الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 03 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بعد الإطاحة بالقصرين .. اتحاد الشبيكة جاهز لتقديم مقابلة بطولية أمام الافريقي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف المدوّن ماهر زيد الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على... تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
كرة القدم
بعد الإطاحة بالقصرين .. اتحاد الشبيكة جاهز لتقديم مقابلة بطولية أمام الافريقي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

أطاح فريق إتحاد الشبيكة متصدر طليعة بطولة رابطة القيروان - دون هزيمة - بفريق مستقبل القصرين في الدور 32 من كاس تونس وبهذا الانجاز تمكن الاتحاد من التحليق مع الكبار في الدور السادس عشر خاصة وان القرعة وضعته في مواجهة النادي الإفريقي الذي سينزل غدا ضيفا على الاتحاد مما سيجعل هذا اللقاء بمثابة الحدث التاريخي في معتمدية الشبيكة لذلك انطلقت التحضيرات والاستعدادات بصفة مبكرة لهذا الموعد خاصة من النواحي التنظيمية لإنجاح هذا العرس الذي ستعيشه الجهة غدا الاحد باستضافة فريق باب الجديد في أجواء احتفالية ممتازة.
عزم على تقديم مقابلة بطولية
فنيا تتواصل تحضيرات واستعدادات الإتحاد على الأرضية الاصطناعية للملعب البلدي بالشبيكة في أجواء استثنائية تحت اشراف المدرب فرجاني الرمضاني بحضور عدد كبير من الاحباء وأعضاء الهيئة المديرة برئاسة فرج هبول وبعض المسيرين السابقين. .اللاعبون عبروا عن عزمهم على تشريف الجهة وتقديم مقابلة بطولية ولما لا مواصلة التألق والبروز في سباق الكأس والاطاحة النادي الإفريقي بعد ان تمت إزاحة مستقبل القصرين بنتيجة (2-1) بفضل هدفي محمد ملاط وعاطف الزايري.
500 تذكرة على ذمة الأنصار
ملعب الشبيكة تم تعشيبه هذا الموسم بعشب اصطناعي من الجيل الخامس كما وقع تهيئة القسط الأول من المدارج التي تتسع الى 500 محب وهو ما جعل اجنة التنظيم توافق على خمسمائة تذكرة لحضور لقاء إتحاد الشبيكة والنادي الإفريقي غدا الأحد على الساعة منتصف النهار والنصف.

رضا
تقرؤون أيضا
يحدث في جامعة كرة القدم ... صِراع بين الوكلاء التونسيين والسويسريين يُعطّل وديات الـنّسور
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مع بدء العدّ التّنازلي لمونديال روسيا يَتساءل أحباء الـ»نّسور» عن التحضيرات التي
المزيد >>
في لقاءات الكأس .. فرق الرابطة الأولى محرومة من الأجانب أمام أندية الأقسام السفلى
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تدور غدا الأحد لقاءات الدور السادس عشرة لكأس تونس بالنسبة للموسم الرياضي 2017 – 2018، ويشهد هذا الدور مشاركة...
المزيد >>
لويك ديزيري المكلّف بالانتدابات في سترازبورغ لــ «الشروق» .. الزمزمـي صفقة مهمة... و سأعود لمعاينة لاعبيـن...
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ظفر نادي سترازبورغ الفرنسي بلاعب مهم خلال الميركاتو الشتوي بعد أن تعاقد مع متوسط ميدان النادي الإفريقي...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. الهيئة تصرف الأجور والمنح و تسوّي وضعيّة أبوكو
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينهي النادي الإفريقي اليوم تحضيراته لخوض مباراة الدور السادس عشر لكأس تونس التي ستجمعه يوم غد بفريق اتحاد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
بعد الإطاحة بالقصرين .. اتحاد الشبيكة جاهز لتقديم مقابلة بطولية أمام الافريقي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

أطاح فريق إتحاد الشبيكة متصدر طليعة بطولة رابطة القيروان - دون هزيمة - بفريق مستقبل القصرين في الدور 32 من كاس تونس وبهذا الانجاز تمكن الاتحاد من التحليق مع الكبار في الدور السادس عشر خاصة وان القرعة وضعته في مواجهة النادي الإفريقي الذي سينزل غدا ضيفا على الاتحاد مما سيجعل هذا اللقاء بمثابة الحدث التاريخي في معتمدية الشبيكة لذلك انطلقت التحضيرات والاستعدادات بصفة مبكرة لهذا الموعد خاصة من النواحي التنظيمية لإنجاح هذا العرس الذي ستعيشه الجهة غدا الاحد باستضافة فريق باب الجديد في أجواء احتفالية ممتازة.
عزم على تقديم مقابلة بطولية
فنيا تتواصل تحضيرات واستعدادات الإتحاد على الأرضية الاصطناعية للملعب البلدي بالشبيكة في أجواء استثنائية تحت اشراف المدرب فرجاني الرمضاني بحضور عدد كبير من الاحباء وأعضاء الهيئة المديرة برئاسة فرج هبول وبعض المسيرين السابقين. .اللاعبون عبروا عن عزمهم على تشريف الجهة وتقديم مقابلة بطولية ولما لا مواصلة التألق والبروز في سباق الكأس والاطاحة النادي الإفريقي بعد ان تمت إزاحة مستقبل القصرين بنتيجة (2-1) بفضل هدفي محمد ملاط وعاطف الزايري.
500 تذكرة على ذمة الأنصار
ملعب الشبيكة تم تعشيبه هذا الموسم بعشب اصطناعي من الجيل الخامس كما وقع تهيئة القسط الأول من المدارج التي تتسع الى 500 محب وهو ما جعل اجنة التنظيم توافق على خمسمائة تذكرة لحضور لقاء إتحاد الشبيكة والنادي الإفريقي غدا الأحد على الساعة منتصف النهار والنصف.

رضا
تقرؤون أيضا
يحدث في جامعة كرة القدم ... صِراع بين الوكلاء التونسيين والسويسريين يُعطّل وديات الـنّسور
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مع بدء العدّ التّنازلي لمونديال روسيا يَتساءل أحباء الـ»نّسور» عن التحضيرات التي
المزيد >>
في لقاءات الكأس .. فرق الرابطة الأولى محرومة من الأجانب أمام أندية الأقسام السفلى
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تدور غدا الأحد لقاءات الدور السادس عشرة لكأس تونس بالنسبة للموسم الرياضي 2017 – 2018، ويشهد هذا الدور مشاركة...
المزيد >>
لويك ديزيري المكلّف بالانتدابات في سترازبورغ لــ «الشروق» .. الزمزمـي صفقة مهمة... و سأعود لمعاينة لاعبيـن...
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ظفر نادي سترازبورغ الفرنسي بلاعب مهم خلال الميركاتو الشتوي بعد أن تعاقد مع متوسط ميدان النادي الإفريقي...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. الهيئة تصرف الأجور والمنح و تسوّي وضعيّة أبوكو
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينهي النادي الإفريقي اليوم تحضيراته لخوض مباراة الدور السادس عشر لكأس تونس التي ستجمعه يوم غد بفريق اتحاد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف المدوّن ماهر زيد الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على... تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
﻿