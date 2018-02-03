لويك ديزيري المكلّف بالانتدابات في سترازبورغ لــ «الشروق» .. الزمزمـي صفقة مهمة... و سأعود لمعاينة لاعبيـن آخرين

ظفر نادي سترازبورغ الفرنسي بلاعب مهم خلال الميركاتو الشتوي بعد أن تعاقد مع متوسط ميدان النادي الإفريقي الشاب معتز الزمزمي الذي أمضى مساء الأربعاء عقدا بثلاثة مواسم ونصف.

الزمزمي ترك في خزينة الأحمر والأبيض مبلغا قدره 600 ألف دينار ولكنه خلّف حسرة كبيرة في صفوف الأنصار نظرا لقيمته الفنية وأيضا لعدم الاستفادة منه وهو الذي لم يتجاوز بعد سن التاسعة عشرة.

«الشروق» تحدّثت إلى المكلف بالانتدابات في سترازبورغ الفرنسي «لويك ديزيري» عن الصفقة وكيفية اختياره للاعب فكانت إجابته كما يلي في هذا الحوار الخاطف:

لنبدأ من كيفية اختياركم للزمزمي.. كيف حسمتم التعاقد معه خصوصا أنّه لا يزال لاعبا شابا لم ينجح بعد في حجز مقعد دائم في الإفريقي؟

لم نتعاقد مع معتز الزمزمي اعتباطيا فقد قدمت إلى تونس قبل شهر ونصف من أجل معاينته في بعض المباريات كما تحصلنا على تسجيلات لمقابلات خاضها مع النادي الإفريقي قبل أن نتّخذ القرار النهائي بالتعاقد معه خلال اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

الزمزمي هو لاعب ممتاز ويملك مؤهلات فنية محترمة للغاية والانطباع الجيّد الذي أخذناه جعلنا لا نتردد في انتدابه.

هل كان انتداب الزمزمي بنيّة التعويل عليه مباشرة مع فريق الأكابر أم أنّه سيحال إلى الفريق الثاني؟

هذا القرار يعود إلى الإطار الفني لسترازبورغ فهو المخوّل لاتخاذه.. الزمزمي لا يزال لاعبا شابا وهو في مرحلة التكوين لذلك فإنه سينضم مبدئيا إلى الفريق الرديف ليتدرّب في مستوى عال مع لاعبين مؤهلين من الناحية الفنية حتّى يتعوّد بالأجواء في ناد جديد ومحيط مغاير.

وبعد هذه المرحلة من الأكيد أن الإطار الفني سيعاينه وما على الزمزمي إلا أن يتدرب ويعمل بجهد ليلفت الانتباه إليه حتى يقع إلحاقه بالفريق الأول.

هل تعتقدون أنكم فزتم بصفقة مهمّة قياسا بإمكانيات اللاعب وقيمة الصفقة المالية؟

لن أتحدّث عن التفاصيل المالية للصفقة ذلك أنّ الحديث في الأرقام لا يستهويني.. وكل ما يمكن أن أصرّح بشأنه هو الجانب الرياضي.. فبالنسبة إلينا معتز الزمزمي قيمة فنية ثابتة وهو لاعب دولي وأعتقد أننا فزنا بلاعب مهم على الجانب الفني وأيضا على مستوى صغر السن وهذا فقط ما يعنيني.

علاوة عن الزمزمي تحدثت بعض الأخبار في محيط النادي الإفريقي أنكم رغبتم في انتداب غازي العيادي بالإضافة إلى أنكم كنتم مهتمين بمدافع النادي الصفاقسي ياسين مرياح؟

بالنسبة للعيادي فإننا لم نطلب التعاقد معه أما عن موضوع مرياح فلن أجيبك عنه.. فقط ما يمكن أن أفيدك به هو أني خلال معاينتي لمعتز الزمزمي أعجبت كثيرا بمستوى البطولة التونسية والأكيد أنه ستكون لي عودة من جديد خلال الفترة المقبلة من أجل معاينة بعض اللاعبين قبل الميركاتو الصيفي.





حاوره: محمد عبدلي