السينما

مرحبا بكم في الغابة بقاعة لاقورا (المرسى)

تحتضن قاعة لاقوار (المرسى) بداية من السابعة مساء عرض لفيلم «مرحبا بكم في الغابة» الأمريكي الانتاج والذي يقدم على امتداد ساعة و59 دقيقة رحلة داخل احدى الغابات بما فيها من مفاجآت ومواقف مثيرة.

الجايدة في الكوليزي

تجدد قاعة الكوليزي سلسلة عروض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار في الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 3 فيفري. الجايدة أحدث الأعمال السينمائية لسلمى بكار ومن أبطاله رؤوف بن عمر وخالد هويسة ووجيهة الجندوبي وسهير بن عمارة.