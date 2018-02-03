رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وتناول اللقاء مسيرة الترجي الرياضي في الفترة الاخيرة، إضافة إلى مشاريع حمدي المدّب الاستثماريّة في تونس، بحضور عضو الهيئة المديرة لفريق باب سويقة الهاشمي الجيلاني ورئيس فرع كرة القدم رياض بالنور.

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة 2 فيفري 2018 بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب.