أناقــــــــــــة.. أناقتك تبدأ مع ارتداء ملابس الكتان

تعددت مميزات قماش الكتان ومن أبرزها امتصاص الرطوبة بصورة عالية تفوق قوة القطن في الامتصاص وكذلك يعتبر الكتان من اقوى الأقمشة التي تدوم لفترة طويلة غير أنه يصبح افضل واجمل مع الاستهلاك وطول مدة استعماله حيث انه يصير اكثر لمعانا ونعومة مع الغسيل المتكرر والجدير بالذكر ان هناك طرق عديدة للاعتناء بالملابس المصنوعة من الكتان ومن أهمها الابتعاد تماما عن الغسيل الجاف فهو من الأقمشة المميزة بقدرته علي الامتصاص لذلك غسله بالماء لايؤثر عليه بشكل سلبي بل يجعله أكثر نعومة ويفضل كي الكتان وهو رطب لسهولة عملية الكي.ـ البدل: تعد البدل المصنوعة من الكتان من اشيك انواع البدل والتي تتكون من قطعتين دون ربطة العنق ولكن عليك أن تتقبل طبيعة الكتان في التكسير بل وتعتبرها جزء هام من طلتك وأناقتك لتكمل اناقتك عليك بارتداء جاكيت البدلة بلون البنطلون مع تغيير في لون القميص.

ـ بليزر الكتان: وهو يعد السترة المشهورة حيث أن هذه السترة متعددة الاستخدامات إذ يمكن استعمالها عطلة رسمية مع ربطة عنق لبدله أو بلا ربطة عنق ويمكن ايضا استعمالها لطلة لطلة كاجوال. يمكن ارتدائها مع الجينز أو السراويل القماشية.

ـ قميص الكتان: ويعتبر القميص الكتان من اشيك القمصان التي يجب اقتنائها في خزانة ملابسك لكونه يعطي طلة مميزة ومرحة.