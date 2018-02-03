عالم سعودي يدعو لعودة الضرب إلى المدارس (فيديو)

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

طالب المستشار الديني في الديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء عبد الله المطلق بعودة الضرب إلى المدارس لـ"كسر تعالي بعض الطلاب".

وقال المطلق خلال لقاء مع إذاعة "نداء الإسلام" المحلية إن عودة الضرب إلى المدارس يجب أن تكون "مشروطة ومقننة وصلاحيتها بيد مدير المدرسة ووكيلها".

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الهدف من عودة الضرب أن "يكون خضوع الطالب للمعلم شبيهًا بخضوع المتدرب في الشؤون العسكرية للمدرب".

وأضاف: "نريد الضرب الرحيم الذي يقصد منه الأدب ويكسر حدة التعالي لدى الطلاب أمام معلميهم؛ حتى لا يصبح الطالب يقف أمام المعلم ندّا لند ويرفع لسانه عليه ولا يستمع لنصائحه"، على حد وصفه.

وأوضح المطلق أن العملية التعليمية "لن تنجح أو تقوم إذا صار الطالب يعارض معلمه ولا يعتبره مثل والده ولذلك فإن منع الضرب في المدارس غير مناسب عندي".

لكنه لفت إلى أن الضرب الذي "ليس له ميزان أو يصل للأذى يخرج عن مرحلة التأديب لا يريده الإسلام".

عربي21