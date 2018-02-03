المخرجة سارة العبيدي لـ«الشروق» .. هدفي عرض «بنزين» في كل مكان!

انطلقت منذ أسبوعين عروض الفيلم الجديد "بنزين" للمخرجة سارة العبيدي وهو شريطها الطويل الأول الذي تقدٌم فيه رؤية أخرى للجنوب التٌونسي بعيدة عن الصورة السياحية المتداولة.

حوار نورالدين بالطيب

تونس ـ الشروق

السينمائية سارة العبيدي من الجيل الجديد للسينما التونسية بدأت مسيرتها بأشرطة روائية قصيرة وأشرطة وثائقية قبل أن تقدم شريطها الأول "بنزين" مع مدير التصوير الراحل علي بن عبدالله الذي كان رحيله خسارة فادحة للسينما التونسية.

في هذا الحوار تتحدث سارة العبيدي عن هذا الشريط ورؤيتها لواقع السينما التونسية.

اخترت بداية العروض من الجنوب لماذا ؟

كان لابد من الجنوب فأنا صورت الفيلم في منطقة مارث والجنوب الشرقي بشكل عام ومعظم الذين شاركوا في الفيلم من هذه المنطقة العزيزة من تونس وبالتالي كان لابد من عرض الشريط في قابس ومدنين وتطاوين قبل أن تبدأ عروضه التجارية لكن الحقيقة العروض الثلاثة لم تتم كما أردت ففي قابس فوجئت برفض مديرة المركب الثقافي عرض الشريط بسبب الاضراب عن العمل نهاية الأسبوع وهو اضراب علمت أنٌه مستمر منذ ثلاث سنوات ومع احترامي لحق العاملين في دور الثقافة في الدفاع عن حقوقهم المالية والمعنوية إلا أن غلق دور الثقافة نهاية الأسبوع اعتبره جريمة في حق الشباب وهو يتعارض مع حق دستوري فالثقافة حق دستوري ولا يمكن حرمان الشباب منها ففي كل العالم نهاية الأسبوع هي الوقت المناسب للنشاط الثقافي وحين تغلق دور الثقافة ماذا نفعل ؟!

كما فوجئت بغياب الجمهور في عرضي تطاوين ومدنين رغم أن معظم الممثلين من الجهة كما أن الموضوع يتعلٌق بالجهة أساسا وهي غياب التنمية ممٌا يضطر الشباب الى "الحرقة " أو العمل " على الخط" في تجارة البنزين. وأُحيي الجمهور الذي حضر وشارك في النقاش الذي كان ثريا وجديا واستفدت منه شخصيا وأنا أريد أن أذهب بالشريط الى كل مكان في تونس فلا تعنيني الجوائز بقدر ما يعنيني مشاهدة الشريط في أكثر ما يمكن من مدن وقرى.

كيف تقيمين واقع السينما التونسية اليوم بعد هذه التجربة ؟

الحقيقة في تجربتي القصيرة تأكدت أنه علينا بذل جهد استثنائي لنشر الثقافة السينمائية في أقصى المناطق وخاصة في الجنوب والشمال الغربي فلابد من ثقافة الصورة وهذه ليست مسؤولية السينمائي فقط بل مسؤولية المجتمع المدني والمثقفين والاعلاميين علينا أن نقاوم الظلام القادم من الفراغ الثقافي بعرض الأفلام ومناقشتها وتنشئة الشباب على تقاليد النقاش والجدل وقبول الاختلاف.

اختيارك لموضوع " البنزين " و" الحرقة " هل كانت له دوافع ذاتية ؟

الحقيقة أن اخترت هذا الموضوع دون ترتيب مسبق ففي 2011 كنت بصدد تصوير شريط وثائقي عن الكارثة البيئية في قابس بحكم أني بنت المنطقة وأعرف تفاصيل هذه الكارثة وكنت أتردد على قابس ولفت انتباهي محطٌات بيع البنزين والعناوين وأرقام الهاتف وطريقة توزيع الفضاء البصري وبدت لي هذه المحطٌات المبعثرة على جنبات الطريق وكأنّها تنصيبات تشكيلية خاصة أن تكويني الأساسي في الفن التشكيلي.

يضاف الى هذا صرخات احتجاجات اللوعة التي شاهدناها على شاشات التلفزة لعائلات المفقودين بعد 14 جانفي وقد اخترت أن أقدٌم أصواتهم دون أي موقف تقييمي.

ما الذي ينقص السينما التونسية اليوم ؟

نحن تجاوزنا عقدة الانتاج تجاوزنا الفيلم الواحد في السنة ولدينا اليوم كم محترم في مستوى الانتاج لكن هذا يجب أن لا يحجب علينا الحقيقة فالقطاع السينمائي قطاع هش التقني التٌونسي يعاني من وضع اقتصادي واجتماعي سيىء والمنتج نفسه يعاني لان معدٌل الانتاج لا يوفر له وضعية مالية مريحة وطبعا ينعكس هذا على المخرج والمؤلف والجميع يعيش في انتظار الدٌعم فلا وجود لمؤسسات تساهم أو تدعٌم الانتاج السينمائي حتٌى التلفزة الوطنية تخلٌت عن دعم الانتاج وكذلك القنوات الخاصة وكل هذا خلق حالة سينمائية هشٌة لابد من معالجتها وإيجاد آليات أخرى خارج الدٌعم التقليدي لوزارة الثقافة وهو دعم في أحيان كثيرة مقاييسه غير واضحة.

ماهي مشاريعك السينمائية الجديدة ؟

قدٌمت مشروعا للدعم في مستوى الكتابة لم تقبله لجنة الدٌعم وقد كاتت مفاجأة بالنسبة لي فدعم الكتابة يجب أن يكون جزءا من دعم الفيلم لان ما نلاحظه في السينما التونسية هو ضعف السيناريو وإذا كان هناك عيب في فيلم " بنزين " فهو ضعف السيناريو ربٌما فكاتب السيناريو محتاج للدعم على الكتابة حتٌى يتفرغ لعمله ويقدٌم لنا أعمالا محترمة فنيٌا.