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يوم السبت 03 فيفري 2018
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أخبار مستقبل قابس.. استقالة رئيس هيئة الأحبّاء وإضراب للاعبين
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كرة القدم
أخبار مستقبل قابس.. استقالة رئيس هيئة الأحبّاء وإضراب للاعبين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

لئن طوى فريق مستقبل قابس صفحة لقائه الأخير ضد الترجي التونسي فإن تداعيات اللقاء مازالت تلقي بظلالها على محيط الفريق حيث نشر رئيس هيئة أحباء الجليزة نهاد بن حميدة مباشرة بعد المباراة تدوينة اعلن خلالها الاستقالة من منصبه اياما قليلة قبل دربي قابس.
«الشروق» اتصلت بالمعني بالأمر لمعرفة أسباب هذا القرار فأشار بن حميدة إلى ما قال انه سوء معاملة تلقاها جماهير الفريق عند الدخول الى الملعب وهي ظاهرة تكررت رغم تشكيات الهيئة منذ لقاء ليتوال ومطالبتها بتطبيق محاضر الجلسات الامنية التي تسبق المباريات مؤكدا ان هيئة الأحباء ما فتئت تؤطر الجماهير للحفاظ على الروح الرياضية لكن تواصل «استفزازها» كما قال قد يخرج بالأمور عن السيطرة وهو ما دفعه للإعلان عن قرار الإستقالة والتي قد يتراجع عنها نتيجة الطلبات الملحة لتأجيلها على الأقل إلى ما بعد الدربي.
اضراب
على مستوى الميدان لم يعد أبناء مرسي محمود أول أمس للتحضير للقاء الدور الثمن النهائي للكأس ضد سكك الحديد الصفاقسي يوم الأحد القادم ودخلوا في اضراب مطالبين بمستحقاتهم التي تأخر صرفها وينتظر الجميع انفراجا في الجانب المادي قيل انه لن يتأخر وسيصل من المجمع الكيميائي نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير ما قد يساعد على استعادة تركيز المجموعة.
هل كان كواسي مصابا؟
تعرض اللاعب المنتدب الجديد مارسيل كواسي في اول مشاركة له مع فريقه ضد ترجي جرجيس الى إصابة منعته من المشاركة في لقاء الترجي التونسي واضطرته لاجراء الكشوفات الضرورية لتحديد نوعية الإصابة ومدة الراحة المستوجبة فهل قدم اللاعب مصابا أم أن الأمر عادي والإصابة حديثة؟

رؤوف
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كرة القدم
أخبار مستقبل قابس.. استقالة رئيس هيئة الأحبّاء وإضراب للاعبين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

لئن طوى فريق مستقبل قابس صفحة لقائه الأخير ضد الترجي التونسي فإن تداعيات اللقاء مازالت تلقي بظلالها على محيط الفريق حيث نشر رئيس هيئة أحباء الجليزة نهاد بن حميدة مباشرة بعد المباراة تدوينة اعلن خلالها الاستقالة من منصبه اياما قليلة قبل دربي قابس.
«الشروق» اتصلت بالمعني بالأمر لمعرفة أسباب هذا القرار فأشار بن حميدة إلى ما قال انه سوء معاملة تلقاها جماهير الفريق عند الدخول الى الملعب وهي ظاهرة تكررت رغم تشكيات الهيئة منذ لقاء ليتوال ومطالبتها بتطبيق محاضر الجلسات الامنية التي تسبق المباريات مؤكدا ان هيئة الأحباء ما فتئت تؤطر الجماهير للحفاظ على الروح الرياضية لكن تواصل «استفزازها» كما قال قد يخرج بالأمور عن السيطرة وهو ما دفعه للإعلان عن قرار الإستقالة والتي قد يتراجع عنها نتيجة الطلبات الملحة لتأجيلها على الأقل إلى ما بعد الدربي.
اضراب
على مستوى الميدان لم يعد أبناء مرسي محمود أول أمس للتحضير للقاء الدور الثمن النهائي للكأس ضد سكك الحديد الصفاقسي يوم الأحد القادم ودخلوا في اضراب مطالبين بمستحقاتهم التي تأخر صرفها وينتظر الجميع انفراجا في الجانب المادي قيل انه لن يتأخر وسيصل من المجمع الكيميائي نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير ما قد يساعد على استعادة تركيز المجموعة.
هل كان كواسي مصابا؟
تعرض اللاعب المنتدب الجديد مارسيل كواسي في اول مشاركة له مع فريقه ضد ترجي جرجيس الى إصابة منعته من المشاركة في لقاء الترجي التونسي واضطرته لاجراء الكشوفات الضرورية لتحديد نوعية الإصابة ومدة الراحة المستوجبة فهل قدم اللاعب مصابا أم أن الأمر عادي والإصابة حديثة؟

رؤوف
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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