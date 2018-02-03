أخبار مستقبل قابس.. استقالة رئيس هيئة الأحبّاء وإضراب للاعبين

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لئن طوى فريق مستقبل قابس صفحة لقائه الأخير ضد الترجي التونسي فإن تداعيات اللقاء مازالت تلقي بظلالها على محيط الفريق حيث نشر رئيس هيئة أحباء الجليزة نهاد بن حميدة مباشرة بعد المباراة تدوينة اعلن خلالها الاستقالة من منصبه اياما قليلة قبل دربي قابس.
«الشروق» اتصلت بالمعني بالأمر لمعرفة أسباب هذا القرار فأشار بن حميدة إلى ما قال انه سوء معاملة تلقاها جماهير الفريق عند الدخول الى الملعب وهي ظاهرة تكررت رغم تشكيات الهيئة منذ لقاء ليتوال ومطالبتها بتطبيق محاضر الجلسات الامنية التي تسبق المباريات مؤكدا ان هيئة الأحباء ما فتئت تؤطر الجماهير للحفاظ على الروح الرياضية لكن تواصل «استفزازها» كما قال قد يخرج بالأمور عن السيطرة وهو ما دفعه للإعلان عن قرار الإستقالة والتي قد يتراجع عنها نتيجة الطلبات الملحة لتأجيلها على الأقل إلى ما بعد الدربي.
اضراب
على مستوى الميدان لم يعد أبناء مرسي محمود أول أمس للتحضير للقاء الدور الثمن النهائي للكأس ضد سكك الحديد الصفاقسي يوم الأحد القادم ودخلوا في اضراب مطالبين بمستحقاتهم التي تأخر صرفها وينتظر الجميع انفراجا في الجانب المادي قيل انه لن يتأخر وسيصل من المجمع الكيميائي نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير ما قد يساعد على استعادة تركيز المجموعة.
هل كان كواسي مصابا؟
تعرض اللاعب المنتدب الجديد مارسيل كواسي في اول مشاركة له مع فريقه ضد ترجي جرجيس الى إصابة منعته من المشاركة في لقاء الترجي التونسي واضطرته لاجراء الكشوفات الضرورية لتحديد نوعية الإصابة ومدة الراحة المستوجبة فهل قدم اللاعب مصابا أم أن الأمر عادي والإصابة حديثة؟
لئن طوى فريق مستقبل قابس صفحة لقائه الأخير ضد الترجي التونسي فإن تداعيات اللقاء مازالت تلقي بظلالها على محيط الفريق حيث نشر رئيس هيئة أحباء الجليزة نهاد بن حميدة مباشرة بعد المباراة تدوينة اعلن خلالها الاستقالة من منصبه اياما قليلة قبل دربي قابس.
«الشروق» اتصلت بالمعني بالأمر لمعرفة أسباب هذا القرار فأشار بن حميدة إلى ما قال انه سوء معاملة تلقاها جماهير الفريق عند الدخول الى الملعب وهي ظاهرة تكررت رغم تشكيات الهيئة منذ لقاء ليتوال ومطالبتها بتطبيق محاضر الجلسات الامنية التي تسبق المباريات مؤكدا ان هيئة الأحباء ما فتئت تؤطر الجماهير للحفاظ على الروح الرياضية لكن تواصل «استفزازها» كما قال قد يخرج بالأمور عن السيطرة وهو ما دفعه للإعلان عن قرار الإستقالة والتي قد يتراجع عنها نتيجة الطلبات الملحة لتأجيلها على الأقل إلى ما بعد الدربي.
اضراب
على مستوى الميدان لم يعد أبناء مرسي محمود أول أمس للتحضير للقاء الدور الثمن النهائي للكأس ضد سكك الحديد الصفاقسي يوم الأحد القادم ودخلوا في اضراب مطالبين بمستحقاتهم التي تأخر صرفها وينتظر الجميع انفراجا في الجانب المادي قيل انه لن يتأخر وسيصل من المجمع الكيميائي نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير ما قد يساعد على استعادة تركيز المجموعة.
هل كان كواسي مصابا؟
تعرض اللاعب المنتدب الجديد مارسيل كواسي في اول مشاركة له مع فريقه ضد ترجي جرجيس الى إصابة منعته من المشاركة في لقاء الترجي التونسي واضطرته لاجراء الكشوفات الضرورية لتحديد نوعية الإصابة ومدة الراحة المستوجبة فهل قدم اللاعب مصابا أم أن الأمر عادي والإصابة حديثة؟
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018