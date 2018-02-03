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يوم السبت 03 فيفري 2018
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
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منوعات
الموسيقى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

«نوران» في المسرح البلدي

احتفاء باليوم العالمي لمقاومة مرض السرطان تنظم مؤسسة نوران عرضا موسيقيا تغني خلاله فرح المسعدي وفي تنفيذ موسيقي لحاتم فريخة.
اليوم أسماء بن أحمد ومحمد الجبالي في ميونيخ

يحيي الفنان محمد الجبالي صحبة الفنانة أسماء بن أحمد مساء اليوم سهرة فنية طربية تونسية لفائدة الجالية العربية في مدينة ميونيخ الألمانية.

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منوعات
الموسيقى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

«نوران» في المسرح البلدي

احتفاء باليوم العالمي لمقاومة مرض السرطان تنظم مؤسسة نوران عرضا موسيقيا تغني خلاله فرح المسعدي وفي تنفيذ موسيقي لحاتم فريخة.
اليوم أسماء بن أحمد ومحمد الجبالي في ميونيخ

يحيي الفنان محمد الجبالي صحبة الفنانة أسماء بن أحمد مساء اليوم سهرة فنية طربية تونسية لفائدة الجالية العربية في مدينة ميونيخ الألمانية.

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المسرح
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ما هو موجود في الكوليزي
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الموسيقى
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
احتفاء باليوم العالمي لمقاومة مرض السرطان تنظم مؤسسة نوران عرضا موسيقيا تغني خلاله فرح المسعدي وفي تنفيذ...
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مدينة تزورها .. .كسرى... جمال الطبيعة وعمق التاريخ
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كسرى (ولاية سليانة) من أقدم القرى في العالم فقد سكنها الانسان منذ قديم الزمان وذلك لارتفاعها وتوفر عناصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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