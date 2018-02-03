الإنتاج الصناعي يتراجع ب1،1 بالمائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2017

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تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1،1 بالمائة، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2017، مقارنة بنفس الفترة من 2016 جراء إرتفاع الإنتاج الصناعي في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 0،3 بالمائة وتراجع الإنتاج في قطاع مستخرجات المناجم بنسبة 9،2 بالمائة، وفق نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي الذي يصدره المعهد الوطني للإحصاء.
وعزا معهد الإحصاء تحسن إنتاج قطاع الصناعات المعملية (0،3 بالمائة)، أساسا، لإرتفاع قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2،9 بالمائة وقطاع المطاط والدائن بنسبة 4،6 بالمائة إلى جانب تطور قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 0،6 بالمائة..
تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1،1 بالمائة، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2017، مقارنة بنفس الفترة من 2016 جراء إرتفاع الإنتاج الصناعي في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 0،3 بالمائة وتراجع الإنتاج في قطاع مستخرجات المناجم بنسبة 9،2 بالمائة، وفق نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي الذي يصدره المعهد الوطني للإحصاء.
وعزا معهد الإحصاء تحسن إنتاج قطاع الصناعات المعملية (0،3 بالمائة)، أساسا، لإرتفاع قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2،9 بالمائة وقطاع المطاط والدائن بنسبة 4،6 بالمائة إلى جانب تطور قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 0،6 بالمائة..
-
09:18عالم سعودي يدعو لعودة الضرب إلى المدارس (فيديو)
03 فيفري 2018
-
09:03الإنتاج الصناعي يتراجع ب1،1 بالمائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2017
03 فيفري 2018
-
08:44أول تغريدة للوليد بن طلال بعد الافراج عنه
03 فيفري 2018
-
08:20تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
03 فيفري 2018
-
00:44باجة: حريق في مستودع ارضي لاحد المغازات
03 فيفري 2018
-
00:08غرق قارب يقل 90 مهاجرا قبالة "زوارة": البحرية الليبية تشكك في صحة الخبر
03 فيفري 2018
-
00:03رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
03 فيفري 2018
-
23:50رجل يقنع حماته بالانتحار بمساعدة زوجته
02 فيفري 2018
-
23:28دب سوري فار يثير الذعر في العراق (فيديو)
02 فيفري 2018
-
22:50طبيب يتعدى جنسيا على 265 فتاة
02 فيفري 2018
-
22:25باريس: توجيه تهمة الاغتصاب لطارق رمضان وايداعه السجن
02 فيفري 2018
-
22:16أبطال أوروبا.. تذاكر مباراة ريال وسان جرمان بيعت في دقائق
02 فيفري 2018
-
21:56شابة سعودية تضع قيادة الدراجات على مضمار الممارسة
02 فيفري 2018
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018