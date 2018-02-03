بعد أيام من خروجه من "الريتز".. شاهد الوليد بن طلال في رحلة برية مع عائلته

نشر الأمير الوليد بن طلال، أول صور له على حسابه بـ«تويتر» برفقة أولاده خالد، وريم، وأحفاده في نزهة بالصحراء ، وذلك بعد خروجه من فندق الريتز كارلتون .

وكتب الوليد على التغريدة : «مع ابني وابنتي وحفيداتي برفقة أهلي وناسي في مخيم البر».

وعلق المغردون على تغريدة الوليد ، فقال أحدهم : “لا فرق الله شملكم، عودا حميدا أبا خالد”. وأضاف آخر: ” الله يحفظكم من كل مكروه ولا يفرقكم” . وتابعت آخرى: ” منور وطلتكك هيبه كذا الثقة ولا بلاش ..عليكم بالعافية” .