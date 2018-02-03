أخبار الترجي الرياضي .. غَضب على بقير والجويني يَكسب الرّهان

رغم كلّ العواصف التي اجتاحت الحديقة «ب» خلال الموسم الحالي فإن شيخ الأندية يقود سباق «المُحترفين» بثبات مُحافظا على مسيرته الوردية في البطولة المحلية على امتداد 28 لقاء لم تَعرف أثناءها الجمعيّة طعم الانهزام. وهذا الرّقم يُعتبر دليلا قاطعا وبُرهانا سَاطعا على الشخصيّة القويّة لنادي «باب سويقة» الذي تَعامل بواقعيّة عالية مع منافسات البطولة التي قد تَحطّ الرّحال للموسم الثاني على التوالي في مركّب المرحوم بلخوجة وللمرّة 28 في تاريخ الجمعيّة التي تَعيش «أزمة» من نوع خاصّ.

صُداع الإقناع

وهذه الأزمة لا تتعلّق بسوء النتائج أوغياب التمويلات وما يُرافقها من صعوبات وإضرابات كتلك التي تَعرفها الكثير من الجمعيات ولكن مشاكل الترجي تكمن في عدم الإقلاع والعجز عن الإقناع رغم جَسامة التضحيات وضَخامة الانتدابات والتغيير المُستمرّ للإطارات الفنيّة حتّى أنّ الجمعيّة راهنت على خدمات 8 مدربين بين 2014 و2018 وهم «كرول» و»ديسابر» وبن يحيى و»دي مورايس» و»أنيقو» والسويح والبنزرتي وكبيّر الحالم بالجمع بين النّتيجة والأداء لينجح بذلك حيث أخفق «أسلافه» التونسيون والأجانب.

حلم معقول ولكن

نظريا، من حقّ الأنصار أن يُطالبوا جمعيتهم ببلوغ ذروة التألّق بشكل يَضمن الهيمنة على الساحة المحلية ويُطمئن القلوب على مستقبل الفريق في موسم يُطارد فيه رابطة الأبطال لتكون أفضل هديّة للجمهور الغالي تزامنا مع الاحتفالات بالمائوية (في 15 جانفي 2019). ويَرتكز الأحباء في مطالبهم على تَوفّر كلّ مُقوّمات النّجاح. فالنادي يملك من وجهة نظرهم زادا بشريا كبيرا كمّا وكيفا ولا تعوزه الامكانات المادية ليكتسح القارة الإفريقية بدعم من جماهيره الغفيرة.

أمّا من الناحية الواقعية فإن الجمع بين النتيجة والأداء رهن عدّة عوامل منها نجاعة «الفلسفة» التدريبية للربّان الجديد ومردوديّة الـ»كوارجيّة» على الصّعيدين الجماعي والفردي علاوة على أهميّة نقاوة الأجواء والقضاء على التسيّب في صفوف بعض النّجوم ومُجابهة «المؤثّرات الخارجيّة». ونعود إلى دور المدرب لنشير إلى أن المنذر كبيّر تسلّم لتوّه المقود. وسيكون من الإجحاف أن نَحكم له أوعليه بعد ثلاث مواجهات رسمية كانت خلالها الخيارات محدودة. ونَمرّ إلى ملف اللاعبين لنؤكد أنّ عدة عناصر لم تَرتق بعد بأدائها إلى المستوى المأمول بل أن بعضها مازالت تُراهن على «أقدميتها» وأسمائها فقط لإنتزاع مكان في التشكيلة الترجيّة كما هو شأن بن شريفيّة وشمّام وبقير والذوّادي. ولا شكّ أيضا في أنّ المتابعين لمسيرة النادي يَعلمون علم اليقين أنّ «الإقناع» مُرتبط بالظّروف العامّة ولا يخفى على الترجيين حجم المعاناة التي عاشتها جمعيتهم بسبب موجة الإصابات والعقوبات والتأثيرات السلبية لتربّصات المنتخبات علاوة على حالة الإحتقان بفعل العلاقة «التصادميّة» بين «المجموعات» والقوّات الأمنيّة. وبالمختصر المفيد لا بدّ أن تَعمل الجمعية في ظروف «عادية» ليطالب جمهورها بصوت عال بحقّه في الانتصارات مع «الإبداع» وهو في كلّ الحالات أمر «نِسبي» بحكم أنّه لا وجود لفريق يُقنع في كلّ الأوقات.

الجويني بثبات

رَغم «سنوات الضّياع» التي عاشها هيثم الجويني فإنّ العارفين بمؤهلاته الفنية وحاسته التهديفيّة لم يُساورهم أدنى شك في قدرته على التدارك وتفجير طاقاته عندما يتحصّل على فرصته بالكامل وبعد أن يَنصبّ تركيزه في اللّعب لا على حملات النّقد. وقد بَرهن هيثم في اللقاءات الثلاثة الأخيرة أمام بن قردان وبنزرت و»الجليزة» أنّه عائد بقوّة. وكان مُعوّض الخنيسي قد سجّل هدفا في شباك كلّ فريق من الفرق المذكورة علاوة على إهدائه ضربة جزاء لزميله بقير في مباراة الـ»بنزرتيّة» غير أن سعد رفض الهديّة وأضاع الفُرصة. وقد حصلت «الثورة» الهجومية للجويني في ظرف زمني لا يتجاوز 260 دقيقة وهو ما جعله يكسب تعاطف الجمهور ويَحظى بثقة المدرّب الذي يُطالبه بالمزيد.

بقير... متى يَستفيق؟

رغم الدّعم الكبير الذي يحظى به في الحديقة فإنّ سعد بقير مازال «تائها» ولم يُوفّر حلولا إضافية في المنطقة الأماميّة اعتمادا على مهارته الفردية كما حصل في بداية مشواره مع الجمعية عندما كان يصنع الفارق بتمريراته الحاسمة وأهدافه الكثيرة. ولاشكّ في أنّ غضب أبناء الدار على بقير قد يَتضاعف ما لم ينهض من «غَفوته». ومن غير المستبعد أن يزداد وضعه تعقيدا في ظلّ اشتداد المنافسة في المنطقة الهجومية خاصّة بعد تأهيل البلايلي وعودة منصر علاوة على وجود بن حتيرة الذي يُنادي البعض بمنحه فرصا أكبر في التشكيلة الصّفراء والحمراء.

التّحضيرات مُتواصلة

يَستعدّ الترجي لمواجهة نجم المناجم يوم غد في المتلوي وذلك في إطار الدور السادس عشر لكأس تونس (السّاعة 12 و30 دق). ويُعَدُّ نادي «باب سويقة» كما هو معروف أكثر الأندية التونسية تتويجا بـ»الأميرة» كما أنّه يعيش فترة فراغ في البطولة المحليّة. الشيء الذي سيحتّمُ عليه الانتفاض في المناجم دفاعا عن دوره الريادي في الكأس ومن أجل إنهاء «ثورة الشكّ».





سامي حمّاني