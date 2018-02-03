المسرح

ما هو موجود في الكوليزي

يقدم كريم الغربي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت 3 فيفري عرضا لعمله المسرحي الكوميدي «ماهوش موجود» في قاعة الكوليزي.

بيتر بان والمدينة الخيالية بفضاء مدار

ويكون الموعد غدا الأحد 4 فيفري مع بيتر بان والبلد الخيال» الموجه للأطفال في 3 عروض (الحادية عشر صباحا والثانية بعد الظهر والرابعة بعد الظهر) بفضاء مدار في قرطاج العرض عبارة عن رحلة في مدينة خيالية بأسلوب فرجوي ممتع يجمع بين الصور والغناء والتعبير الجسدي.

«قزح» في قاعة الفن الرابع

يتجدد اللقاء مع عروض مسرحية «قزح» انتاج المسرح الوطني بقاعة الفن الرابع في عرض ثان اليوم السبت 3 فيفري بعد عرض أول أمس الجمعة 2 فيفري وغدا الأحد 4 فيفري. في عالم ما ينتمي الى المستقبل البعيد او القريب تقرر مجموعة بشرية الانضمام الى آخر الرجال الاحرار تتكون خلايا تحمل أرقاما يطلق على كل واحد منهم اسم «قزح» ويلتحق خمسة من الرجال والنساء الى آخر خلية... لا رابط بينهم وغير معرفتهم بأنهم سيلعبون معا القاعدة الوحيدة التي تجمعهم هي ان يعترف كل منهم بهاجس الطفولة الذي يسكن الآخر ويتعيّن عليهم ان يساعدوه على تحقيقه. أداء حمزة ورتتاني، إيمان المناعي، إيمان الغزواني، نور الدين ميهوب، راشد الراشدي، سينايو واخراج أيمن الماجري.