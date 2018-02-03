أناقــــــــــــة.. أناقتك تبدأ مع ارتداء ملابس الكتان

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تعددت مميزات قماش الكتان ومن أبرزها امتصاص الرطوبة بصورة عالية تفوق قوة القطن في الامتصاص وكذلك يعتبر الكتان من اقوى الأقمشة التي تدوم لفترة طويلة غير أنه يصبح افضل واجمل مع الاستهلاك وطول مدة استعماله حيث انه يصير اكثر لمعانا ونعومة مع الغسيل المتكرر والجدير بالذكر ان هناك طرق عديدة للاعتناء بالملابس المصنوعة من الكتان ومن أهمها الابتعاد تماما عن الغسيل الجاف فهو من الأقمشة المميزة بقدرته علي الامتصاص لذلك غسله بالماء لايؤثر عليه بشكل سلبي بل يجعله أكثر نعومة ويفضل كي الكتان وهو رطب لسهولة عملية الكي.ـ البدل: تعد البدل المصنوعة من الكتان من اشيك انواع البدل والتي تتكون من قطعتين دون ربطة العنق ولكن عليك أن تتقبل طبيعة الكتان في التكسير بل وتعتبرها جزء هام من طلتك وأناقتك لتكمل اناقتك عليك بارتداء جاكيت البدلة بلون البنطلون مع تغيير في لون القميص.
ـ بليزر الكتان: وهو يعد السترة المشهورة حيث أن هذه السترة متعددة الاستخدامات إذ يمكن استعمالها عطلة رسمية مع ربطة عنق لبدله أو بلا ربطة عنق ويمكن ايضا استعمالها لطلة لطلة كاجوال. يمكن ارتدائها مع الجينز أو السراويل القماشية.
ـ قميص الكتان: ويعتبر القميص الكتان من اشيك القمصان التي يجب اقتنائها في خزانة ملابسك لكونه يعطي طلة مميزة ومرحة.
تعددت مميزات قماش الكتان ومن أبرزها امتصاص الرطوبة بصورة عالية تفوق قوة القطن في الامتصاص وكذلك يعتبر الكتان من اقوى الأقمشة التي تدوم لفترة طويلة غير أنه يصبح افضل واجمل مع الاستهلاك وطول مدة استعماله حيث انه يصير اكثر لمعانا ونعومة مع الغسيل المتكرر والجدير بالذكر ان هناك طرق عديدة للاعتناء بالملابس المصنوعة من الكتان ومن أهمها الابتعاد تماما عن الغسيل الجاف فهو من الأقمشة المميزة بقدرته علي الامتصاص لذلك غسله بالماء لايؤثر عليه بشكل سلبي بل يجعله أكثر نعومة ويفضل كي الكتان وهو رطب لسهولة عملية الكي.ـ البدل: تعد البدل المصنوعة من الكتان من اشيك انواع البدل والتي تتكون من قطعتين دون ربطة العنق ولكن عليك أن تتقبل طبيعة الكتان في التكسير بل وتعتبرها جزء هام من طلتك وأناقتك لتكمل اناقتك عليك بارتداء جاكيت البدلة بلون البنطلون مع تغيير في لون القميص.
ـ بليزر الكتان: وهو يعد السترة المشهورة حيث أن هذه السترة متعددة الاستخدامات إذ يمكن استعمالها عطلة رسمية مع ربطة عنق لبدله أو بلا ربطة عنق ويمكن ايضا استعمالها لطلة لطلة كاجوال. يمكن ارتدائها مع الجينز أو السراويل القماشية.
ـ قميص الكتان: ويعتبر القميص الكتان من اشيك القمصان التي يجب اقتنائها في خزانة ملابسك لكونه يعطي طلة مميزة ومرحة.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018