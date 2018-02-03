التداوي بالأعشاب والخضر .. البروكلو يقاوم الأورام الخبيثة ويحارب أمراض المفاصل

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اكتشف علماء من جامعة ميشيغان الأمريكية إمكانيات كبيرة للبروكلو في مكافحة السرطان، واعتبروه أفضل الخضروات لحماية الإنسان من المرض الخبيث. ويحتوي البروكلو على نسبة كبيرة من المركب الكيميائي سولفورافان Sulforaphane الذي يكافح الأورام الخبيثة بصورة مباشرة وقادر على تدمير الخلايا المصابة بمنعها من التكاثر دون المساس بالخلايا السليمة. وقد بينت نتائج الدراسة أن استخدام بروكلو في الغذاء بصورة دورية يؤدي إلى تقليص عدد الخلايا السرطانية في الجسم بصورة كبيرة.
من جانب آخر، اتضح لعلماء من انقلترا أن البروكلو يحارب تطور أمراض المفاصل الأكثر انتشارا، لأن مركب «سولفورافان» يبطئ عملية تدمير غضاريف المفاصل.
وقد أثار هذا الأمر اهتمام العلماء في سياق الوقاية من هشاشة العظام الذي يحول الملايين سنويا إلى مقعدين. لذلك بدأوا في دراسات واسعة واختبارات على أولئك الذين ينتظرون عمليات زراعة المفاصل بسبب إصابتهم بهشاشة العظام، بهدف الكشف عن تأثير البروكلي في تطور المرض وإمكانية تطبيق النتائج على الإنسان.
والبروكلو مفيد لأنه غني بفيتامينات (A.C.E.B1.B2.PP)، ويحتوي على معادن عديدة (بوتاسيوم، كالسيوم، فسفور، حديد، صوديوم، نحاس، مغنيسيوم، يود، منغنيز، بورون، كروم)، وكذلك على حمض الفوليك، والثيامين وريبوفلافين. كما أن بروكلو يطرد من الجسم السموم ويمنع تطور تصلب الشرايين ويحسن عمل القلب ويقوي الشعر ويبطئ عملية الشيخوخة.
اكتشف علماء من جامعة ميشيغان الأمريكية إمكانيات كبيرة للبروكلو في مكافحة السرطان، واعتبروه أفضل الخضروات لحماية الإنسان من المرض الخبيث. ويحتوي البروكلو على نسبة كبيرة من المركب الكيميائي سولفورافان Sulforaphane الذي يكافح الأورام الخبيثة بصورة مباشرة وقادر على تدمير الخلايا المصابة بمنعها من التكاثر دون المساس بالخلايا السليمة. وقد بينت نتائج الدراسة أن استخدام بروكلو في الغذاء بصورة دورية يؤدي إلى تقليص عدد الخلايا السرطانية في الجسم بصورة كبيرة.
من جانب آخر، اتضح لعلماء من انقلترا أن البروكلو يحارب تطور أمراض المفاصل الأكثر انتشارا، لأن مركب «سولفورافان» يبطئ عملية تدمير غضاريف المفاصل.
وقد أثار هذا الأمر اهتمام العلماء في سياق الوقاية من هشاشة العظام الذي يحول الملايين سنويا إلى مقعدين. لذلك بدأوا في دراسات واسعة واختبارات على أولئك الذين ينتظرون عمليات زراعة المفاصل بسبب إصابتهم بهشاشة العظام، بهدف الكشف عن تأثير البروكلي في تطور المرض وإمكانية تطبيق النتائج على الإنسان.
والبروكلو مفيد لأنه غني بفيتامينات (A.C.E.B1.B2.PP)، ويحتوي على معادن عديدة (بوتاسيوم، كالسيوم، فسفور، حديد، صوديوم، نحاس، مغنيسيوم، يود، منغنيز، بورون، كروم)، وكذلك على حمض الفوليك، والثيامين وريبوفلافين. كما أن بروكلو يطرد من الجسم السموم ويمنع تطور تصلب الشرايين ويحسن عمل القلب ويقوي الشعر ويبطئ عملية الشيخوخة.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018