الدكتور يوسف الصدٌيق .. لابد من تحييد الفضاء العام عن الدين

-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018
تتواصل منذ ايٌام حملة التشويه والتحريض على الدكتور يوسف الصدٌيق بسبب تذكيره بمعطيات تاريخية تناولها عديد المؤرخين حول تدوين القرآن الكريم ومؤسسة الافتاء وضرورة تحييد الفضاء العام عن التوظيف السياسي الذي تمارسه الاحزاب الدينية التزاما بمدنية الدولة والدستور التٌونسي وروح الاسلام وضرورة مواكبته للعصر .
الدكتور يوسف الصدٌيق قال لـ«الشروق» انه لم يستغرب من الحملة التي انطلقت ضدٌه وهي لا تستهدفه فقط بل تستهدف كل من يدعو الى التفكير والتنوير وقد استهدفت هذه الحملة كثيرين غيره كما لن تتوقٌف ضدٌه مادام هناك احزاب وقوى تحاول منع النٌاس من التفكير والاجتهاد وهو من بين عوامل تخلٌف العرب والمسلمين ولكنٌه في المقابل ابدى سعادته عن هذا الجدل في الشٌارع التٌونسي وهو جدل إيجابي يجب ان لا يتوقٌف من اجل انهاء احتكار الحديث باسم اللٌه وباسم الدين وتدجين البسطاء ومنعهم من السؤال وطالب الصدٌيق من رئيس الجمهورية التدخٌل لإيقاف حملات الاعتداء الرمزي الذي قد يتحوٌل الى اعتداء مادي على المواطنين الذين يبدون آراء مغايرة لما هو متداول باعتباره حاميا للدستور .
الدكتور يوسف الصدٌيق ذكٌر ان اللٌه منع عن الرٌسٍول ( ص) الإفتاء فجاء بعد ثلاثة قرون من موته من يفتي للمسلمين ويحرٌم لهم ويحلٌل كما انٌ السيٌدة عائشة نفسها اتهمت عثمان بن عفٌان بانه حرٌف القرآن وهي معطيات تاريخية تداولتها الكتب التي اهتمت بصدر الاسلام . واشار الدكتور يوسف الصدٌيق ان مشكلة المسلمين اليوم انٌهم لا يقرئون لا القرآن ولا كتب السيرة ولا كتب التاريخ كما ان تدريس بعض الآيات للاطفال الصغار من شانها ان تنتج اجيالا متشددة دينيا فلابد من تنقية الاسلام من كل ما يتعارض مع القيم الكونية والانسانية وهو ما قامت به النخب الاوروبية في عصر النهـضة وهو سر التقدٌم الاوروبي في حين قتلنا ابن رشد.
تتواصل منذ ايٌام حملة التشويه والتحريض على الدكتور يوسف الصدٌيق بسبب تذكيره بمعطيات تاريخية تناولها عديد المؤرخين حول تدوين القرآن الكريم ومؤسسة الافتاء وضرورة تحييد الفضاء العام عن التوظيف السياسي الذي تمارسه الاحزاب الدينية التزاما بمدنية الدولة والدستور التٌونسي وروح الاسلام وضرورة مواكبته للعصر .
الدكتور يوسف الصدٌيق قال لـ«الشروق» انه لم يستغرب من الحملة التي انطلقت ضدٌه وهي لا تستهدفه فقط بل تستهدف كل من يدعو الى التفكير والتنوير وقد استهدفت هذه الحملة كثيرين غيره كما لن تتوقٌف ضدٌه مادام هناك احزاب وقوى تحاول منع النٌاس من التفكير والاجتهاد وهو من بين عوامل تخلٌف العرب والمسلمين ولكنٌه في المقابل ابدى سعادته عن هذا الجدل في الشٌارع التٌونسي وهو جدل إيجابي يجب ان لا يتوقٌف من اجل انهاء احتكار الحديث باسم اللٌه وباسم الدين وتدجين البسطاء ومنعهم من السؤال وطالب الصدٌيق من رئيس الجمهورية التدخٌل لإيقاف حملات الاعتداء الرمزي الذي قد يتحوٌل الى اعتداء مادي على المواطنين الذين يبدون آراء مغايرة لما هو متداول باعتباره حاميا للدستور .
الدكتور يوسف الصدٌيق ذكٌر ان اللٌه منع عن الرٌسٍول ( ص) الإفتاء فجاء بعد ثلاثة قرون من موته من يفتي للمسلمين ويحرٌم لهم ويحلٌل كما انٌ السيٌدة عائشة نفسها اتهمت عثمان بن عفٌان بانه حرٌف القرآن وهي معطيات تاريخية تداولتها الكتب التي اهتمت بصدر الاسلام . واشار الدكتور يوسف الصدٌيق ان مشكلة المسلمين اليوم انٌهم لا يقرئون لا القرآن ولا كتب السيرة ولا كتب التاريخ كما ان تدريس بعض الآيات للاطفال الصغار من شانها ان تنتج اجيالا متشددة دينيا فلابد من تنقية الاسلام من كل ما يتعارض مع القيم الكونية والانسانية وهو ما قامت به النخب الاوروبية في عصر النهـضة وهو سر التقدٌم الاوروبي في حين قتلنا ابن رشد.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018