المسابقة العالمية عدد 36 يوم السبت 3 فيفري 2018 .. برشلونة واتلتيكو مدريد في طريق مفتوح

ليفربول - توتنهام X 1

خلال 8 لقاءات الاخيرة التي استضاف فيها منافسه توتنهام لم ينهزم ليفربول في اي مباراة ( 5 انتصارات و 3تعادلات) وقد يجد نفسه من جديد امام فرصة لتأكيد الاسبقية وإن لم يكن فيظلّ التعادل الفرضية الأقوى.

أرسنال - ايفرتون 1 X

تراجعت نتائج ارسنال في الفترة الاخيرة حيث اهتدى للفوز في مناسبة وحيدة خلال 5 جولات الاخيرة بالإضافة الى هزيمة مذلّة في جولة هذا الاسبوع امام صاحب المركز الاخير سوانزي سيتي (3-1) وهو ما سيجعله امام خيار التدارك امام ايفرتون الذي لم تعرف نتائجه الاستقرار, فوز ارسنال او التعادل.

بورنموث - ستوك سيتي 1

حقق بورنموث نتيجة باهرة في الجولة الماضية بتغلبه على تشيلسي (0-3) فضلا على ان نتائجه قد تحسنت كثيرا خاصة وهو لم ينهزم في 6 جولات الاخيرة (3 تعادلات و3 انتصارات),والاكيد انه سيكون امام فرصة جديدة لتأكيد استفاقته خاصة وان منافسه ليس بالحجم الكبير ويعاني من ضعف النتائج.

برايتون - وستهام 2 X

لم ينهزم وستهام في 4 تنقلات الاخيرة في حين انتصر برايتون في مباراة فقط خلال 9 لقاءات الاخيرة التي خاضها على ملعبه (6 تعادلات وهزيمتين),فوز وستهام او التعادل الفرضيتان الاقوى.

كريستال بالاس - نيوكاسل X 1

وضعية متشابهة في الترتيب لكن نتائج كريستال بالاس تبدو افضل من حيث عدد الانتصارات في الجولات الاخيرة وهو ما سيجعل من فوزه امرا منطقيا لكن التعادل يظل ّ فرضية ممكنة ايضا.

وستبروميتش - ساوثهامبتن 2 1

صراع القاع بين صاحب المركز الاخير وست بروميتش وساوثهامبتن الذي يبعد عنه بـ3 نقاط فقط، بالتالي ستكون المباراة متكافئة وفرص الفوز متوفّرة للفريقين.

اتلتيكو مدريد - فالنسيا 1

بحساب تاريخ المواجهات يمتلك اتلتيكو مدريد اسبقية على حساب منافسه فهو لم ينهزم على ميدانه في اي مباراة خلال 8 مباريات الاخيرة التي استضاف فيها منافسه فالنسيا (5 انتصارات و3 تعادلات) وحتى على مستوى نتائج هذا الموسم يلوح اتلتيكو افضل وبالتالي يبدو الفوز في متناوله.

اسبانيول - برشلونة 2

لا يبدو ان فرص اسبانيول كبيرة في الصمود امام المتصدّر برشلونة الذي من المتوقّع ان يكون الفوز من نصيبه لتدعيم مركزه في الطليعة.

ريال بيتيس - فياريال 2 X

حقق فياريال افضل النتائج في الجولات الاخيرة فقد حقق في الجولة الفارطة انتصاره الثالث على التوالي والخامس خلال 6 جولات الاخيرة مقابل تعادل وحيد, في المقابل سجّل بيتيس استفاقة ظرفية (انتصار على اشبيليا وليغانيس ) قبل ان يخسر في الجولة الماضية للمرة الثانية على التوالي , التعادل او فوز الضيوف هما الفرضيتان الاقوى .

سمبدوريا - تورينو X 1

في مباراتين متتالتين تعادل سمبدوريا مع روما ثم انتصر عليها في اللقاء الفارط على ميدانها وهو ما يؤكّد انّ الفريق في افضل حالاته وبالتالي يتوقّع ان يكون الفوز من نصيبه امام تورينو رغم ان التعادل يظل فرضية ممكنة ايضا.

بولونيا - فيورنتينا 2 X

لم تنتصر فيورنتينا في الاربع جولات الاخيرة وانقادت في الجولة الماضية الى الهزيمة الثانية على التوالي لكن مع ذلك تبدو فرصها اوفر للتدارك خاصة وهي تواجه منافسا يعاني من ضعف النتائج وانقاد في الجولة الماضية الى هزيمته الخامسة خلال 7 جولات الاخيرة.

اودينيزي - الميلان 2 X

تحسّنت بشكل واضح نتائج الميلان الذي حقق في الجولة الماضية انتصاره الثالث على التوالي في المقابل عاد اودينيزي الى سكّة الانتصارات بعد عثرة في الجولة قبل الفارطة , حظوظ الميلان اوفر للفوز لكن التعادل ممكن ايضا.

كالياري - سبال 1

صراع قاع الترتيب بين فريقين يعانيان من ضعف النتائج لكن مؤكّد أن عنصر الميدان والجمهور سيكون فارقا في تحديد الفائز وبالتالي يبدو انتصار كالياري الاحتمال الاكبر.

اعداد: عبد الوهاب بلحاج