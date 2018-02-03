أول تغريدة للوليد بن طلال بعد الافراج عنه

كتب رجل الأعمال السعودي البارز الوليد بن طلال، تغريدة، هي الأولى له على موقع "تويتر"، منذ إطلاق سراحه من فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.

وقال الوليد بن طلال في تغريدته التي نشرها مساء الجمعة: "مع ابني خالد بن الوليد وابنتي ريم بنت الوليد، وحفيداتي برفقة أهلي وناسي في مخيم البر".

وكانت المملكة العربية السعودية قد احتجزت مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حوالي 350 شخصية بينهم الوليد بن طلال بتهم الفساد، وجرت تسوية مالية مع بعضهم، قضت بدفعهم أموالا بمليارات الدولارات مقابل الإفراج المشروط عنهم.

المصدر: "تويتر" + وكالات