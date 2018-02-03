التلفزة الوطنية .. اطلاق اسم عبد الخالق السعداوي على أحد الأستوديوهات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تستعد مؤسسة التلفزة الوطنية لإحياء أربعينية الاعلامي الفقيد عبد الخالق السعداوي رئيس مصلحة الرياضة بالمؤسسة والذي وافاه الأجل المحتوم يوم غرة جانفي 2018 إثر مرض مفاجئ لم يمهله طويلا وهو في عنفوان البذل والعطاء.

وتخليدا لذكراه سيتم خلال هذه الأربعينية اطلاق اسمه على أحد استوديوهات التلفزة الوطنية.