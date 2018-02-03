جندوبة: ايقاف 40 مفتش عنهم وحجز 10 دراجات نارية و5 سيارات مسروقة

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جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني: شهدت مدينة جندوبة وجندوبة الشمالية ليلة الجمعة 02 فيفري 2018 حملة أمنية واسعة النطاق أمنتها وحدات منطقة الأمن الوطني بجندوبة أسفرت عن ايقاف 40 مفتشا عنهم في قضايا حق عام و حجز 10 دراجات نارية مسروقة و لا تحمل وثائق و تم كذلك حجز 5 سيارات مفتش عنها .

و تم خلال الحملة مراقبة 2500 شخص و 1300 سيارة في حملة لافت استحسان متساكني مدينة جندوبة .