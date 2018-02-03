التداوي بالأعشاب والخضر .. البروكلو يقاوم الأورام الخبيثة ويحارب أمراض المفاصل

اكتشف علماء من جامعة ميشيغان الأمريكية إمكانيات كبيرة للبروكلو في مكافحة السرطان، واعتبروه أفضل الخضروات لحماية الإنسان من المرض الخبيث. ويحتوي البروكلو على نسبة كبيرة من المركب الكيميائي سولفورافان Sulforaphane الذي يكافح الأورام الخبيثة بصورة مباشرة وقادر على تدمير الخلايا المصابة بمنعها من التكاثر دون المساس بالخلايا السليمة. وقد بينت نتائج الدراسة أن استخدام بروكلو في الغذاء بصورة دورية يؤدي إلى تقليص عدد الخلايا السرطانية في الجسم بصورة كبيرة.

من جانب آخر، اتضح لعلماء من انقلترا أن البروكلو يحارب تطور أمراض المفاصل الأكثر انتشارا، لأن مركب «سولفورافان» يبطئ عملية تدمير غضاريف المفاصل.

وقد أثار هذا الأمر اهتمام العلماء في سياق الوقاية من هشاشة العظام الذي يحول الملايين سنويا إلى مقعدين. لذلك بدأوا في دراسات واسعة واختبارات على أولئك الذين ينتظرون عمليات زراعة المفاصل بسبب إصابتهم بهشاشة العظام، بهدف الكشف عن تأثير البروكلي في تطور المرض وإمكانية تطبيق النتائج على الإنسان.

والبروكلو مفيد لأنه غني بفيتامينات (A.C.E.B1.B2.PP)، ويحتوي على معادن عديدة (بوتاسيوم، كالسيوم، فسفور، حديد، صوديوم، نحاس، مغنيسيوم، يود، منغنيز، بورون، كروم)، وكذلك على حمض الفوليك، والثيامين وريبوفلافين. كما أن بروكلو يطرد من الجسم السموم ويمنع تطور تصلب الشرايين ويحسن عمل القلب ويقوي الشعر ويبطئ عملية الشيخوخة.