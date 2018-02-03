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يوم السبت 03 فيفري 2018
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أخبار مستقبل السبيخة .. عزم على الترشح ومفاجأة الشبيبة في سباق الكأس
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كرة القدم
أخبار مستقبل السبيخة .. عزم على الترشح ومفاجأة الشبيبة في سباق الكأس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

شاءت قرعة الدور السادس عشر من كأس تونس ان يستقبل مستقبل السبيخة المتألق هذا الموسم في الرابطة الثالثة صنف أول فريق شبيبة القيروان في مباراة هامة بحكم علاقة الجوار بين الناديين . يذكر ان الرصيد البشري للمستقبل يتكون أغلبه من لاعبين سابقين في الشبيبة على غرار الحارس الممتاز محمد طاهر الشعباني والمدافع نور الحامدي وعبد الكريم التركي وحمزة قديرة وأسامة بوراوي ومحمد الحماص وسفيان الفريوي وعلي الشهايبي وجوهر قردبو والمدافع حمزة التليلي الذي انتدبته الهيئة المديرة خلال الميركاتو الشتوي الاخير.
نتائج مشجعة رغم الصعوبات المالية
رغم الازمة المالية في غياب الدعم مما اضطر رئيس الجمعية لطفي المحمدي الى الإنسحاب ثم التراجع بعد ان تلقى وعودا بالمساعدة من الجهات المسؤولة فقد حقق المستقبل نتائج مشجعة جعلته يحتل المرتبة العاشرة برصيد 24 نقطة وسجل خط الهجوم 22 هدفا مقابل قبول الخط الخلفي 27 هدف من 7 انتصارات و3 تعادلات و8 هزائم وهو ما جعل المدرب حسام التومي منذ انتدابه للإشراف على حظوظ الفريق عوضا عن المدرب كريم القابسي يركز على معالجة النقائص الدفاعية مع تعزيز الزاد البشري بالمدافع المحوري السابق للشبيبة والترجي الرياضي التونسي حمزة التليلي
عزم على الترشح ومفاجأة الشبيبة
اخر الأخبار التي رصدتها «الشروق» من مسؤولي المستقبل وبعض اللاعبين السابقين في الشبيبة جاء فيه تأكيد على تقديم مقابلة بطولية بعد غد على أرضية الملعب البلدي بالسبيخة وتحقيق حلم الترشح لأول مرة في تاريخ النادي الى الدور الثمن النهائي للكأس بازاحة احد أندية الرابطة المحترفة الاولى كما ان بعض اللاعبين السابقين الذين غادروا الأخضر والأبيض والتحقوا بالمستقبل في ظروف صعبة يريدون تأكيد أن لهم مكان في الشبيبة على غرار الحارس محمد الطاهر الشعباني والظهير الايمن نور الحامدي والظهير الايسر كريم التركي وأسامة بوراوي والمهاجم محمد الحماص وغيرهم .

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كرة القدم
أخبار مستقبل السبيخة .. عزم على الترشح ومفاجأة الشبيبة في سباق الكأس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

شاءت قرعة الدور السادس عشر من كأس تونس ان يستقبل مستقبل السبيخة المتألق هذا الموسم في الرابطة الثالثة صنف أول فريق شبيبة القيروان في مباراة هامة بحكم علاقة الجوار بين الناديين . يذكر ان الرصيد البشري للمستقبل يتكون أغلبه من لاعبين سابقين في الشبيبة على غرار الحارس الممتاز محمد طاهر الشعباني والمدافع نور الحامدي وعبد الكريم التركي وحمزة قديرة وأسامة بوراوي ومحمد الحماص وسفيان الفريوي وعلي الشهايبي وجوهر قردبو والمدافع حمزة التليلي الذي انتدبته الهيئة المديرة خلال الميركاتو الشتوي الاخير.
نتائج مشجعة رغم الصعوبات المالية
رغم الازمة المالية في غياب الدعم مما اضطر رئيس الجمعية لطفي المحمدي الى الإنسحاب ثم التراجع بعد ان تلقى وعودا بالمساعدة من الجهات المسؤولة فقد حقق المستقبل نتائج مشجعة جعلته يحتل المرتبة العاشرة برصيد 24 نقطة وسجل خط الهجوم 22 هدفا مقابل قبول الخط الخلفي 27 هدف من 7 انتصارات و3 تعادلات و8 هزائم وهو ما جعل المدرب حسام التومي منذ انتدابه للإشراف على حظوظ الفريق عوضا عن المدرب كريم القابسي يركز على معالجة النقائص الدفاعية مع تعزيز الزاد البشري بالمدافع المحوري السابق للشبيبة والترجي الرياضي التونسي حمزة التليلي
عزم على الترشح ومفاجأة الشبيبة
اخر الأخبار التي رصدتها «الشروق» من مسؤولي المستقبل وبعض اللاعبين السابقين في الشبيبة جاء فيه تأكيد على تقديم مقابلة بطولية بعد غد على أرضية الملعب البلدي بالسبيخة وتحقيق حلم الترشح لأول مرة في تاريخ النادي الى الدور الثمن النهائي للكأس بازاحة احد أندية الرابطة المحترفة الاولى كما ان بعض اللاعبين السابقين الذين غادروا الأخضر والأبيض والتحقوا بالمستقبل في ظروف صعبة يريدون تأكيد أن لهم مكان في الشبيبة على غرار الحارس محمد الطاهر الشعباني والظهير الايمن نور الحامدي والظهير الايسر كريم التركي وأسامة بوراوي والمهاجم محمد الحماص وغيرهم .

العلويني
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سفيان الأسود
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