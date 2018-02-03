اليوم في بطولة الوطني «أ» لكرة اليد .. صراع بين طبلبة والمكارم ودربي مثير في جمّال

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تستأنف بطولة القسم الوطني»أ» لكرة اليد نشاطها عشية اليوم بعد توقف دام اكثر من شهرين بسبب التزامات المنتخب في بطولة افريقيا للأمم.
الجولة الاولى اياب تتضمن مواجهات ساخنة تجمع خاصة نسر طبلبة بمكارم المهدية ورهانها البقاء في المنافسة على المركز الرابع المؤهل للبلاي اوف.
وفي جمّال يستضيف نادي المكان جاره سبورتينغ المكنين في مباراة دربي واعدة ومشوقة رهانها الابتعاد عن المراتب الاخيرة بالنسبة للسبورتينغ والاقتراب من كوكبة الطليعية بالنسبة لأبناء كمال هديدر.
في بقية المقابلات من المنتظر ان يكون ثلاثي الصدارة النجم والترجي والافريقي في مأمن من المفاجآت عند مواجهتهم لفرق من آخر الترتيب.
برنامج الجولة 12
قاعة الحمامات س16:00
جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت (تحكيم الباجي وفرح)
قاعة طبلبة: س16:00
نسر طبلبة – مكارم المهدية (تحكيم كريشان ومخلوف)
قاعة جمال: س17:00
نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين (تحكيم الخنيسي وبوعلوشة)
قاعة القرجاني: س16:00
النادي الإفريقي - بعث بني خيار(تحكيم بزويش وبن صالح)
قاعة الزواوي: س16:00
الترجي الرياضي - النادي الرياضي بهيبون (تحكيم عباسي وشمروخي)
قاعة أ. سوسة: س14:00
النجم الساحلي - اتحاد منزل تميم (تحكيم عبيد والشاوش)
الترتيب
1 - النجم الساحلي 33 نقطة
2 - الترجي الرياضي 27 نقطة
3 - النادي الافريقي 26 نقطة
- نسر طبلبة 26 نقطة
5 - مكارم المهدية 24 نقطة
6 - نادي كرة اليد بجمال 22 نقطة
7 - نادي ساقية الزيت 21 نقطة
8 - نادي هيبون 19 نقطة
9 - سبورتينغ المكنين19 نقطة
10 - بعث بني خيار 18 نقطة
11 - جمعية الحمامات 15 نقطة
12 - اتحاد منزل تميم 13 نقطة
منير الزوابي
تستأنف بطولة القسم الوطني»أ» لكرة اليد نشاطها عشية اليوم بعد توقف دام اكثر من شهرين بسبب التزامات المنتخب في بطولة افريقيا للأمم.
الجولة الاولى اياب تتضمن مواجهات ساخنة تجمع خاصة نسر طبلبة بمكارم المهدية ورهانها البقاء في المنافسة على المركز الرابع المؤهل للبلاي اوف.
وفي جمّال يستضيف نادي المكان جاره سبورتينغ المكنين في مباراة دربي واعدة ومشوقة رهانها الابتعاد عن المراتب الاخيرة بالنسبة للسبورتينغ والاقتراب من كوكبة الطليعية بالنسبة لأبناء كمال هديدر.
في بقية المقابلات من المنتظر ان يكون ثلاثي الصدارة النجم والترجي والافريقي في مأمن من المفاجآت عند مواجهتهم لفرق من آخر الترتيب.
برنامج الجولة 12
قاعة الحمامات س16:00
جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت (تحكيم الباجي وفرح)
قاعة طبلبة: س16:00
نسر طبلبة – مكارم المهدية (تحكيم كريشان ومخلوف)
قاعة جمال: س17:00
نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين (تحكيم الخنيسي وبوعلوشة)
قاعة القرجاني: س16:00
النادي الإفريقي - بعث بني خيار(تحكيم بزويش وبن صالح)
قاعة الزواوي: س16:00
الترجي الرياضي - النادي الرياضي بهيبون (تحكيم عباسي وشمروخي)
قاعة أ. سوسة: س14:00
النجم الساحلي - اتحاد منزل تميم (تحكيم عبيد والشاوش)
الترتيب
1 - النجم الساحلي 33 نقطة
2 - الترجي الرياضي 27 نقطة
3 - النادي الافريقي 26 نقطة
- نسر طبلبة 26 نقطة
5 - مكارم المهدية 24 نقطة
6 - نادي كرة اليد بجمال 22 نقطة
7 - نادي ساقية الزيت 21 نقطة
8 - نادي هيبون 19 نقطة
9 - سبورتينغ المكنين19 نقطة
10 - بعث بني خيار 18 نقطة
11 - جمعية الحمامات 15 نقطة
12 - اتحاد منزل تميم 13 نقطة
منير الزوابي
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018