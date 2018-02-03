وصفات تجميلية.. زيت العود وبذور الكتان لتطويل الشعر

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يضفي الشعر الطويل والقوي لمسات ساحرة من الأنوثة على إطلالة المرأة، حيث يمكن تسريحه بشكل مختلف في كل مرة للحصول على مظهر متجدد بعيدا عن الرتابة والروتين. إن كنت تعانين من عدم نمو شعرك بشكل سريع، نقدم لك في هذا المقال خلطة زيت العود وبذور الكتان للحصول على شعر جذاب وصحي.
المكونات
ـ اصفر بيضة
ـ ملعقتان مايونيز
ـ كوب من الكتان
ـ كوبان من زيت العود
ـ ملعقتان من زيت الخروع
ـ ½ ملعقة من زيت الزيتون
طريقة التحضير
ـ قومي بتحميص بذور الكتان على النار لبعض الدقائق ثم اطحنيها حتى تصبح بوردة ناعمة.
ـ امزجي زيت العود مع زيت الخروع وزيت الزيتون ثم قومي بتدفئة المزيج بعض الشيء على نار هادئة ثم أضيفي إليه بذور الكتان المسحوقة.
ـ بعد أن يبرد المزيج، أضيفي المايونيز واصفر البيض وقلبي.
ـ طبقي القناع على شعرك من الجذور حتى الأطراف، لفي الشعر بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة ساعتين على الأقل أو طيلة يوم كامل ثم اشطفي بالماء والشامبو.
ـ كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع لتغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه بسرعة.
يضفي الشعر الطويل والقوي لمسات ساحرة من الأنوثة على إطلالة المرأة، حيث يمكن تسريحه بشكل مختلف في كل مرة للحصول على مظهر متجدد بعيدا عن الرتابة والروتين. إن كنت تعانين من عدم نمو شعرك بشكل سريع، نقدم لك في هذا المقال خلطة زيت العود وبذور الكتان للحصول على شعر جذاب وصحي.
المكونات
ـ اصفر بيضة
ـ ملعقتان مايونيز
ـ كوب من الكتان
ـ كوبان من زيت العود
ـ ملعقتان من زيت الخروع
ـ ½ ملعقة من زيت الزيتون
طريقة التحضير
ـ قومي بتحميص بذور الكتان على النار لبعض الدقائق ثم اطحنيها حتى تصبح بوردة ناعمة.
ـ امزجي زيت العود مع زيت الخروع وزيت الزيتون ثم قومي بتدفئة المزيج بعض الشيء على نار هادئة ثم أضيفي إليه بذور الكتان المسحوقة.
ـ بعد أن يبرد المزيج، أضيفي المايونيز واصفر البيض وقلبي.
ـ طبقي القناع على شعرك من الجذور حتى الأطراف، لفي الشعر بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة ساعتين على الأقل أو طيلة يوم كامل ثم اشطفي بالماء والشامبو.
ـ كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع لتغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه بسرعة.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018