التونسية نهلة بن ابراهيم بوذينة عضوا بالإتحاد الدولي لكرة اليد

عينت التونسية نهلة بن ابراهيم بوذينة مؤخرا عضوا بلجنة التدريب والمناهج بالاتحاد الدولي لكرة اليد.

ويأتي هذا التمثيل الجديد في الهياكل الرياضية الدولية لينضاف إلى مسار الأستاذة الجامعية والمحاضرة الدولية في كرة اليد على المستوى الإفريقي باعتبارها رئيس لجنة التدريب والمناهج بالاتحاد الإفريقي للعبة. وكانت بوذينة شغلت عدة مناصب صلب الإدارة الفنية لجامعة كرة اليد ووزارة شؤون الشباب والرياضة حيث كانت تعمل في خطة مستشارة مكلّفة بالرياضة النسائية والرياضة للجميع.