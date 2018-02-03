أخبار النادي الافريقي.. الهيئة تصرف الأجور والمنح و تسوّي وضعيّة أبوكو

ينهي النادي الإفريقي اليوم تحضيراته لخوض مباراة الدور السادس عشر لكأس تونس التي ستجمعه يوم غد بفريق اتحاد الشبيكة.

صاحب لقب كأس تونس للموسم الماضي سيجري اليوم آخر حصة تدريبية قبل التحول إلى القيروان أين سيقيم الفريق قبل التنقل ظهرا إلى الشبيكة.

مباراة الغد هي الأولى لصاحب اللقب في رحلة الدفاع عن «تاجه» وهو تنقل صعب سيتعيّن على الإفريقي أن يتخطّاه ليستكمل مسيرته الموفقة منذ استئناف النشاط.

مجموعة الفرنسي برتران مارشان وكما أسلفنا الإشارة إليه ستعرف غياب بلال الخفيفي بداعي الإنذار الثالث في حين تبقى مشاركة زهير الذوادي وحمزة العقربي مستبعدة بسبب المتاعب الصحية التي يعانيان منها.

صرف الأجور والمنح

قامت الهيئة التسييرية يوم أمس الأول بصرف أجرة شهر واحد لفائدة زملاء صابر خليفة لتكون قد سلمت اللاعبين ثلاثة أجور بشكل منتظم وهو معطى مهم للمجموعة من شأنه أن يعيد الثقة التي كانت غائبة في فترة سليم الرياحي.

من جهة ينتظر أن يكون المسؤولون قد سلموا مساء أمس اللاعبين منح الانتصارات في المباريات الثلاثة الأخيرة بعد أن طالبوا بمنحهم منذ الأسبوع الفارط.

توفر المال من شأنه أن يساعد على تطوّر المستوى وهو حافز إضافي للاعبين حتى يتابعوا صحوتهم بعد بداية موسم كارثية للغاية.

هل تأتي تغييرات مارشان؟

كان العنوان الأول للإفريقي هذا الموسم بعد رحيل سليم الرياحي هو منح الثقة لأبناء النادي الشبان حتى يحظوا بفرصة مع الفريق الأول.. وعرفت المرحلة الأولى بروز بعض الأسماء والتحاقها بالمجموعة على غرار لاعب الرواق فراس الماجري والظهيرين منعم الشويدحي وسيف الماجري ولاعب الارتكاز جهاد الطرابلسي.

أسماء سرعان ما اختفت مع عودة نشاط البطولة وهو ما يطرح عدة نقاط استفهام حول تغيّر خارطة الطريق وأيضا الأهداف المرسومة.

مباراة اتحاد الشبيكة على أهميتها تمثل فرصة مثالية للإطار الفني حتّى يمنح الفرصة لبعض الشبان فإصابة الذوادي وعقوبة الخفيفي من شأنها أن تعيد فراس الماجري وياسين الشماخي إلى الواجهة كما أن سيف الماجري لن يجد أفضل من هذه المباراة ليحظى بتوقيت لعب.. فهل تأتي تغييرات مارشان؟

أبوكو يعود

قامت الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي بتحويل مستحقات نادي تشلسي الغاني حيث علمت «الشروق» أن مبلغ الـ70 ألف دولار (حوالي 170 ألف دينار) قد وصل حساب الفريق الغاني. وبعد تسوية الوضعية يفترض أن يفرج رئيس تشلسي عن المدافع نيكولاس أبوكو ليتمكّن أخيرا من العودة إلى النادي الإفريقي بعد أكثر من شهر ونصف عن الغياب.

عودة أوبوكو يفترض أن تتم في غضون اليومين القادمين ليغلق ملف طالت حلقاته بشكل جعل من اللاعب وعلى امتداد الفترة الماضية حديث متواصلا في صفوف الأنصار.

نهاية شهر مارس

يعقد النادي الإفريقي يوم 20 فيفري الجاري جلسته العامة الخارقة للعادة والتي سيتم خلالها تنقيح القانوني الأساسي للفريق.. وتعكف اللجنة التي يرأسها لطفي الزاهي على تجميع الملاحظات والانتقادات تمهيدا لإعادة صياغة نسخة 2012 من القانون الأساسي بما يراعي مصلحة الفريق.

إلى ذلك تشير بعض المصادر العليمة إلى أن الجلسة العامة الانتخابية ستكون في نهاية شهر مارس علما أنّ الهيئة التسييرية ستطلب خلال جلسة 20 فيفري الصلاحيات من الجلسة العامة لتواصل مهامها إلى غاية إجراء الانتخابات فيما تشير أصداء بعض التحركات إلى أنها ستحصل على الثقة لتواصل مهامها إلى غاية هذا الاستحقاق.





محمد عبدلي