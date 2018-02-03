تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !

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الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: تعرٌض المسؤول السٌابق في نظام بن علي عبدالوهٌاب الجمل صاحب كتٌاب حكٌام أفريقية وتونس الصادر مؤخرا لعملية براكاج في مستوى المركٌب الجامعي بالمنار في حدود الثامنة من مساء أمس.

وقد أفتكت منه سيارته وهاتفه الجوٌال وحافظة أوراقه وتمكٌن أعوان الأمن بسرعة قياسية من استرجاع السيارة بعد عملية مطاردة للصوص .