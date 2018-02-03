رجة أرضية بقوة 4.8 درجة ريشتر في الحدود التونسية الجزائرية

أكّد المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له اليوم 3 فيفري، أنّ محطات رصد الزلازل التابعة له، سجلت على الساعة الحادية عشرة من ليلة الجمعة، رجة أرضية بقوة 4,8 درجة على سلم ريشتر على الحدود التونسية الجزائرية في الجانب الجزائري.

وبين المعهد أن التحاليل الأولية قد حددت مركز الرجة بـ 34,52 درجة خط عرض وبـ 7,86 درجة خط طول، على الحدود التونسية الجزائرية من جهة القطر الجزائري (39 كلم غرب مدينة فريانة).

وات