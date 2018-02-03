اليوم في بطولة الوطني «أ» لكرة اليد .. صراع بين طبلبة والمكارم ودربي مثير في جمّال

تستأنف بطولة القسم الوطني»أ» لكرة اليد نشاطها عشية اليوم بعد توقف دام اكثر من شهرين بسبب التزامات المنتخب في بطولة افريقيا للأمم.

الجولة الاولى اياب تتضمن مواجهات ساخنة تجمع خاصة نسر طبلبة بمكارم المهدية ورهانها البقاء في المنافسة على المركز الرابع المؤهل للبلاي اوف.

وفي جمّال يستضيف نادي المكان جاره سبورتينغ المكنين في مباراة دربي واعدة ومشوقة رهانها الابتعاد عن المراتب الاخيرة بالنسبة للسبورتينغ والاقتراب من كوكبة الطليعية بالنسبة لأبناء كمال هديدر.

في بقية المقابلات من المنتظر ان يكون ثلاثي الصدارة النجم والترجي والافريقي في مأمن من المفاجآت عند مواجهتهم لفرق من آخر الترتيب.

برنامج الجولة 12

قاعة الحمامات س16:00

جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت (تحكيم الباجي وفرح)

قاعة طبلبة: س16:00

نسر طبلبة – مكارم المهدية (تحكيم كريشان ومخلوف)

قاعة جمال: س17:00

نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين (تحكيم الخنيسي وبوعلوشة)

قاعة القرجاني: س16:00

النادي الإفريقي - بعث بني خيار(تحكيم بزويش وبن صالح)

قاعة الزواوي: س16:00

الترجي الرياضي - النادي الرياضي بهيبون (تحكيم عباسي وشمروخي)

قاعة أ. سوسة: س14:00

النجم الساحلي - اتحاد منزل تميم (تحكيم عبيد والشاوش)

الترتيب

1 - النجم الساحلي 33 نقطة

2 - الترجي الرياضي 27 نقطة

3 - النادي الافريقي 26 نقطة

- نسر طبلبة 26 نقطة

5 - مكارم المهدية 24 نقطة

6 - نادي كرة اليد بجمال 22 نقطة

7 - نادي ساقية الزيت 21 نقطة

8 - نادي هيبون 19 نقطة

9 - سبورتينغ المكنين19 نقطة

10 - بعث بني خيار 18 نقطة

11 - جمعية الحمامات 15 نقطة

12 - اتحاد منزل تميم 13 نقطة

منير الزوابي