اثر طرد الفريق من أحد النزل .. أحباء الشبيبة يطالبون باستقالة الهيئة وتكوين لجنة إنقاذ

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الوضع في الشبيبة يسير من سيء الى أسوأ والفوضى تفشت في جميع الفروع والاصناف والمهازل اصبحت يومية وامل الاحباء في الانفراج قد يصبح حلما صعب التحقيق في الظرف الراهن.. فبعد الاستقالات وتجميد البعض الاخر من الاعضاء لنشاطهم وهروب بعض المسيرين الاخرين بجلدهم والإضرابات التي لم تشمل فريق أكابر كرة القدم فحسب بل كل الفروع والعدوى شملت أيضا الاصناف الشابة والفنيين وحتى الاداريين في النادي.
هذه الأحداث الغريبة لم تعرفها الشبيبة من قبل رغم الضائقة المالية والأزمات الادارية ونتيجتها كانت ثلاثية النادي الإفريقي بعد 20 دقيقة من إنطلاق المباراة وهي نتيجة المشاكل الداخلية وانعدام التواصل والثقة بين المسؤولين واللاعبين الشيء الذي جعل أبناء المدرب جلال القادري لا يجرون اخر حصة تدريبية كانت مبرمجة قبل المباراة في الميدان الفرعي لملعب رادس بل ان بعض اللاعبين رفضوا المشاركة في هذا اللقاء ما لم يتحصلوا على مستحقاتهم بما في ذلك القسط الأول من منحة الإنتاج وكالعادة لا متابعة ولا محاسبة ولا عقوبات في غياب اي قرارات ردعية من مسؤولين خيروا التحرك من وراء الستار في موقف سلبي تاركين المدرب جلال القادري يتحمل عبء الضغوطات والمشاكل مما جعله يفر بجلده في أكثر من مرة قبل إقناعه بالعودة وتقديم وعود صريحة بحلحلة كل المشاكل إلا ان ذلك لم يحدث رغم المجهودات المبذولة في أكثر من مناسبة من الشقيقين عادل وتوفيق السبوعي وكريم ميلاد نجل المرحوم عزيز ميلاد لفك الأزمة المادية إلا ان ذلك يبقى غير كاف في ظل غلق بعض الأطراف حنفية الدعم وتاخر صرف المداخيل القارة للجمعية.
وقفة احتجاجية
أحباء الشبيبة مستاؤون مما يجري ولم يجدوا اي تفسير للضغوطات المالية التي تعيشها الشبيبة رغم انهم تحركوا في كل مرة بطريقتهم لمد يد المساعدة مساهمة منهم لإنقاذ خزينة الجمعية سواء الاشتراكات العادية او الاشتراكات الذهبية وبعض الأفكار الناجحة الأخرى على غرار حملة خلاص لاعب كرة السلة الصربي «إيليا ايليزوفيتش» التي وفرت اكثر من 50 ألف دينار الا انهم في المقابل لم يدركوا حقيقة أسباب عزوف بعض رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في الجهة على تقديم الدعم للجمعية في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها وقد هدد الأحباء بالقيام بوقفة احتجاجية للتعبير عن غصبهم مما يجري في القلعة الخضراء والبيضاء.
المطالبة باستقالة الهيئة وتكوين لجنة إنقاذ
حالة الغضب جعلت جماهير الشبيبة والأحباء الأوفياء يطالبون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بضرورة إستقالة الهيئة المديرة الحالية برئاسة حافظ العلاني لعدم توفقها في إدارة شؤون الجمعية وعجزها على ايجاد ادنى الحلول للصعوبات المالية التي تعيشها «الجي اس كا « واثرت بشكل واضح على نتائج الفريق خاصة وأن المدرب جلال القادري لم يخف قلقه واستيائه من طريقة التسيير التي اعتبرها نقطة الضعف ان لم نقل العائق الأكبر نحو تحسن نتائج الفريق الذي يمتلك كل ممهدات النجاح باستثناء الجانب الاداري لتأخذ لجنة تصريف الأعمال بزمام الأمور في الشبيبة في إنتظار عقد جلسة عامة انتخابية يقع تحديدها لاحقا..فهل تتحقق الإصلاحات التي يطالب بها الأنصار ام تتواصل المعاناة ولعبة المصالح ليبقى الغموض سيد الموقف في الشبيبة؟
الوضع في الشبيبة يسير من سيء الى أسوأ والفوضى تفشت في جميع الفروع والاصناف والمهازل اصبحت يومية وامل الاحباء في الانفراج قد يصبح حلما صعب التحقيق في الظرف الراهن.. فبعد الاستقالات وتجميد البعض الاخر من الاعضاء لنشاطهم وهروب بعض المسيرين الاخرين بجلدهم والإضرابات التي لم تشمل فريق أكابر كرة القدم فحسب بل كل الفروع والعدوى شملت أيضا الاصناف الشابة والفنيين وحتى الاداريين في النادي.
