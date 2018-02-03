الإنتاج الصناعي يتراجع ب1،1 بالمائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2017

تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1،1 بالمائة، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2017، مقارنة بنفس الفترة من 2016 جراء إرتفاع الإنتاج الصناعي في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 0،3 بالمائة وتراجع الإنتاج في قطاع مستخرجات المناجم بنسبة 9،2 بالمائة، وفق نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي الذي يصدره المعهد الوطني للإحصاء.

وعزا معهد الإحصاء تحسن إنتاج قطاع الصناعات المعملية (0،3 بالمائة)، أساسا، لإرتفاع قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2،9 بالمائة وقطاع المطاط والدائن بنسبة 4،6 بالمائة إلى جانب تطور قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 0،6 بالمائة..