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يوم السبت 03 فيفري 2018
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وصفات تجميلية.. زيت العود وبذور الكتان لتطويل الشعر
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منوعات
وصفات تجميلية.. زيت العود وبذور الكتان لتطويل الشعر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

يضفي الشعر الطويل والقوي لمسات ساحرة من الأنوثة على إطلالة المرأة، حيث يمكن تسريحه بشكل مختلف في كل مرة للحصول على مظهر متجدد بعيدا عن الرتابة والروتين. إن كنت تعانين من عدم نمو شعرك بشكل سريع، نقدم لك في هذا المقال خلطة زيت العود وبذور الكتان للحصول على شعر جذاب وصحي.
المكونات
ـ اصفر بيضة
ـ ملعقتان مايونيز
ـ كوب من الكتان
ـ كوبان من زيت العود
ـ ملعقتان من زيت الخروع
ـ ½ ملعقة من زيت الزيتون
طريقة التحضير
ـ قومي بتحميص بذور الكتان على النار لبعض الدقائق ثم اطحنيها حتى تصبح بوردة ناعمة.
ـ امزجي زيت العود مع زيت الخروع وزيت الزيتون ثم قومي بتدفئة المزيج بعض الشيء على نار هادئة ثم أضيفي إليه بذور الكتان المسحوقة.
ـ بعد أن يبرد المزيج، أضيفي المايونيز واصفر البيض وقلبي.
ـ طبقي القناع على شعرك من الجذور حتى الأطراف، لفي الشعر بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة ساعتين على الأقل أو طيلة يوم كامل ثم اشطفي بالماء والشامبو.
ـ كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع لتغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه بسرعة.

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منوعات
وصفات تجميلية.. زيت العود وبذور الكتان لتطويل الشعر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

يضفي الشعر الطويل والقوي لمسات ساحرة من الأنوثة على إطلالة المرأة، حيث يمكن تسريحه بشكل مختلف في كل مرة للحصول على مظهر متجدد بعيدا عن الرتابة والروتين. إن كنت تعانين من عدم نمو شعرك بشكل سريع، نقدم لك في هذا المقال خلطة زيت العود وبذور الكتان للحصول على شعر جذاب وصحي.
المكونات
ـ اصفر بيضة
ـ ملعقتان مايونيز
ـ كوب من الكتان
ـ كوبان من زيت العود
ـ ملعقتان من زيت الخروع
ـ ½ ملعقة من زيت الزيتون
طريقة التحضير
ـ قومي بتحميص بذور الكتان على النار لبعض الدقائق ثم اطحنيها حتى تصبح بوردة ناعمة.
ـ امزجي زيت العود مع زيت الخروع وزيت الزيتون ثم قومي بتدفئة المزيج بعض الشيء على نار هادئة ثم أضيفي إليه بذور الكتان المسحوقة.
ـ بعد أن يبرد المزيج، أضيفي المايونيز واصفر البيض وقلبي.
ـ طبقي القناع على شعرك من الجذور حتى الأطراف، لفي الشعر بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة ساعتين على الأقل أو طيلة يوم كامل ثم اشطفي بالماء والشامبو.
ـ كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع لتغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه بسرعة.

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03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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