هذه الأحداث الغريبة لم تعرفها الشبيبة من قبل رغم الضائقة المالية والأزمات الادارية ونتيجتها كانت ثلاثية النادي الإفريقي بعد 20 دقيقة من إنطلاق المباراة وهي نتيجة المشاكل الداخلية وانعدام التواصل والثقة بين المسؤولين واللاعبين الشيء الذي جعل أبناء المدرب جلال القادري لا يجرون اخر حصة تدريبية كانت مبرمجة قبل المباراة في الميدان الفرعي لملعب رادس بل ان بعض اللاعبين رفضوا المشاركة في هذا اللقاء ما لم يتحصلوا على مستحقاتهم بما في ذلك القسط الأول من منحة الإنتاج وكالعادة لا متابعة ولا محاسبة ولا عقوبات في غياب اي قرارات ردعية من مسؤولين خيروا التحرك من وراء الستار في موقف سلبي تاركين المدرب جلال القادري يتحمل عبء الضغوطات والمشاكل مما جعله يفر بجلده في أكثر من مرة قبل إقناعه بالعودة وتقديم وعود صريحة بحلحلة كل المشاكل إلا ان ذلك لم يحدث رغم المجهودات المبذولة في أكثر من مناسبة من الشقيقين عادل وتوفيق السبوعي وكريم ميلاد نجل المرحوم عزيز ميلاد لفك الأزمة المادية إلا ان ذلك يبقى غير كاف في ظل غلق بعض الأطراف حنفية الدعم وتاخر صرف المداخيل القارة للجمعية.
وقفة احتجاجية
أحباء الشبيبة مستاؤون مما يجري ولم يجدوا اي تفسير للضغوطات المالية التي تعيشها الشبيبة رغم انهم تحركوا في كل مرة بطريقتهم لمد يد المساعدة مساهمة منهم لإنقاذ خزينة الجمعية سواء الاشتراكات العادية او الاشتراكات الذهبية وبعض الأفكار الناجحة الأخرى على غرار حملة خلاص لاعب كرة السلة الصربي «إيليا ايليزوفيتش» التي وفرت اكثر من 50 ألف دينار الا انهم في المقابل لم يدركوا حقيقة أسباب عزوف بعض رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في الجهة على تقديم الدعم للجمعية في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها وقد هدد الأحباء بالقيام بوقفة احتجاجية للتعبير عن غصبهم مما يجري في القلعة الخضراء والبيضاء.
المطالبة باستقالة الهيئة وتكوين لجنة إنقاذ
حالة الغضب جعلت جماهير الشبيبة والأحباء الأوفياء يطالبون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بضرورة إستقالة الهيئة المديرة الحالية برئاسة حافظ العلاني لعدم توفقها في إدارة شؤون الجمعية وعجزها على ايجاد ادنى الحلول للصعوبات المالية التي تعيشها «الجي اس كا « واثرت بشكل واضح على نتائج الفريق خاصة وأن المدرب جلال القادري لم يخف قلقه واستيائه من طريقة التسيير التي اعتبرها نقطة الضعف ان لم نقل العائق الأكبر نحو تحسن نتائج الفريق الذي يمتلك كل ممهدات النجاح باستثناء الجانب الاداري لتأخذ لجنة تصريف الأعمال بزمام الأمور في الشبيبة في إنتظار عقد جلسة عامة انتخابية يقع تحديدها لاحقا..فهل تتحقق الإصلاحات التي يطالب بها الأنصار ام تتواصل المعاناة ولعبة المصالح ليبقى الغموض سيد الموقف في الشبيبة؟
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018