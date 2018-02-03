التلفزة الوطنية .. اطلاق اسم عبد الخالق السعداوي على أحد الأستوديوهات
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21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
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20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
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20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
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20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
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20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
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03 فيفري 2018
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19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
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19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
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19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
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19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
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18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
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18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
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التلفزة الوطنية .. اطلاق اسم عبد الخالق السعداوي على أحد الأستوديوهات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018
تستعد مؤسسة التلفزة الوطنية لإحياء أربعينية الاعلامي الفقيد عبد الخالق السعداوي رئيس مصلحة الرياضة بالمؤسسة والذي وافاه الأجل المحتوم يوم غرة جانفي 2018 إثر مرض مفاجئ لم يمهله طويلا وهو في عنفوان البذل والعطاء.
وتخليدا لذكراه سيتم خلال هذه الأربعينية اطلاق اسمه على أحد استوديوهات التلفزة الوطنية.
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التلفزة الوطنية .. اطلاق اسم عبد الخالق السعداوي على أحد الأستوديوهات
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تستعد مؤسسة التلفزة الوطنية لإحياء أربعينية الاعلامي الفقيد عبد الخالق السعداوي رئيس مصلحة الرياضة...المزيد >>
التلفزة الوطنية .. اطلاق اسم عبد الخالق السعداوي على أحد الأستوديوهات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018
تستعد مؤسسة التلفزة الوطنية لإحياء أربعينية الاعلامي الفقيد عبد الخالق السعداوي رئيس مصلحة الرياضة بالمؤسسة والذي وافاه الأجل المحتوم يوم غرة جانفي 2018 إثر مرض مفاجئ لم يمهله طويلا وهو في عنفوان البذل والعطاء.
وتخليدا لذكراه سيتم خلال هذه الأربعينية اطلاق اسمه على أحد استوديوهات التلفزة الوطنية.
من الآخـــــــر .. «رجعتــــــي .. يا العكـــري .. vive la France» !
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خلال تصوير فيلم "ريح الأوراس" للمخرج الجزائري محمد لخضر حمينا بالجزائر في ستينيات القرن الماضي ، وبعد تركيب...المزيد >>
الدكتور يوسف الصدٌيق .. لابد من تحييد الفضاء العام عن الدين
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تتواصل منذ ايٌام حملة التشويه والتحريض على الدكتور يوسف الصدٌيق بسبب تذكيره بمعطيات تاريخية تناولها عديد...المزيد >>
المخرجة سارة العبيدي لـ«الشروق» .. هدفي عرض «بنزين» في كل مكان!
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ أسبوعين عروض الفيلم الجديد "بنزين" للمخرجة سارة العبيدي وهو شريطها الطويل الأول الذي تقدٌم فيه...المزيد >>
التلفزة الوطنية .. اطلاق اسم عبد الخالق السعداوي على أحد الأستوديوهات
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تستعد مؤسسة التلفزة الوطنية لإحياء أربعينية الاعلامي الفقيد عبد الخالق السعداوي رئيس مصلحة الرياضة...المزيد >>
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018
سفيان الأسودنقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...المزيد >>
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