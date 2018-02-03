الموسيقى

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

«نوران» في المسرح البلدي

احتفاء باليوم العالمي لمقاومة مرض السرطان تنظم مؤسسة نوران عرضا موسيقيا تغني خلاله فرح المسعدي وفي تنفيذ موسيقي لحاتم فريخة.

اليوم أسماء بن أحمد ومحمد الجبالي في ميونيخ

يحيي الفنان محمد الجبالي صحبة الفنانة أسماء بن أحمد مساء اليوم سهرة فنية طربية تونسية لفائدة الجالية العربية في مدينة ميونيخ الألمانية.