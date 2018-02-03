غرق قارب يقل 90 مهاجرا قبالة "زوارة": البحرية الليبية تشكك في صحة الخبر

-
09:18عالم سعودي يدعو لعودة الضرب إلى المدارس (فيديو)
03 فيفري 2018
-
09:03الإنتاج الصناعي يتراجع ب1،1 بالمائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2017
03 فيفري 2018
-
08:44أول تغريدة للوليد بن طلال بعد الافراج عنه
03 فيفري 2018
-
08:20تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
03 فيفري 2018
-
00:44باجة: حريق في مستودع ارضي لاحد المغازات
03 فيفري 2018
-
00:08غرق قارب يقل 90 مهاجرا قبالة "زوارة": البحرية الليبية تشكك في صحة الخبر
03 فيفري 2018
-
00:03رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
03 فيفري 2018
-
23:50رجل يقنع حماته بالانتحار بمساعدة زوجته
02 فيفري 2018
-
23:28دب سوري فار يثير الذعر في العراق (فيديو)
02 فيفري 2018
-
22:50طبيب يتعدى جنسيا على 265 فتاة
02 فيفري 2018
-
22:25باريس: توجيه تهمة الاغتصاب لطارق رمضان وايداعه السجن
02 فيفري 2018
-
22:16أبطال أوروبا.. تذاكر مباراة ريال وسان جرمان بيعت في دقائق
02 فيفري 2018
-
21:56شابة سعودية تضع قيادة الدراجات على مضمار الممارسة
02 فيفري 2018
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
شككت القوات البحرية الليبية اليوم الجمعة، في صحة الأنباء التي تحدثت عن غرق قارب يقل 90 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل مدينة زوارة (120 كلم) غرب العاصمة طرابلس، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية.
ونقلت مصادر صحفية عن المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم قوله ان "التقارير التي نشرتها منظمات دولية، عن غرق قارب يقل 90 مهاجرا غير شرعي قبالة مدينة زوارة، هي أخبار غير مؤكدة ونشكك في صحتها كونها لا تستند إلى أدلة أو مصادر دقيقة ".
وأضاف قاسم " في حال لم تقدم المنظمة أو الجهة التي أعلنت هذا الخبر دليل صحته، فإننا سنقوم باتهامهم بالتواطؤ مع شبكات التهريب، وأنهم يقومون بنشر معلومات مضللة ومزيفة، تحاول إظهار ليبيا بوجه غير انساني أمام المجتمع الدولي ".
وتابع " لقد قمنا بتسيير دوريتين من حرس السواحل، الأولى انطلقت من طرابلس في الخامسة فجر اليوم بالتوقيت المحلي، والثانية في الساعة 8:30 صباحا (6:30 بتوقيت غرينتش)، وتمت عملية البحث وتمشيط كامل ساحل زوارة، ولم يتم العثور على أي جثث أو حطام لقارب ".
وتداولت وسائل إعلام دولية خبرا نقلا عن الناطقة باسم وكالة الأمم المتحدة للهجرة اوليفيا هيدون عن " غرق قارب اليوم الجمعة قبالة السواحل الليبية ومصرع 90 مهاجرا غالبيتهم من الباكستانيين والعثور على ثلاثة ناجين من الحادث".
من جهته، نفى مسؤول الهلال الأحمر في زوارة إبراهيم محمد، تحطم أي قارب اليوم قبالة المدينة ، مؤكدا أن الجثث التي خرجت تعود لقارب مهاجرين غرق قبل يومين.
وأوضح المسؤول المحلي الليبي في تصريح صحفي أن " مديرية أمن زوارة قامت منذ مساء الأربعاء الماضي بانتشال جثث لمهاجرين، وصل عددهم إلى 13 جثة بينهم جثمان سيدة ليبية ".
وعن حجم القارب الذي كان يقلهم ، قال " لقد تواصلنا مع حرس السواحل ومديرية الأمن، ورجحوا أن يكون القارب الذي غرق قبل يومين، كان يقل في حدود 40 مهاجرا فقط ".
