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يوم السبت 03 فيفري 2018
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أناقــــــــــــة.. أناقتك تبدأ مع ارتداء ملابس الكتان
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أناقــــــــــــة.. أناقتك تبدأ مع ارتداء ملابس الكتان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

تعددت مميزات قماش الكتان ومن أبرزها امتصاص الرطوبة بصورة عالية تفوق قوة القطن في الامتصاص وكذلك يعتبر الكتان من اقوى الأقمشة التي تدوم لفترة طويلة غير أنه يصبح افضل واجمل مع الاستهلاك وطول مدة استعماله حيث انه يصير اكثر لمعانا ونعومة مع الغسيل المتكرر والجدير بالذكر ان هناك طرق عديدة للاعتناء بالملابس المصنوعة من الكتان ومن أهمها الابتعاد تماما عن الغسيل الجاف فهو من الأقمشة المميزة بقدرته علي الامتصاص لذلك غسله بالماء لايؤثر عليه بشكل سلبي بل يجعله أكثر نعومة ويفضل كي الكتان وهو رطب لسهولة عملية الكي.ـ البدل: تعد البدل المصنوعة من الكتان من اشيك انواع البدل والتي تتكون من قطعتين دون ربطة العنق ولكن عليك أن تتقبل طبيعة الكتان  في التكسير بل وتعتبرها جزء هام من طلتك وأناقتك لتكمل اناقتك عليك بارتداء جاكيت البدلة بلون البنطلون مع تغيير في لون القميص.
ـ بليزر الكتان: وهو يعد السترة المشهورة حيث أن هذه  السترة متعددة الاستخدامات إذ يمكن استعمالها عطلة رسمية مع ربطة عنق لبدله أو بلا ربطة عنق ويمكن ايضا استعمالها لطلة لطلة كاجوال. يمكن ارتدائها مع الجينز أو السراويل القماشية.
ـ قميص الكتان: ويعتبر القميص الكتان من اشيك القمصان التي يجب اقتنائها في خزانة ملابسك لكونه يعطي طلة مميزة ومرحة.

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منوعات
أناقــــــــــــة.. أناقتك تبدأ مع ارتداء ملابس الكتان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

تعددت مميزات قماش الكتان ومن أبرزها امتصاص الرطوبة بصورة عالية تفوق قوة القطن في الامتصاص وكذلك يعتبر الكتان من اقوى الأقمشة التي تدوم لفترة طويلة غير أنه يصبح افضل واجمل مع الاستهلاك وطول مدة استعماله حيث انه يصير اكثر لمعانا ونعومة مع الغسيل المتكرر والجدير بالذكر ان هناك طرق عديدة للاعتناء بالملابس المصنوعة من الكتان ومن أهمها الابتعاد تماما عن الغسيل الجاف فهو من الأقمشة المميزة بقدرته علي الامتصاص لذلك غسله بالماء لايؤثر عليه بشكل سلبي بل يجعله أكثر نعومة ويفضل كي الكتان وهو رطب لسهولة عملية الكي.ـ البدل: تعد البدل المصنوعة من الكتان من اشيك انواع البدل والتي تتكون من قطعتين دون ربطة العنق ولكن عليك أن تتقبل طبيعة الكتان  في التكسير بل وتعتبرها جزء هام من طلتك وأناقتك لتكمل اناقتك عليك بارتداء جاكيت البدلة بلون البنطلون مع تغيير في لون القميص.
ـ بليزر الكتان: وهو يعد السترة المشهورة حيث أن هذه  السترة متعددة الاستخدامات إذ يمكن استعمالها عطلة رسمية مع ربطة عنق لبدله أو بلا ربطة عنق ويمكن ايضا استعمالها لطلة لطلة كاجوال. يمكن ارتدائها مع الجينز أو السراويل القماشية.
ـ قميص الكتان: ويعتبر القميص الكتان من اشيك القمصان التي يجب اقتنائها في خزانة ملابسك لكونه يعطي طلة مميزة ومرحة.

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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
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