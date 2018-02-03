أخبار النجم الساحلي .. غدا الكشف عن القائمة الافريقية

رغم الفوارق الكبيرة بين فريق جوهرة الساحل وفريق العالية الرياضية الا ان الاطار الفني للنجم اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة تحسبا لردة فعل الفريق المضيف في مباراة الغد من ذلك ان الجدية والانضباط كانا السمة البارزة لمختلف مراحل التحضيرات فضلا عن التوصيات المباشرة للاعبين بضرورة احترام المنافس وأخذ هذه المقابلة مأخذ الجد تفاديا لأي مفاجآت ممكنة. خير الدين مضوي أكد ان الحذر واحب لأن مثل هذه المواجهات في مسابقة كأس الجمهورية يمكن وصفها بـ«الفخ» وكل شيء يبقى فيها واردة.

فرصة لهؤلاء

من بين اللاعبين المنتظر مشاركتهم في لقاء الكأس لبعد ظهر الغد بالملعب البلدي بمدينة العالية سواء كأساسيين أو احتياطيين نذكر عمر كوناتي وأيمن الصفاقسي وسليم بن بلقاسم وفخري العوجي ولكل منهم الرغبة والطموح في تقديم الإضافة للفريق وإقناع الاطار الفني.

بن وناس جاهز

مرتضى بن وناس ومحمد المثناني هما أولى انتدابات النجم الساحلي مع انطلاق الميركاتو الشتوي، لكن ظهور بن وناس تأخر نسبيا مقارنة بزميله المثناني الذي لعب كأساسي في المقابلات الأخيرة. تأخر ظهور بن وناس يعود الى عدم جاهزيته البدنية وهو الذي كان يشكو من بعض الوزن الزائد لذلك وبعد خضوعه لبرنامج عمل خاص تحت اشراف المعد البدني الاول ياسين بوعصيدة اصبح جاهزا بل ان مشاركته في لقاء الغد أمام نادي العالية أكثر من واردة.

الطرابلسي في مركزه الأصلي

أثبتت التمارين الأخيرة وخاصة المقابلة التطبيقية ان لاعب الارتكاز أيمن الطرابلسي قد يكون غدا أساسيا الى جانب زميله محمد المثناني وهو المركز الذي يقدم فيه اللاعب أغزر مردود.

ركلات الترجيح في البال

قبل التحول الى مدينة بنزرت لقضاء الليلة هناك يجري زملاء حمزة لحمر حصتهم التدريبية الختامية، وحسب البرنامج العام للتمارين فإن المجموعة ستخصص حيّزا من الوقت للتدرب على تنفيذ الركلات الترجيحية تحسبا لإمكانية انتهاء المباراة ووقتها الاضافي بالتعادل.

تحوير في الهجوم

الظروف المعنوية التي يمرّ بها المهاجم عمرو مرعي في المدة الأخيرة جراء إهداره لعديد فرص التسجيل في المقابلتين الماضيتين ضد الاتحاد المنستيري وترجي جرجيس قد تدفع بخير الدين مضوي الى اجراء تحوير في الخط الأمامي للفريق في مباراة الغد حيث ينتظر ان يجدد الثقة في ياسين العمري إضافة الى التعويل على الشرميطي والخليل بانغورا.

روان يواصل العلاج في سوسة

غادر المهاجم السابق للنجم الساحلي سمير روان قسم القلب والشرايين بمستشفى قابس بعد تجاوزه للحالة الحرجة التي كان عليها، وعلى ضوء النداءات التي أطلقها الأحباء والأنصار للوقوف الى جانب هذا اللاعب في محنته الصحية بلغنا ان السيد قيس قزارة أعلن أنه تقرر التدخل لنقل سمير روان يوم الاثنين القادم الى احدى المصحات الخاصة بمدينة سوسة لمواصلة العلاج بعدما وعدت إدارة النجم الساحلي بالتكفل بجميع المصاريف.

الأهلي يسعى لشراء بن عمر

ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية في عددها الصادر أول أمس ان إدارة اهلي جدة بصدد عقد سلسلة من الاجتماعات مع متوسط الميدان الدولي محمد أمين بن عمر للتفاوض معه حول امكانية اضافة بند أحقية شراء عقده او التجديد بعد انتهاء فترة إعارته.

ووصفت الجريدة الخطوة التي قام بها نادي أهلي جدة بـ «الاستباقية» حتى لا تدخل إدارة النادي في دوامة التفاوض مستقبلا او الابتزاز حال ظهور اللاعب بمستوى جيّد خلال الفترة المقبلة. وكانت إدارة الأهلي السعودي تعاقدت مع محمد أمين بن عمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صبرا جميلا رشاد الصويد

تلقت أمس الأسرة الموسعة للنجم الساحلي ببالغ الأسى والحسرة خبر وفاة زوجة المسؤول السابق عن الانتدابات في هيئة عثمان جنيح رشاد الصويد. وعلى اثر هذا المصاب الجلل لا يسعنا الا ان نسأل العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يرزق أهلها جميل الصبر والسلوان... وصبرا جميلا سي رشاد.

القائمة الافريقية بعد لقاء الكأس

بالتوازي مع استعدادات الفريق لمقابلة كأس الجمهورية ضد فريق العالية الرياضية انتهى المدرب خير الدين مضوي ومساعداه قيس الزواغي وعلي بومنيجل وعماد بن يونس من وضع ملامح القائمة الافريقية الجديدة التي ستخوض تصفيات كأس رابطة الابطال الافريقية والتي تتركب من 23 لاعبا فقط في انتظار تعزيزها في الميركاتو الصيفي. من جهته وعد الاطار الفني بالكشف عن الاسماء الواردة بالقائمة مباشرة بعد نهاية مباراة الغد.





محمد باللطيفة