بطولة فرنسا: ايقاف حكم مباراة نانت وسان جرمان 3 اشهر

أوقفت الرابطة الفرنسية لمحترفي كرة القدم الحكم طوني شابرون ستة اشهر، ثلاثة منها مع وقف التنفيذ، بعد محاولته اعاقة مدافع نانت البرازيلي دييغو كارلوس ثم رفع البطاقة الصفراء الثانية في وجهه وطرده من مواجهة باريس سان جرمان في الدوري في 14 جانفي الماضي.

وقبل إعلان العقوبة، استمع الى الحكم البالغ 45 عاما لنحو ساعتين أمام لجنة الانضباط، لشرح تصرفاته والتي حولته الى نجم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

وذكرت الادارة الفنية للتحكيم انها "اخذت علما" بالقرار، مشيرة الى امكانية تعيينه لقيادة مباريات الدرجة الاولى او الثانية بعد تنفيذ عقوبته.

ولم يشأ الحكم التعليق على القرار، فيما حيا محاميه سامويل شيفريه "هدوء" المناقشة مع اللجنة. واضاف ان شابرون "اكد روايته الاولى، وهي رد الفعل السيء".

وكان الاتحاد الفرنسي قرر استبعاده "حتى اشعار آخر" بعد الحادثة التي حصلت في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي فاز به سان جرمان 1-صفر في المرحلة 20، عندما كان الحكم وكارلوس يحاولان اللحاق بهجوم مرتد سريع للضيوف فتسبب الأخير عن غير قصد باسقاط شابرون ارضا.