الخالقــي والمثنانــــي. .في تبسّــــــــــــة

تحول صباح أمس الشاعر عبد الكريم الخالقي رئيس جمعية علي بن غذاهم للشعر العربي والشاعرة جهاد المثناني رئيسة فرع الجمعية بالقيروان الى مدينة تبسّة الجزائرية للمشاركة على امتداد يومي 2 و3 فيفري 2018 في الاحتفالية الشعرية التي تنظمها الجمعية الوطنية لترقية الريف بالتنسيق مع دار الثقافة محمد الشبوكي بولاية تبسّة. ويتضمن برنامج الاحتفالية قراءات خاصة بشعراء تونس وشعراء من مدينة تبسّة في ضيافة خاصة للوفد الشعري التونسي بدار الصحافة تبسّة.