وتعد ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا, وشكلت معبرا لأكثر من 150 ألف شخص في الأعوام الثلاثة الماضية.
شككت القوات البحرية الليبية اليوم الجمعة، في صحة الأنباء التي تحدثت عن غرق قارب يقل 90 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل مدينة زوارة (120 كلم) غرب العاصمة طرابلس، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية.
ونقلت مصادر صحفية عن المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم قوله ان "التقارير التي نشرتها منظمات دولية، عن غرق قارب يقل 90 مهاجرا غير شرعي قبالة مدينة زوارة، هي أخبار غير مؤكدة ونشكك في صحتها كونها لا تستند إلى أدلة أو مصادر دقيقة ".
وأضاف قاسم " في حال لم تقدم المنظمة أو الجهة التي أعلنت هذا الخبر دليل صحته، فإننا سنقوم باتهامهم بالتواطؤ مع شبكات التهريب، وأنهم يقومون بنشر معلومات مضللة ومزيفة، تحاول إظهار ليبيا بوجه غير انساني أمام المجتمع الدولي ".
وتابع " لقد قمنا بتسيير دوريتين من حرس السواحل، الأولى انطلقت من طرابلس في الخامسة فجر اليوم بالتوقيت المحلي، والثانية في الساعة 8:30 صباحا (6:30 بتوقيت غرينتش)، وتمت عملية البحث وتمشيط كامل ساحل زوارة، ولم يتم العثور على أي جثث أو حطام لقارب ".
وتداولت وسائل إعلام دولية خبرا نقلا عن الناطقة باسم وكالة الأمم المتحدة للهجرة اوليفيا هيدون عن " غرق قارب اليوم الجمعة قبالة السواحل الليبية ومصرع 90 مهاجرا غالبيتهم من الباكستانيين والعثور على ثلاثة ناجين من الحادث".
من جهته، نفى مسؤول الهلال الأحمر في زوارة إبراهيم محمد، تحطم أي قارب اليوم قبالة المدينة ، مؤكدا أن الجثث التي خرجت تعود لقارب مهاجرين غرق قبل يومين.
وأوضح المسؤول المحلي الليبي في تصريح صحفي أن " مديرية أمن زوارة قامت منذ مساء الأربعاء الماضي بانتشال جثث لمهاجرين، وصل عددهم إلى 13 جثة بينهم جثمان سيدة ليبية ".
وعن حجم القارب الذي كان يقلهم ، قال " لقد تواصلنا مع حرس السواحل ومديرية الأمن، ورجحوا أن يكون القارب الذي غرق قبل يومين، كان يقل في حدود 40 مهاجرا فقط ".
وتعد ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا, وشكلت معبرا لأكثر من 150 ألف شخص في الأعوام الثلاثة الماضية.
-
09:18عالم سعودي يدعو لعودة الضرب إلى المدارس (فيديو)
03 فيفري 2018
-
09:03الإنتاج الصناعي يتراجع ب1،1 بالمائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2017
03 فيفري 2018
-
08:44أول تغريدة للوليد بن طلال بعد الافراج عنه
03 فيفري 2018
-
08:20تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
03 فيفري 2018
-
00:44باجة: حريق في مستودع ارضي لاحد المغازات
03 فيفري 2018
-
00:08غرق قارب يقل 90 مهاجرا قبالة "زوارة": البحرية الليبية تشكك في صحة الخبر
03 فيفري 2018
-
00:03رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
03 فيفري 2018
-
23:50رجل يقنع حماته بالانتحار بمساعدة زوجته
02 فيفري 2018
-
23:28دب سوري فار يثير الذعر في العراق (فيديو)
02 فيفري 2018
-
22:50طبيب يتعدى جنسيا على 265 فتاة
02 فيفري 2018
-
22:25باريس: توجيه تهمة الاغتصاب لطارق رمضان وايداعه السجن
02 فيفري 2018
-
22:16أبطال أوروبا.. تذاكر مباراة ريال وسان جرمان بيعت في دقائق
02 فيفري 2018
-
21:56شابة سعودية تضع قيادة الدراجات على مضمار الممارسة
02 فيفري 2018
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018