بعد الإطاحة بالقصرين .. اتحاد الشبيكة جاهز لتقديم مقابلة بطولية أمام الافريقي

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أطاح فريق إتحاد الشبيكة متصدر طليعة بطولة رابطة القيروان - دون هزيمة - بفريق مستقبل القصرين في الدور 32 من كاس تونس وبهذا الانجاز تمكن الاتحاد من التحليق مع الكبار في الدور السادس عشر خاصة وان القرعة وضعته في مواجهة النادي الإفريقي الذي سينزل غدا ضيفا على الاتحاد مما سيجعل هذا اللقاء بمثابة الحدث التاريخي في معتمدية الشبيكة لذلك انطلقت التحضيرات والاستعدادات بصفة مبكرة لهذا الموعد خاصة من النواحي التنظيمية لإنجاح هذا العرس الذي ستعيشه الجهة غدا الاحد باستضافة فريق باب الجديد في أجواء احتفالية ممتازة.
عزم على تقديم مقابلة بطولية
فنيا تتواصل تحضيرات واستعدادات الإتحاد على الأرضية الاصطناعية للملعب البلدي بالشبيكة في أجواء استثنائية تحت اشراف المدرب فرجاني الرمضاني بحضور عدد كبير من الاحباء وأعضاء الهيئة المديرة برئاسة فرج هبول وبعض المسيرين السابقين. .اللاعبون عبروا عن عزمهم على تشريف الجهة وتقديم مقابلة بطولية ولما لا مواصلة التألق والبروز في سباق الكأس والاطاحة النادي الإفريقي بعد ان تمت إزاحة مستقبل القصرين بنتيجة (2-1) بفضل هدفي محمد ملاط وعاطف الزايري.
500 تذكرة على ذمة الأنصار
ملعب الشبيكة تم تعشيبه هذا الموسم بعشب اصطناعي من الجيل الخامس كما وقع تهيئة القسط الأول من المدارج التي تتسع الى 500 محب وهو ما جعل اجنة التنظيم توافق على خمسمائة تذكرة لحضور لقاء إتحاد الشبيكة والنادي الإفريقي غدا الأحد على الساعة منتصف النهار والنصف.
أطاح فريق إتحاد الشبيكة متصدر طليعة بطولة رابطة القيروان - دون هزيمة - بفريق مستقبل القصرين في الدور 32 من كاس تونس وبهذا الانجاز تمكن الاتحاد من التحليق مع الكبار في الدور السادس عشر خاصة وان القرعة وضعته في مواجهة النادي الإفريقي الذي سينزل غدا ضيفا على الاتحاد مما سيجعل هذا اللقاء بمثابة الحدث التاريخي في معتمدية الشبيكة لذلك انطلقت التحضيرات والاستعدادات بصفة مبكرة لهذا الموعد خاصة من النواحي التنظيمية لإنجاح هذا العرس الذي ستعيشه الجهة غدا الاحد باستضافة فريق باب الجديد في أجواء احتفالية ممتازة.
عزم على تقديم مقابلة بطولية
فنيا تتواصل تحضيرات واستعدادات الإتحاد على الأرضية الاصطناعية للملعب البلدي بالشبيكة في أجواء استثنائية تحت اشراف المدرب فرجاني الرمضاني بحضور عدد كبير من الاحباء وأعضاء الهيئة المديرة برئاسة فرج هبول وبعض المسيرين السابقين. .اللاعبون عبروا عن عزمهم على تشريف الجهة وتقديم مقابلة بطولية ولما لا مواصلة التألق والبروز في سباق الكأس والاطاحة النادي الإفريقي بعد ان تمت إزاحة مستقبل القصرين بنتيجة (2-1) بفضل هدفي محمد ملاط وعاطف الزايري.
500 تذكرة على ذمة الأنصار
ملعب الشبيكة تم تعشيبه هذا الموسم بعشب اصطناعي من الجيل الخامس كما وقع تهيئة القسط الأول من المدارج التي تتسع الى 500 محب وهو ما جعل اجنة التنظيم توافق على خمسمائة تذكرة لحضور لقاء إتحاد الشبيكة والنادي الإفريقي غدا الأحد على الساعة منتصف النهار والنصف.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018