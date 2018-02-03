بعد الإطاحة بالقصرين .. اتحاد الشبيكة جاهز لتقديم مقابلة بطولية أمام الافريقي

أطاح فريق إتحاد الشبيكة متصدر طليعة بطولة رابطة القيروان - دون هزيمة - بفريق مستقبل القصرين في الدور 32 من كاس تونس وبهذا الانجاز تمكن الاتحاد من التحليق مع الكبار في الدور السادس عشر خاصة وان القرعة وضعته في مواجهة النادي الإفريقي الذي سينزل غدا ضيفا على الاتحاد مما سيجعل هذا اللقاء بمثابة الحدث التاريخي في معتمدية الشبيكة لذلك انطلقت التحضيرات والاستعدادات بصفة مبكرة لهذا الموعد خاصة من النواحي التنظيمية لإنجاح هذا العرس الذي ستعيشه الجهة غدا الاحد باستضافة فريق باب الجديد في أجواء احتفالية ممتازة.

عزم على تقديم مقابلة بطولية

فنيا تتواصل تحضيرات واستعدادات الإتحاد على الأرضية الاصطناعية للملعب البلدي بالشبيكة في أجواء استثنائية تحت اشراف المدرب فرجاني الرمضاني بحضور عدد كبير من الاحباء وأعضاء الهيئة المديرة برئاسة فرج هبول وبعض المسيرين السابقين. .اللاعبون عبروا عن عزمهم على تشريف الجهة وتقديم مقابلة بطولية ولما لا مواصلة التألق والبروز في سباق الكأس والاطاحة النادي الإفريقي بعد ان تمت إزاحة مستقبل القصرين بنتيجة (2-1) بفضل هدفي محمد ملاط وعاطف الزايري.

500 تذكرة على ذمة الأنصار

ملعب الشبيكة تم تعشيبه هذا الموسم بعشب اصطناعي من الجيل الخامس كما وقع تهيئة القسط الأول من المدارج التي تتسع الى 500 محب وهو ما جعل اجنة التنظيم توافق على خمسمائة تذكرة لحضور لقاء إتحاد الشبيكة والنادي الإفريقي غدا الأحد على الساعة منتصف النهار والنصف.





رضا