في لقاءات الكأس .. فرق الرابطة الأولى محرومة من الأجانب أمام أندية الأقسام السفلى

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تدور غدا الأحد لقاءات الدور السادس عشرة لكأس تونس بالنسبة للموسم الرياضي 2017 – 2018، ويشهد هذا الدور مشاركة اندية الرابطة المحترفة الاولى حيث سيكون هناك بعض المواجهات الكبرى بين اندية الرابطة الاولى على غرار مواجهة متصدر البطولة الترجي الرياضي امام نجم المتلوي في ملعب الاخير، واتحاد بن قردان الذي يستقبل النادي الصفاقسي. في المقابل فإن باقي المواجهات ستكون سهلة خاصة لباقي اندية الرابطة الاولى، لكن حسب قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم والتي وقع تنقيحها في الجلسة العامة الاخيرة فإن اندية الرابطة الاولى التي ستواجه فرق من الرابطة الثانية او الرابطة الثالثة ستكون مجبرة على عدم تشريك لاعبيها الاجانب وذلك وفق الفصل 145 من مجلة القوانين الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم. وباستثناء الترجي الرياضي ونجم المتلوي واتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي فإن باقي الفرق العشرة الاخرى التابعة للرابطة الاولى ستكون محرومة من لاعبيها الاجانب في لقاءات الاحد مثل النادي الإفريقي والنجم الساحلي والنادي البنزرتي والملعب القابسي ومستقبل قابس والاتحاد المنستيري والملعب التونسي وأولمبيك مدنين والترجي الجرجيسي وشبيبة القيروان.
تدور غدا الأحد لقاءات الدور السادس عشرة لكأس تونس بالنسبة للموسم الرياضي 2017 – 2018، ويشهد هذا الدور مشاركة اندية الرابطة المحترفة الاولى حيث سيكون هناك بعض المواجهات الكبرى بين اندية الرابطة الاولى على غرار مواجهة متصدر البطولة الترجي الرياضي امام نجم المتلوي في ملعب الاخير، واتحاد بن قردان الذي يستقبل النادي الصفاقسي. في المقابل فإن باقي المواجهات ستكون سهلة خاصة لباقي اندية الرابطة الاولى، لكن حسب قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم والتي وقع تنقيحها في الجلسة العامة الاخيرة فإن اندية الرابطة الاولى التي ستواجه فرق من الرابطة الثانية او الرابطة الثالثة ستكون مجبرة على عدم تشريك لاعبيها الاجانب وذلك وفق الفصل 145 من مجلة القوانين الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم. وباستثناء الترجي الرياضي ونجم المتلوي واتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي فإن باقي الفرق العشرة الاخرى التابعة للرابطة الاولى ستكون محرومة من لاعبيها الاجانب في لقاءات الاحد مثل النادي الإفريقي والنجم الساحلي والنادي البنزرتي والملعب القابسي ومستقبل قابس والاتحاد المنستيري والملعب التونسي وأولمبيك مدنين والترجي الجرجيسي وشبيبة القيروان.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018