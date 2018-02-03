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يوم السبت 03 فيفري 2018
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أخبار النادي الصفاقسي.. خماخم يحث اللاعبين على طي صفحة العثرات الأخيرة
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. خماخم يحث اللاعبين على طي صفحة العثرات الأخيرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

دخل النادي الصفاقسي في تربص مغلق بأحد النزل بجرجيس يتواصل الى عشية اليوم موعد تحول الفريق الى بنقردان للتباري غدا مع اتحاد المكان في نطاق الدور السادس عشر لكأس تونس وهي مباراة ستنقلها «الوطنية الثانية « وستنطلق في منتصف النهار والنصف وخلافا للعادة وجه المدرب لسعد الدريدي الدعوة الى 22 لاعبا وهم :
رامي الجريدي - محمد الهادي قعلول - ايمن دحمان - حمزة المثلوثي - اشرف الزواغي - ياسين مرياح - محمود بن صالح - هاني عمامو- نسيم هنيد - مراد الهذلي - جاسم الحمدوني - ايمن الحرزي - محمد علي الراقوبي - كينغسلي ايدو- واليوندوي - كينغسلي سوكاري - حسام اللواتي - ماهر الحناسي - علاء المرزوقي - فراس شواط - حسام دقدوق - كريم العواضي .

غياب بن علي وكمون متواصل
المتأمل في قائمة اللاعبين المدعوين يلاحظ غياب اللاعبين حسام بن علي ووسيم كمون وقد اثار غياب بن علي استغراب الاحباء للمرة الثانية على التوالي لأسباب غامضة باعتبار أنه يعتبر من خيرة اللاعبين الجدد الذي عزز بهم النادي الصفاقسي رصيده البشري ناهيك ان المدرب اولى له عناية خاصة في تربص قمرت الاخير واعطاه الاولوية في مباراة المنستير والملعب التونسي لكنه لم يوجه له الدعوة في مقابلتي القيروان والملعب القابسي كما لم يوجه له الدعوة لمباراة الغد امام بنقردان وفضّل عليه جاسم الحمدوني اما بالنسبة للاعب وسيم كمون فقد تم تجميده ولا ندري لماذا واكتفى الدريدي بتشريكه في الحصص التمرينية فقط .

شواط يعوض القروي
مقارنه بالمجموعة التي وجه لها الدريدي الدعوة بمناسبة المباراة ضد الملعب القابسي فقد تخلى المدرب عن اللاعبين اشرف العيادي ووليد القروي اللذين تم تعويضهما بالحارس ايمن دحمان واللاعب فراس شواط . هذا الاخير الذي تغيب عن مباراة «الستيدة» ينتظر ان يكون اساسيا في مباراة الغد امام بنقردان .

إيدو منذ البداية
سيتوخى النادي الصفاقسي في مباراة الغد امام اتحاد بنقردان طريقة هجومية بحتة وحسب ما لدينا من معطيات فسيعتمد الدريدي منذ البداية على المهاجم النيجيري كينغسلي ايدوالذي اظهر امكانات عريضة وقد تجلى ذلك من خلال ما قدمه يوم الاربعاء الماضي امام الملعب القابسي وكان سجل هدفا الغاه بدون موجب الحكم محمد شعبان .
خماخم اجتمع باللاعبين
بعد الاجتماع الذي عقده المدرب لسعد الدريدي بحجرة الملابس لملعب المهيري مباشرة بعد انتهاء المباراة ضد الملعب القابسي والذي دعا فيه اللاعبين لنسيان العثرة أمام «الستيدة «ومواصلة العمل بكل جدية وانضباط اجتمع ايضا رئيس النادي المنصف خماخم باللاعبين قبل السفر الى جرجيس وطلب منهم هوالاخر نسيان العثرات السابقة والتركيز على مباراة الغد وحثّهم على مزيد البذل والعطاء .

نورالدين البكوش
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. خماخم يحث اللاعبين على طي صفحة العثرات الأخيرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

دخل النادي الصفاقسي في تربص مغلق بأحد النزل بجرجيس يتواصل الى عشية اليوم موعد تحول الفريق الى بنقردان للتباري غدا مع اتحاد المكان في نطاق الدور السادس عشر لكأس تونس وهي مباراة ستنقلها «الوطنية الثانية « وستنطلق في منتصف النهار والنصف وخلافا للعادة وجه المدرب لسعد الدريدي الدعوة الى 22 لاعبا وهم :
رامي الجريدي - محمد الهادي قعلول - ايمن دحمان - حمزة المثلوثي - اشرف الزواغي - ياسين مرياح - محمود بن صالح - هاني عمامو- نسيم هنيد - مراد الهذلي - جاسم الحمدوني - ايمن الحرزي - محمد علي الراقوبي - كينغسلي ايدو- واليوندوي - كينغسلي سوكاري - حسام اللواتي - ماهر الحناسي - علاء المرزوقي - فراس شواط - حسام دقدوق - كريم العواضي .

غياب بن علي وكمون متواصل
المتأمل في قائمة اللاعبين المدعوين يلاحظ غياب اللاعبين حسام بن علي ووسيم كمون وقد اثار غياب بن علي استغراب الاحباء للمرة الثانية على التوالي لأسباب غامضة باعتبار أنه يعتبر من خيرة اللاعبين الجدد الذي عزز بهم النادي الصفاقسي رصيده البشري ناهيك ان المدرب اولى له عناية خاصة في تربص قمرت الاخير واعطاه الاولوية في مباراة المنستير والملعب التونسي لكنه لم يوجه له الدعوة في مقابلتي القيروان والملعب القابسي كما لم يوجه له الدعوة لمباراة الغد امام بنقردان وفضّل عليه جاسم الحمدوني اما بالنسبة للاعب وسيم كمون فقد تم تجميده ولا ندري لماذا واكتفى الدريدي بتشريكه في الحصص التمرينية فقط .

شواط يعوض القروي
مقارنه بالمجموعة التي وجه لها الدريدي الدعوة بمناسبة المباراة ضد الملعب القابسي فقد تخلى المدرب عن اللاعبين اشرف العيادي ووليد القروي اللذين تم تعويضهما بالحارس ايمن دحمان واللاعب فراس شواط . هذا الاخير الذي تغيب عن مباراة «الستيدة» ينتظر ان يكون اساسيا في مباراة الغد امام بنقردان .

إيدو منذ البداية
سيتوخى النادي الصفاقسي في مباراة الغد امام اتحاد بنقردان طريقة هجومية بحتة وحسب ما لدينا من معطيات فسيعتمد الدريدي منذ البداية على المهاجم النيجيري كينغسلي ايدوالذي اظهر امكانات عريضة وقد تجلى ذلك من خلال ما قدمه يوم الاربعاء الماضي امام الملعب القابسي وكان سجل هدفا الغاه بدون موجب الحكم محمد شعبان .
خماخم اجتمع باللاعبين
بعد الاجتماع الذي عقده المدرب لسعد الدريدي بحجرة الملابس لملعب المهيري مباشرة بعد انتهاء المباراة ضد الملعب القابسي والذي دعا فيه اللاعبين لنسيان العثرة أمام «الستيدة «ومواصلة العمل بكل جدية وانضباط اجتمع ايضا رئيس النادي المنصف خماخم باللاعبين قبل السفر الى جرجيس وطلب منهم هوالاخر نسيان العثرات السابقة والتركيز على مباراة الغد وحثّهم على مزيد البذل والعطاء .

نورالدين البكوش
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