أخبار مستقبل السبيخة .. عزم على الترشح ومفاجأة الشبيبة في سباق الكأس

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شاءت قرعة الدور السادس عشر من كأس تونس ان يستقبل مستقبل السبيخة المتألق هذا الموسم في الرابطة الثالثة صنف أول فريق شبيبة القيروان في مباراة هامة بحكم علاقة الجوار بين الناديين . يذكر ان الرصيد البشري للمستقبل يتكون أغلبه من لاعبين سابقين في الشبيبة على غرار الحارس الممتاز محمد طاهر الشعباني والمدافع نور الحامدي وعبد الكريم التركي وحمزة قديرة وأسامة بوراوي ومحمد الحماص وسفيان الفريوي وعلي الشهايبي وجوهر قردبو والمدافع حمزة التليلي الذي انتدبته الهيئة المديرة خلال الميركاتو الشتوي الاخير.
نتائج مشجعة رغم الصعوبات المالية
رغم الازمة المالية في غياب الدعم مما اضطر رئيس الجمعية لطفي المحمدي الى الإنسحاب ثم التراجع بعد ان تلقى وعودا بالمساعدة من الجهات المسؤولة فقد حقق المستقبل نتائج مشجعة جعلته يحتل المرتبة العاشرة برصيد 24 نقطة وسجل خط الهجوم 22 هدفا مقابل قبول الخط الخلفي 27 هدف من 7 انتصارات و3 تعادلات و8 هزائم وهو ما جعل المدرب حسام التومي منذ انتدابه للإشراف على حظوظ الفريق عوضا عن المدرب كريم القابسي يركز على معالجة النقائص الدفاعية مع تعزيز الزاد البشري بالمدافع المحوري السابق للشبيبة والترجي الرياضي التونسي حمزة التليلي
عزم على الترشح ومفاجأة الشبيبة
اخر الأخبار التي رصدتها «الشروق» من مسؤولي المستقبل وبعض اللاعبين السابقين في الشبيبة جاء فيه تأكيد على تقديم مقابلة بطولية بعد غد على أرضية الملعب البلدي بالسبيخة وتحقيق حلم الترشح لأول مرة في تاريخ النادي الى الدور الثمن النهائي للكأس بازاحة احد أندية الرابطة المحترفة الاولى كما ان بعض اللاعبين السابقين الذين غادروا الأخضر والأبيض والتحقوا بالمستقبل في ظروف صعبة يريدون تأكيد أن لهم مكان في الشبيبة على غرار الحارس محمد الطاهر الشعباني والظهير الايمن نور الحامدي والظهير الايسر كريم التركي وأسامة بوراوي والمهاجم محمد الحماص وغيرهم .
شاءت قرعة الدور السادس عشر من كأس تونس ان يستقبل مستقبل السبيخة المتألق هذا الموسم في الرابطة الثالثة صنف أول فريق شبيبة القيروان في مباراة هامة بحكم علاقة الجوار بين الناديين . يذكر ان الرصيد البشري للمستقبل يتكون أغلبه من لاعبين سابقين في الشبيبة على غرار الحارس الممتاز محمد طاهر الشعباني والمدافع نور الحامدي وعبد الكريم التركي وحمزة قديرة وأسامة بوراوي ومحمد الحماص وسفيان الفريوي وعلي الشهايبي وجوهر قردبو والمدافع حمزة التليلي الذي انتدبته الهيئة المديرة خلال الميركاتو الشتوي الاخير.
نتائج مشجعة رغم الصعوبات المالية
رغم الازمة المالية في غياب الدعم مما اضطر رئيس الجمعية لطفي المحمدي الى الإنسحاب ثم التراجع بعد ان تلقى وعودا بالمساعدة من الجهات المسؤولة فقد حقق المستقبل نتائج مشجعة جعلته يحتل المرتبة العاشرة برصيد 24 نقطة وسجل خط الهجوم 22 هدفا مقابل قبول الخط الخلفي 27 هدف من 7 انتصارات و3 تعادلات و8 هزائم وهو ما جعل المدرب حسام التومي منذ انتدابه للإشراف على حظوظ الفريق عوضا عن المدرب كريم القابسي يركز على معالجة النقائص الدفاعية مع تعزيز الزاد البشري بالمدافع المحوري السابق للشبيبة والترجي الرياضي التونسي حمزة التليلي
عزم على الترشح ومفاجأة الشبيبة
اخر الأخبار التي رصدتها «الشروق» من مسؤولي المستقبل وبعض اللاعبين السابقين في الشبيبة جاء فيه تأكيد على تقديم مقابلة بطولية بعد غد على أرضية الملعب البلدي بالسبيخة وتحقيق حلم الترشح لأول مرة في تاريخ النادي الى الدور الثمن النهائي للكأس بازاحة احد أندية الرابطة المحترفة الاولى كما ان بعض اللاعبين السابقين الذين غادروا الأخضر والأبيض والتحقوا بالمستقبل في ظروف صعبة يريدون تأكيد أن لهم مكان في الشبيبة على غرار الحارس محمد الطاهر الشعباني والظهير الايمن نور الحامدي والظهير الايسر كريم التركي وأسامة بوراوي والمهاجم محمد الحماص وغيرهم .
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018