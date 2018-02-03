أخبار النادي الصفاقسي.. خماخم يحث اللاعبين على طي صفحة العثرات الأخيرة

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دخل النادي الصفاقسي في تربص مغلق بأحد النزل بجرجيس يتواصل الى عشية اليوم موعد تحول الفريق الى بنقردان للتباري غدا مع اتحاد المكان في نطاق الدور السادس عشر لكأس تونس وهي مباراة ستنقلها «الوطنية الثانية « وستنطلق في منتصف النهار والنصف وخلافا للعادة وجه المدرب لسعد الدريدي الدعوة الى 22 لاعبا وهم :
رامي الجريدي - محمد الهادي قعلول - ايمن دحمان - حمزة المثلوثي - اشرف الزواغي - ياسين مرياح - محمود بن صالح - هاني عمامو- نسيم هنيد - مراد الهذلي - جاسم الحمدوني - ايمن الحرزي - محمد علي الراقوبي - كينغسلي ايدو- واليوندوي - كينغسلي سوكاري - حسام اللواتي - ماهر الحناسي - علاء المرزوقي - فراس شواط - حسام دقدوق - كريم العواضي .
غياب بن علي وكمون متواصل
المتأمل في قائمة اللاعبين المدعوين يلاحظ غياب اللاعبين حسام بن علي ووسيم كمون وقد اثار غياب بن علي استغراب الاحباء للمرة الثانية على التوالي لأسباب غامضة باعتبار أنه يعتبر من خيرة اللاعبين الجدد الذي عزز بهم النادي الصفاقسي رصيده البشري ناهيك ان المدرب اولى له عناية خاصة في تربص قمرت الاخير واعطاه الاولوية في مباراة المنستير والملعب التونسي لكنه لم يوجه له الدعوة في مقابلتي القيروان والملعب القابسي كما لم يوجه له الدعوة لمباراة الغد امام بنقردان وفضّل عليه جاسم الحمدوني اما بالنسبة للاعب وسيم كمون فقد تم تجميده ولا ندري لماذا واكتفى الدريدي بتشريكه في الحصص التمرينية فقط .
شواط يعوض القروي
مقارنه بالمجموعة التي وجه لها الدريدي الدعوة بمناسبة المباراة ضد الملعب القابسي فقد تخلى المدرب عن اللاعبين اشرف العيادي ووليد القروي اللذين تم تعويضهما بالحارس ايمن دحمان واللاعب فراس شواط . هذا الاخير الذي تغيب عن مباراة «الستيدة» ينتظر ان يكون اساسيا في مباراة الغد امام بنقردان .
إيدو منذ البداية
سيتوخى النادي الصفاقسي في مباراة الغد امام اتحاد بنقردان طريقة هجومية بحتة وحسب ما لدينا من معطيات فسيعتمد الدريدي منذ البداية على المهاجم النيجيري كينغسلي ايدوالذي اظهر امكانات عريضة وقد تجلى ذلك من خلال ما قدمه يوم الاربعاء الماضي امام الملعب القابسي وكان سجل هدفا الغاه بدون موجب الحكم محمد شعبان .
خماخم اجتمع باللاعبين
بعد الاجتماع الذي عقده المدرب لسعد الدريدي بحجرة الملابس لملعب المهيري مباشرة بعد انتهاء المباراة ضد الملعب القابسي والذي دعا فيه اللاعبين لنسيان العثرة أمام «الستيدة «ومواصلة العمل بكل جدية وانضباط اجتمع ايضا رئيس النادي المنصف خماخم باللاعبين قبل السفر الى جرجيس وطلب منهم هوالاخر نسيان العثرات السابقة والتركيز على مباراة الغد وحثّهم على مزيد البذل والعطاء .
دخل النادي الصفاقسي في تربص مغلق بأحد النزل بجرجيس يتواصل الى عشية اليوم موعد تحول الفريق الى بنقردان للتباري غدا مع اتحاد المكان في نطاق الدور السادس عشر لكأس تونس وهي مباراة ستنقلها «الوطنية الثانية « وستنطلق في منتصف النهار والنصف وخلافا للعادة وجه المدرب لسعد الدريدي الدعوة الى 22 لاعبا وهم :
رامي الجريدي - محمد الهادي قعلول - ايمن دحمان - حمزة المثلوثي - اشرف الزواغي - ياسين مرياح - محمود بن صالح - هاني عمامو- نسيم هنيد - مراد الهذلي - جاسم الحمدوني - ايمن الحرزي - محمد علي الراقوبي - كينغسلي ايدو- واليوندوي - كينغسلي سوكاري - حسام اللواتي - ماهر الحناسي - علاء المرزوقي - فراس شواط - حسام دقدوق - كريم العواضي .
غياب بن علي وكمون متواصل
المتأمل في قائمة اللاعبين المدعوين يلاحظ غياب اللاعبين حسام بن علي ووسيم كمون وقد اثار غياب بن علي استغراب الاحباء للمرة الثانية على التوالي لأسباب غامضة باعتبار أنه يعتبر من خيرة اللاعبين الجدد الذي عزز بهم النادي الصفاقسي رصيده البشري ناهيك ان المدرب اولى له عناية خاصة في تربص قمرت الاخير واعطاه الاولوية في مباراة المنستير والملعب التونسي لكنه لم يوجه له الدعوة في مقابلتي القيروان والملعب القابسي كما لم يوجه له الدعوة لمباراة الغد امام بنقردان وفضّل عليه جاسم الحمدوني اما بالنسبة للاعب وسيم كمون فقد تم تجميده ولا ندري لماذا واكتفى الدريدي بتشريكه في الحصص التمرينية فقط .
شواط يعوض القروي
مقارنه بالمجموعة التي وجه لها الدريدي الدعوة بمناسبة المباراة ضد الملعب القابسي فقد تخلى المدرب عن اللاعبين اشرف العيادي ووليد القروي اللذين تم تعويضهما بالحارس ايمن دحمان واللاعب فراس شواط . هذا الاخير الذي تغيب عن مباراة «الستيدة» ينتظر ان يكون اساسيا في مباراة الغد امام بنقردان .
إيدو منذ البداية
سيتوخى النادي الصفاقسي في مباراة الغد امام اتحاد بنقردان طريقة هجومية بحتة وحسب ما لدينا من معطيات فسيعتمد الدريدي منذ البداية على المهاجم النيجيري كينغسلي ايدوالذي اظهر امكانات عريضة وقد تجلى ذلك من خلال ما قدمه يوم الاربعاء الماضي امام الملعب القابسي وكان سجل هدفا الغاه بدون موجب الحكم محمد شعبان .
خماخم اجتمع باللاعبين
بعد الاجتماع الذي عقده المدرب لسعد الدريدي بحجرة الملابس لملعب المهيري مباشرة بعد انتهاء المباراة ضد الملعب القابسي والذي دعا فيه اللاعبين لنسيان العثرة أمام «الستيدة «ومواصلة العمل بكل جدية وانضباط اجتمع ايضا رئيس النادي المنصف خماخم باللاعبين قبل السفر الى جرجيس وطلب منهم هوالاخر نسيان العثرات السابقة والتركيز على مباراة الغد وحثّهم على مزيد البذل والعطاء .
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018