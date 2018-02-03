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ما هو موجود في الكوليزي
يقدم كريم الغربي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت 3 فيفري عرضا لعمله المسرحي الكوميدي «ماهوش موجود» في قاعة الكوليزي.
بيتر بان والمدينة الخيالية بفضاء مدار
ويكون الموعد غدا الأحد 4 فيفري مع بيتر بان والبلد الخيال» الموجه للأطفال في 3 عروض (الحادية عشر صباحا والثانية بعد الظهر والرابعة بعد الظهر) بفضاء مدار في قرطاج العرض عبارة عن رحلة في مدينة خيالية بأسلوب فرجوي ممتع يجمع بين الصور والغناء والتعبير الجسدي.
«قزح» في قاعة الفن الرابع
يتجدد اللقاء مع عروض مسرحية «قزح» انتاج المسرح الوطني بقاعة الفن الرابع في عرض ثان اليوم السبت 3 فيفري بعد عرض أول أمس الجمعة 2 فيفري وغدا الأحد 4 فيفري. في عالم ما ينتمي الى المستقبل البعيد او القريب تقرر مجموعة بشرية الانضمام الى آخر الرجال الاحرار تتكون خلايا تحمل أرقاما يطلق على كل واحد منهم اسم «قزح» ويلتحق خمسة من الرجال والنساء الى آخر خلية... لا رابط بينهم وغير معرفتهم بأنهم سيلعبون معا القاعدة الوحيدة التي تجمعهم هي ان يعترف كل منهم بهاجس الطفولة الذي يسكن الآخر ويتعيّن عليهم ان يساعدوه على تحقيقه. أداء حمزة ورتتاني، إيمان المناعي، إيمان الغزواني، نور الدين ميهوب، راشد الراشدي، سينايو واخراج أيمن الماجري.
ما هو موجود في الكوليزي
يقدم كريم الغربي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت 3 فيفري عرضا لعمله المسرحي الكوميدي «ماهوش موجود» في قاعة الكوليزي.
بيتر بان والمدينة الخيالية بفضاء مدار
ويكون الموعد غدا الأحد 4 فيفري مع بيتر بان والبلد الخيال» الموجه للأطفال في 3 عروض (الحادية عشر صباحا والثانية بعد الظهر والرابعة بعد الظهر) بفضاء مدار في قرطاج العرض عبارة عن رحلة في مدينة خيالية بأسلوب فرجوي ممتع يجمع بين الصور والغناء والتعبير الجسدي.
«قزح» في قاعة الفن الرابع
يتجدد اللقاء مع عروض مسرحية «قزح» انتاج المسرح الوطني بقاعة الفن الرابع في عرض ثان اليوم السبت 3 فيفري بعد عرض أول أمس الجمعة 2 فيفري وغدا الأحد 4 فيفري. في عالم ما ينتمي الى المستقبل البعيد او القريب تقرر مجموعة بشرية الانضمام الى آخر الرجال الاحرار تتكون خلايا تحمل أرقاما يطلق على كل واحد منهم اسم «قزح» ويلتحق خمسة من الرجال والنساء الى آخر خلية... لا رابط بينهم وغير معرفتهم بأنهم سيلعبون معا القاعدة الوحيدة التي تجمعهم هي ان يعترف كل منهم بهاجس الطفولة الذي يسكن الآخر ويتعيّن عليهم ان يساعدوه على تحقيقه. أداء حمزة ورتتاني، إيمان المناعي، إيمان الغزواني، نور الدين ميهوب، راشد الراشدي، سينايو واخراج أيمن الماجري.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018