الكرة الطائرة ... هل «يكسب» النجم من قمة الصفاقسي والترجي ؟

لا شك في ان مرحلة البلاي أوف ستحفل بقمة على الأقل في كل جولة. فبعد قمة الجولة الأولى يوم الأربعاء بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي ها أننا سنعيش اليوم السبت قمة جديدة في الجولة الثانية بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي دون أن ننسى قيمة وأهمية مباراة النجم الساحلي وسعيدية سيدي بوسعيد علما وأننا سنعيش مع الجولة الأولى لمرحلة البلاي آوت التي ستتميز هي ايضا ببعض المواجهات الساخنة.

تحديات بالجملة

تحتضن قاعة الرائد البجاوي بصفاقس قمة كبيرة جدا ومباراة مثيرة للغاية وهامة الى أبعد الحدود بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي. النادي الصفاقسي الذي يعتبر نفسه قد اضاع نقطة في سيدي بوسعيد وفاز على حساب السعيدية بنقطتين فقط يريد الفوز على الترجي مع أمل أن يقترن ذلك بالثلاث نقاط والحفاظ على الطليعة حتى في صورة احراز النجم على ثلاث نقط أمام السعيدية في سوسة. الـ»سي اس اس» يرفض الهزيمة في صفاقس التي قد تحكم عليه بملاقاة الترجي أو النجم في نصف نهائي البطولة مع أفضلية قاعة الاياب للمنافس. كل ذلك يفسر اصرار النادي الصفاقسي الشديد على الانتصار وحبذا لو يقترن ذلك بالثلاث نقاط أي الفوز بثلاثة لصفر أو بثلاثة لواحد.

الترجي الرياضي الذي انهزم في قاعته أمام النجم الساحلي يوم الأربعاء يعلم جيدا أن هزيمة جديدة اليوم في صفاقس ستحكم عليه بمواجهة اما النادي الصفاقسي أو النجم الساحلي في نصف نهائي البطولة مع أفضلية قاعة الاياب للمنافس. الترجي شديد التمسك بالانتصار للتدارك والانقاذ وفتح أبواب الأمل لقادم الأيام خصوصا اذا اقترن ذلك بالثلاث نقاط ولتفادي أزمة مبكرة. هناك تحديات كبرى بين مكونات الفريقين فنيا واداريا وكرويا. فمن يكسب التحدي؟ أي من يفوز باللقاء؟ وعلى كم من نقطة سيحصل الفائز؟ النجم الساحلي الذي تحصل على نقطتين ذهبيتين في قاعة الزواوي بالفوز على الترجي يريد تحقيق انتصار جديد وذلك على حساب سعيدية سيدي بوسعيد وهو يريد الثلاث نقاط على أن تخدمه نتيجة صفاقس لينفرد بالطليعة قبل أن يلتقي بالنادي الصفاقسي في الجولة القادمة. أما فريق السعيدية الذي كاد يهزم النادي الصفاقسي في الجولة الماضية فانه يريد تكذيب التكهنات التي لا تمنحه أي أمل في سوسة كما كذب التكهنات في سيدي بوسعيد ولم يحصل على صفر من النقاط ولم ينهزم بسهولة بل خسر بثلاثة أشواط لشوطين. المنطق وامكانيات الفريقين يرشحان النجم للانتصار لكن حذار فلا شيء مضمون في الرياضة. لكن هل يكسب النجم اللقاء بالطريقة التي يريدها ومع الثلاث نقط؟ ول ستخدمه نتيجة لقاء صفاقس لينفرد بالطليعة؟

بلاي آوت فرجوي

تنطلق اليوم السبت مرحلة البلاي آوت التي ستحدد في نهايته من سينزل الى الرابطة الثانية. اللقاءات فرجوية لتمسك الجميع بالانتصار ولتقارب الامكانيات. أفضل اللقاءات وأكثرها اثارة هو ذلك الذي سيجمع في قليبية بين الأولمبي القليبي ومستقبل المرسى اللذين يريدان طليعة البلاي آوت ليؤكد كل منهما أنه الأفضل والأقرب لرباعي البلاي أوف. فمن يكسب الانتصار الأول؟

في صفاقس دربي بين النقل والبريد وكل منهما لديه ما يريد. فمن منهما سيكسب وسيسعى للمزيد؟

أما في جندوبة فستستضيف مولودية بوسالم نادي تونس الجوية – ان حضر – بحظوظ وافرة للفوز وهي التي ترغب أيضا في طليعة البلاي آوت. فهل ستقدر على ذلك؟

دليل البلاي أوف

السبت 3 فيفري 2018

بلاي أوف :

سوسة (س16)

النجم الساحلي – السعيدية ( هيفاء الوافي وجراد)

صفاقس (س 16)

النادي الصفاقسي – الترجي (زياد ريدان والكوكي)

بلاي آوت :

قليبية (س 16)

الأولمبي القليبي – مستقبل المرسى (بن شيخة وبوحوش)

جندوبة (س 17)

مولودية بوسالم – تونس الجوية (بن يوسف والعنتبلي)

صفاقس (س 18)

النقل الصفاقسي – بريد صفاقس (بواب وحليلة)







عبد المجيد مصلح