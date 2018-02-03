من الآخـــــــر .. «رجعتــــــي .. يا العكـــري .. vive la France» !

خلال تصوير فيلم "ريح الأوراس" للمخرج الجزائري محمد لخضر حمينا بالجزائر في ستينيات القرن الماضي ، وبعد تركيب ديكورات الفيلم التي ضمت وقتها دبابات واعلام فرنسية كانت منتشرة في كل أماكن التصوير باحد القرى النائية في الجزائر ، صاح أحد شيوخ القرية لم يكن يعرف ان المشهد هو مجرد ديكور سينمائي، " رجعتي يا العكري ، vive la France " .

ويذكر المخرج محمد لخضر حامينا عن الحادثة ان الشيخ الذي كان يستعد للوضوء وقتها ، و اداء صلاة الفجر خارج منزله ، رمى بإناء ماء الوضوء في باب المنزل وراح يصيح بأعلى صوته " vive la France " ، معتقدا ان فرنسا عادت الى الجزائر التي كانت وقتها حديثة الاستقلال.

تذكرت هذه النادرة أو الحادثة وانا أتأمل مقاطع الفيديو المتداولة على موقع فيسبوك حول زيارة الرئيس الفرنسي الى تونس و كيفية استقبال جانب من التونسيين له في الشارع بترديد عبارة الشيخ الجزائري " vive la France ". ولعل السؤال الذي يطرح هنا هو ، لماذا وصلنا الى هذا الحال ندعو لفرنسا بالحياة و نترجى الرئيس ماكرون ان يمنحنا او على الاقل يسهل علينا " الفيزا " او التاشيرة ، ويأخذنا معه الى فرنسا بعد ان طردناها ، او هي خرجت بإرادتها او ملت منا و من مشاكلنا على حد تعبير الممثل المصري الراحل محمد فرغلي في وصفه لخروج الانقليز من مصر في فيلم " المولد " !

خلال فترة حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي كتب أحد المدونين المصريين فيما معناه ، ان المصريين باتوا يحنون الى مبارك. وخلال حكم مبارك كانوا يحنون الى السادات ، و خلال حكم السادات كانوا يحنون الى جمال عبدالناصر ، وخلال حكم جمال عبدالناصر كانوا يحنون الى الملك فاروق. وتساءل المدون في الآخر انه يخشى على الشعب المصري مستقبلا من الحنين الى الانقليز ، فهل بلغ الشعب التونسي هذه المرحلة بعد ان يئس من كل الحكام الذين تعاقبوا عليه ، وخصوصا بعد 14 جانفي 2011 ؟

كتب محسن عبدالرحمان