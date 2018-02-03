للسيدات فقط.. علاج حساسية الجلد للحامل بالاعشاب

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تتعرض المرأة الحامل طوال فترة حملها إلى الكثير من التغيرات الجسدية وكذلك المظهرية وحتى النفسية ما يؤثر بالسلب على حياتها، وهذا ما يظهر عليها من خلال المشاعر النفسية التي لم تكن موجودة من قبل، وذلك بسبب التغيرات في الهرمونات المختلفة والتي تجعلها تعاني من أعراض كثيرة وهي الغثيان وآلام شديدة في الرأس وكذلك آلام في منطقة الظهر ومشاكل كثيرة في المعدة أيضا، هناك الكثير من التغيرات التي تحدث في جسمها وهذا ما يجعلها تكسب الوزن الزائد، تتعرض المرأة الحامل في هذه الفترة للحساسية في جهازها التنفسي وأحيانا تصاب بالحساسية التي تظهر من خلال الحكة المستمر.
حساسية الحامل اتجاه المواد:
يكون جهاز المناعة عند الحامل قويا جدا ولكنها تتغير وذلك على حسب مدى التأثر من كافة الأشياء التي توجد في المحيط من حولنا، وهي أيضا تتعرض للكثير من الصعوبات في التنفس عامة والتي تكون مرافقة للسعال وكذلك يدمع العيون، حيث أنها في حال شمها رائحة معينة من المواد الكيميائية مثل المنظفات والصابون أو شمها نوع من أنواع العطور حينها ينتشر الطفح الجلدي على الجلد وذلك بسبب التعرض الدائم لأشعة الشمس، حيث لعلاج الحساسية يجب أن تقي نفسك منها ومن ثم تبتعد عن أي شيء يهيج هذه المنطقة أيضا وذلك من خلال شرب السوائل بصورة كبيرة وخصوصي الماء وبالتالي يجب أن تحافظ على صحتها من خلال تناول الأغذية الصحية أيضا.
الحساسية بسبب الكبد والتي تسبب الحكة المستمرة:
تتعرض المرأة الحامل لنوع خاص من أنواع الحساسية وخاصة في فترات الحمل الأخيرة، وهذا ينشئ عن العصارة الصفراء التي يعمل الكبد على إفرازها، حيث هذه العصارة لها دور كبير في تفتيت الأطعمة وكذلك الدهون التي توجد في الأمعاء، وهذا يسبب مشكلة ما في الكبد والتي تقلل من إفراز هذه العصارة أيضا ومن هنا تبدأ هذه الأملاح التي تتواجد في المرارة بالانتشار في الدم ومن ثم يشعر الشخص بالحكة وخاصة في مكان باطن الكف وكذلك القدم أيضا، حيث فسر العلماء هذه المشكلة هو الزيادة في هرمونات البروجيستيرون التي توجد في الجسم ومن ثم يؤدي إلى صدمة في الكبد التي تضعف أداءها أيضا، وهذه المشاكل لها تأثير واضح في الكبد وكذلك على الشكل الخارجي للمرأة أيضا ومن ثم تظهر حينها المرأة باللون الشاحب الذي يسبب تخثر الدم ومن ثم نزيف أكثر أثناء الولادة.
طرق علاج حساسية الحامل:
ـ يجب أن تبتعد عن كافة الملابس التي تصنع من النايلون والتي لها دور كبير في تهيج الجلد ويسبب الحساسية أيضا، وكذلك يجب الاهتمام بارتداء الملابس القطنية أيضا.
ـ يجب استعمال مرطبات الجسم المختلفة أيضا.
ـ الاستحمام بالماء الدافئ ويجب أن لا نستحم بالماء الساخن جدا.
تتعرض المرأة الحامل طوال فترة حملها إلى الكثير من التغيرات الجسدية وكذلك المظهرية وحتى النفسية ما يؤثر بالسلب على حياتها، وهذا ما يظهر عليها من خلال المشاعر النفسية التي لم تكن موجودة من قبل، وذلك بسبب التغيرات في الهرمونات المختلفة والتي تجعلها تعاني من أعراض كثيرة وهي الغثيان وآلام شديدة في الرأس وكذلك آلام في منطقة الظهر ومشاكل كثيرة في المعدة أيضا، هناك الكثير من التغيرات التي تحدث في جسمها وهذا ما يجعلها تكسب الوزن الزائد، تتعرض المرأة الحامل في هذه الفترة للحساسية في جهازها التنفسي وأحيانا تصاب بالحساسية التي تظهر من خلال الحكة المستمر.
حساسية الحامل اتجاه المواد:
يكون جهاز المناعة عند الحامل قويا جدا ولكنها تتغير وذلك على حسب مدى التأثر من كافة الأشياء التي توجد في المحيط من حولنا، وهي أيضا تتعرض للكثير من الصعوبات في التنفس عامة والتي تكون مرافقة للسعال وكذلك يدمع العيون، حيث أنها في حال شمها رائحة معينة من المواد الكيميائية مثل المنظفات والصابون أو شمها نوع من أنواع العطور حينها ينتشر الطفح الجلدي على الجلد وذلك بسبب التعرض الدائم لأشعة الشمس، حيث لعلاج الحساسية يجب أن تقي نفسك منها ومن ثم تبتعد عن أي شيء يهيج هذه المنطقة أيضا وذلك من خلال شرب السوائل بصورة كبيرة وخصوصي الماء وبالتالي يجب أن تحافظ على صحتها من خلال تناول الأغذية الصحية أيضا.
الحساسية بسبب الكبد والتي تسبب الحكة المستمرة:
تتعرض المرأة الحامل لنوع خاص من أنواع الحساسية وخاصة في فترات الحمل الأخيرة، وهذا ينشئ عن العصارة الصفراء التي يعمل الكبد على إفرازها، حيث هذه العصارة لها دور كبير في تفتيت الأطعمة وكذلك الدهون التي توجد في الأمعاء، وهذا يسبب مشكلة ما في الكبد والتي تقلل من إفراز هذه العصارة أيضا ومن هنا تبدأ هذه الأملاح التي تتواجد في المرارة بالانتشار في الدم ومن ثم يشعر الشخص بالحكة وخاصة في مكان باطن الكف وكذلك القدم أيضا، حيث فسر العلماء هذه المشكلة هو الزيادة في هرمونات البروجيستيرون التي توجد في الجسم ومن ثم يؤدي إلى صدمة في الكبد التي تضعف أداءها أيضا، وهذه المشاكل لها تأثير واضح في الكبد وكذلك على الشكل الخارجي للمرأة أيضا ومن ثم تظهر حينها المرأة باللون الشاحب الذي يسبب تخثر الدم ومن ثم نزيف أكثر أثناء الولادة.
طرق علاج حساسية الحامل:
ـ يجب أن تبتعد عن كافة الملابس التي تصنع من النايلون والتي لها دور كبير في تهيج الجلد ويسبب الحساسية أيضا، وكذلك يجب الاهتمام بارتداء الملابس القطنية أيضا.
ـ يجب استعمال مرطبات الجسم المختلفة أيضا.
ـ الاستحمام بالماء الدافئ ويجب أن لا نستحم بالماء الساخن جدا.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018