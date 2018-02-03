وصفات تجميلية.. زيت العود وبذور الكتان لتطويل الشعر

يضفي الشعر الطويل والقوي لمسات ساحرة من الأنوثة على إطلالة المرأة، حيث يمكن تسريحه بشكل مختلف في كل مرة للحصول على مظهر متجدد بعيدا عن الرتابة والروتين. إن كنت تعانين من عدم نمو شعرك بشكل سريع، نقدم لك في هذا المقال خلطة زيت العود وبذور الكتان للحصول على شعر جذاب وصحي.

المكونات

ـ اصفر بيضة

ـ ملعقتان مايونيز

ـ كوب من الكتان

ـ كوبان من زيت العود

ـ ملعقتان من زيت الخروع

ـ ½ ملعقة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

ـ قومي بتحميص بذور الكتان على النار لبعض الدقائق ثم اطحنيها حتى تصبح بوردة ناعمة.

ـ امزجي زيت العود مع زيت الخروع وزيت الزيتون ثم قومي بتدفئة المزيج بعض الشيء على نار هادئة ثم أضيفي إليه بذور الكتان المسحوقة.

ـ بعد أن يبرد المزيج، أضيفي المايونيز واصفر البيض وقلبي.

ـ طبقي القناع على شعرك من الجذور حتى الأطراف، لفي الشعر بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة ساعتين على الأقل أو طيلة يوم كامل ثم اشطفي بالماء والشامبو.

ـ كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع لتغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه بسرعة.