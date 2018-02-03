أيــــــــــام قرطاج الشعرية في مدينة الثقافة

ستكون الدورة الأولى لأيام قرطاج الشعرية بإدارة الشاعرة القديرة جميلة الماجري أول نشاط رسمي لمدينة الثقافة بعد الافتتاح الرسمي لهذا المعلم الإبداعي يوم 20 مارس 2018 لتنطلق في اليوم والموالي 21 مارس تظاهرة أيام قرطاج الشعرية التي انطلقت الاستعدادات لها بجدية.

هذه الدورة ستكون استثنائية بكل المقاييس اعتبارا لقيمة ضيوفها من المشاركين شعراء ونقادا والمنتظر أن يكون عددهم في حدود الـ40 شاعرا وناقدا من كامل أنحاء العالم نذكر من ضمنهم تركيا وإيران وإسبانيا ومن الشعراء العرب نجد ضمنهم محمد علي الشمس الدين وحسن طلب وشوقي بزيغ وشريل داغر وحميد سعيد.