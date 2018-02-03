سوبر كبريات الطائرة لنسائي قرطاج

فاز النادي النسائي بقرطاج بالكأس الممتازة للكبريات للكرة الطائرة لأول مرة في تاريخه بعد فوزه أمس الجمعة بباجة على النادي الصفاقسي بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها ( 25 – 23 ) و( 25 – 15 ) و( 25 – 23 ). وهو اللقب الرابع لنسائي قرطاج في موسم واحد بعد بطولة وكأس تونس وبطولة افريقيا وهي رباعية خالدة تحدث لأول مرة في الكرة الطائرة التونسية.

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