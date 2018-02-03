الدولي التونسي ايمن التومي يبتعد عن الميادين لفترة تتراوح بين 6 و7 اشهر

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد ان لاعب المنتخب الوطني ونادي مونبيلييه الفرنسي ايمن التومي اجرى عملية جراحية بمصحة سانت روش بفرنسا ستبعده عن الميادين لمدة تتراوح بين 6 و7 اشهر.

وكان التومي تعرض الى اصابة في مباراة الدور النهائي لبطولة افريقيا للامم امام المنتخب المصري يوم السبت الفارط بالعاصمة الغابونية ليبروفيل على مستوى ساقه اليمنى تتمثل في تمزق في وتر العرقوب