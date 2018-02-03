مدينة تزورها .. .كسرى... جمال الطبيعة وعمق التاريخ

كسرى (ولاية سليانة) من أقدم القرى في العالم فقد سكنها الانسان منذ قديم الزمان وذلك لارتفاعها وتوفر عناصر الحياة بها من ماء ومرعى وأراض خصبة.

كسرى ذات طابع معماري خاص وتختلف كليا عن باقي المدن اذ تبدو بيوتها للوهلة الأولى معجونة بالصخر، أما المعالم والمواقع التاريخية فإن أبرزها الحصن البيزنطي والقصبة التي يسميها أهالي كسرى «بالقصر» والقبور البونية والنقائش والمحفورات الصخرية الرومانية ورغم نشأة نواة مدينة أخرى بكسرى السفلي إلا أن كسرى القديمة لها سحرها الخاص إذ حافظ أهاليها على رونق المدينة إذ أصبحت تعرف بطابع معماري تفردت به عن سائر مدن البلاد ميزها عن غيرها من خلال البناء بالحجارة المقطوعة من الجبل إضافة الى جدران وأزقة المدينة و«الدرج» الذي يشبه الى حد كبير درج «سيدي بوسعيد» وقد تمت ايضا العناية بمنابع العيون حيث تم بناء طرق مؤدية الى هذه العيون وجدان من الحجارة يخيل للمار أنها من صنع الطبيعة وليس من صنع الانسان