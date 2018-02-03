القيروان: الإيقاع بلصين سرقا مصوغا وألفي دينار

الشروق اون لاين- مكتب القيروان- جمال الدين الذهبي: نجح أعوان مركز الحرس الوطني بالتبان مساء الجمعة 2 فيفري في القبض على نفرين أصيلا أحياء مدينة القيروان عمدا في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء 30 و31 جانفي 2018 إلى اقتحام منزل تسكنه امرأة وابنتها ذات الست سنوات بمفردهما لتواجد زوجها المهاجر بإحدى الدول الأوروبية.

وقد قاما اللصان بسرقة مصوغ المرأة المقدر قيمته بثلاثة آلاف دينار ومبلغ مالي قدره ألفي دينار وتجهيزات منزلية بعد أن هدداها بسلاح ابيض لتدلهما على المكان.

وبحصر الشبهة في بعض المظنون فيهم وعرضهم على أنظار المتضررة تعرفت عليهما منذ الوهلة الأولى وبمراجعة النيابة العمومية بشأنهما أذنت بإيقافهما في انتظار إحالتهما على أنظار القضاء علما وأنه تم استرجاع جزء من المسروق.