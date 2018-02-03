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يوم السبت 03 فيفري 2018
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للسيدات فقط.. علاج حساسية الجلد للحامل بالاعشاب
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الصحّة والطبّ
للسيدات فقط.. علاج حساسية الجلد للحامل بالاعشاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

  تتعرض المرأة الحامل طوال فترة حملها إلى الكثير من التغيرات الجسدية وكذلك المظهرية وحتى النفسية ما يؤثر بالسلب على حياتها، وهذا ما يظهر عليها من خلال المشاعر النفسية التي لم تكن موجودة من قبل، وذلك بسبب التغيرات في الهرمونات المختلفة والتي تجعلها تعاني من أعراض كثيرة وهي الغثيان وآلام شديدة في الرأس وكذلك آلام في منطقة الظهر ومشاكل كثيرة في المعدة أيضا، هناك الكثير من التغيرات التي تحدث في جسمها وهذا ما يجعلها تكسب الوزن الزائد، تتعرض المرأة الحامل في هذه الفترة للحساسية في جهازها التنفسي وأحيانا تصاب بالحساسية التي تظهر من خلال الحكة المستمر.
حساسية الحامل اتجاه المواد:
يكون جهاز المناعة عند الحامل قويا جدا ولكنها تتغير وذلك على حسب مدى التأثر من كافة الأشياء التي توجد في المحيط من حولنا، وهي أيضا تتعرض للكثير من الصعوبات في التنفس عامة والتي تكون مرافقة للسعال وكذلك يدمع العيون، حيث أنها في حال شمها رائحة معينة من المواد الكيميائية مثل المنظفات والصابون أو شمها نوع من أنواع العطور حينها ينتشر الطفح الجلدي على الجلد وذلك بسبب التعرض الدائم لأشعة الشمس، حيث لعلاج الحساسية يجب أن تقي نفسك منها ومن ثم تبتعد عن أي شيء يهيج هذه المنطقة أيضا وذلك من خلال شرب السوائل بصورة كبيرة وخصوصي الماء وبالتالي يجب أن تحافظ على صحتها من خلال تناول الأغذية الصحية أيضا.
الحساسية بسبب الكبد والتي تسبب الحكة المستمرة:
تتعرض المرأة الحامل لنوع خاص من أنواع الحساسية وخاصة في فترات الحمل الأخيرة، وهذا ينشئ عن العصارة الصفراء التي يعمل الكبد على إفرازها، حيث هذه العصارة لها دور كبير في تفتيت الأطعمة وكذلك الدهون التي توجد في الأمعاء، وهذا يسبب مشكلة ما في الكبد والتي تقلل من إفراز هذه العصارة أيضا ومن هنا تبدأ هذه الأملاح التي تتواجد في المرارة بالانتشار في الدم ومن ثم يشعر الشخص بالحكة وخاصة في مكان باطن الكف وكذلك القدم أيضا، حيث فسر العلماء هذه المشكلة هو الزيادة في هرمونات البروجيستيرون التي توجد في الجسم ومن ثم يؤدي إلى صدمة في الكبد التي تضعف أداءها أيضا، وهذه المشاكل لها تأثير واضح في الكبد وكذلك على الشكل الخارجي للمرأة أيضا ومن ثم تظهر حينها المرأة باللون الشاحب الذي يسبب تخثر الدم ومن ثم نزيف أكثر أثناء الولادة.
طرق علاج حساسية الحامل:
ـ يجب أن تبتعد عن كافة الملابس التي تصنع من النايلون والتي لها دور كبير في تهيج الجلد ويسبب الحساسية أيضا، وكذلك يجب الاهتمام بارتداء الملابس القطنية أيضا.
ـ يجب استعمال مرطبات الجسم المختلفة أيضا.
ـ الاستحمام بالماء الدافئ ويجب أن لا نستحم بالماء الساخن جدا.

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الصحّة والطبّ
للسيدات فقط.. علاج حساسية الجلد للحامل بالاعشاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

  تتعرض المرأة الحامل طوال فترة حملها إلى الكثير من التغيرات الجسدية وكذلك المظهرية وحتى النفسية ما يؤثر بالسلب على حياتها، وهذا ما يظهر عليها من خلال المشاعر النفسية التي لم تكن موجودة من قبل، وذلك بسبب التغيرات في الهرمونات المختلفة والتي تجعلها تعاني من أعراض كثيرة وهي الغثيان وآلام شديدة في الرأس وكذلك آلام في منطقة الظهر ومشاكل كثيرة في المعدة أيضا، هناك الكثير من التغيرات التي تحدث في جسمها وهذا ما يجعلها تكسب الوزن الزائد، تتعرض المرأة الحامل في هذه الفترة للحساسية في جهازها التنفسي وأحيانا تصاب بالحساسية التي تظهر من خلال الحكة المستمر.
حساسية الحامل اتجاه المواد:
يكون جهاز المناعة عند الحامل قويا جدا ولكنها تتغير وذلك على حسب مدى التأثر من كافة الأشياء التي توجد في المحيط من حولنا، وهي أيضا تتعرض للكثير من الصعوبات في التنفس عامة والتي تكون مرافقة للسعال وكذلك يدمع العيون، حيث أنها في حال شمها رائحة معينة من المواد الكيميائية مثل المنظفات والصابون أو شمها نوع من أنواع العطور حينها ينتشر الطفح الجلدي على الجلد وذلك بسبب التعرض الدائم لأشعة الشمس، حيث لعلاج الحساسية يجب أن تقي نفسك منها ومن ثم تبتعد عن أي شيء يهيج هذه المنطقة أيضا وذلك من خلال شرب السوائل بصورة كبيرة وخصوصي الماء وبالتالي يجب أن تحافظ على صحتها من خلال تناول الأغذية الصحية أيضا.
الحساسية بسبب الكبد والتي تسبب الحكة المستمرة:
تتعرض المرأة الحامل لنوع خاص من أنواع الحساسية وخاصة في فترات الحمل الأخيرة، وهذا ينشئ عن العصارة الصفراء التي يعمل الكبد على إفرازها، حيث هذه العصارة لها دور كبير في تفتيت الأطعمة وكذلك الدهون التي توجد في الأمعاء، وهذا يسبب مشكلة ما في الكبد والتي تقلل من إفراز هذه العصارة أيضا ومن هنا تبدأ هذه الأملاح التي تتواجد في المرارة بالانتشار في الدم ومن ثم يشعر الشخص بالحكة وخاصة في مكان باطن الكف وكذلك القدم أيضا، حيث فسر العلماء هذه المشكلة هو الزيادة في هرمونات البروجيستيرون التي توجد في الجسم ومن ثم يؤدي إلى صدمة في الكبد التي تضعف أداءها أيضا، وهذه المشاكل لها تأثير واضح في الكبد وكذلك على الشكل الخارجي للمرأة أيضا ومن ثم تظهر حينها المرأة باللون الشاحب الذي يسبب تخثر الدم ومن ثم نزيف أكثر أثناء الولادة.
طرق علاج حساسية الحامل:
ـ يجب أن تبتعد عن كافة الملابس التي تصنع من النايلون والتي لها دور كبير في تهيج الجلد ويسبب الحساسية أيضا، وكذلك يجب الاهتمام بارتداء الملابس القطنية أيضا.
ـ يجب استعمال مرطبات الجسم المختلفة أيضا.
ـ الاستحمام بالماء الدافئ ويجب أن لا نستحم بالماء الساخن جدا.

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