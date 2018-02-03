باجة: حريق في مستودع ارضي لاحد المغازات

إندلع مساء اليوم حريق كبير في المستودع الأرضي للمغازة العامة في مدينة باجة، حسب ما اوردته اذاعة شمس اف ام ويحتوي المستودع مواد غدائية وعدد من البضائع الأخرى وهناك مخاوف على شبكات التبريد.

وقد وصلت لمكان الحريق وحدات الحماية المدينة التي تواصل عمليات الإطفاء