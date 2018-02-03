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يوم السبت 03 فيفري 2018
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الدكتور يوسف الصدٌيق .. لابد من تحييد الفضاء العام عن الدين
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الثقافي
الدكتور يوسف الصدٌيق .. لابد من تحييد الفضاء العام عن الدين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

تتواصل منذ ايٌام حملة التشويه والتحريض على الدكتور يوسف الصدٌيق بسبب تذكيره بمعطيات تاريخية تناولها عديد المؤرخين حول تدوين القرآن الكريم ومؤسسة الافتاء وضرورة تحييد الفضاء العام عن التوظيف السياسي الذي تمارسه الاحزاب الدينية التزاما بمدنية الدولة والدستور التٌونسي وروح الاسلام وضرورة مواكبته للعصر .
الدكتور يوسف الصدٌيق قال لـ«الشروق» انه لم يستغرب من الحملة التي انطلقت ضدٌه وهي لا تستهدفه فقط بل تستهدف كل من يدعو الى التفكير والتنوير وقد استهدفت هذه الحملة كثيرين غيره كما لن تتوقٌف ضدٌه مادام هناك احزاب وقوى تحاول منع النٌاس من التفكير والاجتهاد وهو من بين عوامل تخلٌف العرب والمسلمين ولكنٌه في المقابل ابدى سعادته عن هذا الجدل في الشٌارع التٌونسي وهو جدل إيجابي يجب ان لا يتوقٌف من اجل انهاء احتكار الحديث باسم اللٌه وباسم الدين وتدجين البسطاء ومنعهم من السؤال وطالب الصدٌيق من رئيس الجمهورية التدخٌل لإيقاف حملات الاعتداء الرمزي الذي قد يتحوٌل الى اعتداء مادي على المواطنين الذين يبدون آراء مغايرة لما هو متداول باعتباره حاميا للدستور .
الدكتور يوسف الصدٌيق ذكٌر ان اللٌه منع عن الرٌسٍول ( ص) الإفتاء فجاء بعد ثلاثة قرون من موته من يفتي للمسلمين ويحرٌم لهم ويحلٌل كما انٌ السيٌدة عائشة نفسها اتهمت عثمان بن عفٌان بانه حرٌف القرآن وهي معطيات تاريخية تداولتها الكتب التي اهتمت بصدر الاسلام . واشار الدكتور يوسف الصدٌيق ان مشكلة المسلمين اليوم انٌهم لا يقرئون لا القرآن ولا كتب السيرة ولا كتب التاريخ كما ان تدريس بعض الآيات للاطفال الصغار من شانها ان تنتج اجيالا متشددة دينيا فلابد من تنقية الاسلام من كل ما يتعارض مع القيم الكونية والانسانية وهو ما قامت به النخب الاوروبية في عصر النهـضة وهو سر التقدٌم الاوروبي في حين قتلنا ابن رشد.

نورالدين بالطيب
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الثقافي
الدكتور يوسف الصدٌيق .. لابد من تحييد الفضاء العام عن الدين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

تتواصل منذ ايٌام حملة التشويه والتحريض على الدكتور يوسف الصدٌيق بسبب تذكيره بمعطيات تاريخية تناولها عديد المؤرخين حول تدوين القرآن الكريم ومؤسسة الافتاء وضرورة تحييد الفضاء العام عن التوظيف السياسي الذي تمارسه الاحزاب الدينية التزاما بمدنية الدولة والدستور التٌونسي وروح الاسلام وضرورة مواكبته للعصر .
الدكتور يوسف الصدٌيق قال لـ«الشروق» انه لم يستغرب من الحملة التي انطلقت ضدٌه وهي لا تستهدفه فقط بل تستهدف كل من يدعو الى التفكير والتنوير وقد استهدفت هذه الحملة كثيرين غيره كما لن تتوقٌف ضدٌه مادام هناك احزاب وقوى تحاول منع النٌاس من التفكير والاجتهاد وهو من بين عوامل تخلٌف العرب والمسلمين ولكنٌه في المقابل ابدى سعادته عن هذا الجدل في الشٌارع التٌونسي وهو جدل إيجابي يجب ان لا يتوقٌف من اجل انهاء احتكار الحديث باسم اللٌه وباسم الدين وتدجين البسطاء ومنعهم من السؤال وطالب الصدٌيق من رئيس الجمهورية التدخٌل لإيقاف حملات الاعتداء الرمزي الذي قد يتحوٌل الى اعتداء مادي على المواطنين الذين يبدون آراء مغايرة لما هو متداول باعتباره حاميا للدستور .
الدكتور يوسف الصدٌيق ذكٌر ان اللٌه منع عن الرٌسٍول ( ص) الإفتاء فجاء بعد ثلاثة قرون من موته من يفتي للمسلمين ويحرٌم لهم ويحلٌل كما انٌ السيٌدة عائشة نفسها اتهمت عثمان بن عفٌان بانه حرٌف القرآن وهي معطيات تاريخية تداولتها الكتب التي اهتمت بصدر الاسلام . واشار الدكتور يوسف الصدٌيق ان مشكلة المسلمين اليوم انٌهم لا يقرئون لا القرآن ولا كتب السيرة ولا كتب التاريخ كما ان تدريس بعض الآيات للاطفال الصغار من شانها ان تنتج اجيالا متشددة دينيا فلابد من تنقية الاسلام من كل ما يتعارض مع القيم الكونية والانسانية وهو ما قامت به النخب الاوروبية في عصر النهـضة وهو سر التقدٌم الاوروبي في حين قتلنا ابن رشد.

نورالدين بالطيب
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الدكتور يوسف الصدٌيق .. لابد من تحييد الفضاء العام عن الدين
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
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