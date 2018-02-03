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يوم السبت 03 فيفري 2018
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في لقاءات الكأس .. فرق الرابطة الأولى محرومة من الأجانب أمام أندية الأقسام السفلى
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كرة القدم
في لقاءات الكأس .. فرق الرابطة الأولى محرومة من الأجانب أمام أندية الأقسام السفلى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

تدور غدا الأحد لقاءات الدور السادس عشرة لكأس تونس بالنسبة للموسم الرياضي 2017 – 2018، ويشهد هذا الدور مشاركة اندية الرابطة المحترفة الاولى حيث سيكون هناك بعض المواجهات الكبرى بين اندية الرابطة الاولى على غرار مواجهة متصدر البطولة الترجي الرياضي امام نجم المتلوي في ملعب الاخير، واتحاد بن قردان الذي يستقبل النادي الصفاقسي. في المقابل فإن باقي المواجهات ستكون سهلة خاصة لباقي اندية الرابطة الاولى، لكن حسب قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم والتي وقع تنقيحها في الجلسة العامة الاخيرة فإن اندية الرابطة الاولى التي ستواجه فرق من الرابطة الثانية او الرابطة الثالثة ستكون مجبرة على عدم تشريك لاعبيها الاجانب وذلك وفق الفصل 145 من مجلة القوانين الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم. وباستثناء الترجي الرياضي ونجم المتلوي واتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي فإن باقي الفرق العشرة الاخرى التابعة للرابطة الاولى ستكون محرومة من لاعبيها الاجانب في لقاءات الاحد مثل النادي الإفريقي والنجم الساحلي والنادي البنزرتي والملعب القابسي ومستقبل قابس والاتحاد المنستيري والملعب التونسي وأولمبيك مدنين والترجي الجرجيسي وشبيبة القيروان.

مراد الخترشي
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كرة القدم
في لقاءات الكأس .. فرق الرابطة الأولى محرومة من الأجانب أمام أندية الأقسام السفلى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

تدور غدا الأحد لقاءات الدور السادس عشرة لكأس تونس بالنسبة للموسم الرياضي 2017 – 2018، ويشهد هذا الدور مشاركة اندية الرابطة المحترفة الاولى حيث سيكون هناك بعض المواجهات الكبرى بين اندية الرابطة الاولى على غرار مواجهة متصدر البطولة الترجي الرياضي امام نجم المتلوي في ملعب الاخير، واتحاد بن قردان الذي يستقبل النادي الصفاقسي. في المقابل فإن باقي المواجهات ستكون سهلة خاصة لباقي اندية الرابطة الاولى، لكن حسب قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم والتي وقع تنقيحها في الجلسة العامة الاخيرة فإن اندية الرابطة الاولى التي ستواجه فرق من الرابطة الثانية او الرابطة الثالثة ستكون مجبرة على عدم تشريك لاعبيها الاجانب وذلك وفق الفصل 145 من مجلة القوانين الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم. وباستثناء الترجي الرياضي ونجم المتلوي واتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي فإن باقي الفرق العشرة الاخرى التابعة للرابطة الاولى ستكون محرومة من لاعبيها الاجانب في لقاءات الاحد مثل النادي الإفريقي والنجم الساحلي والنادي البنزرتي والملعب القابسي ومستقبل قابس والاتحاد المنستيري والملعب التونسي وأولمبيك مدنين والترجي الجرجيسي وشبيبة القيروان.

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في لقاءات الكأس .. فرق الرابطة الأولى محرومة من الأجانب أمام أندية الأقسام السفلى
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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