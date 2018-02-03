من الآخـــــــر .. «رجعتــــــي .. يا العكـــري .. vive la France» !

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خلال تصوير فيلم "ريح الأوراس" للمخرج الجزائري محمد لخضر حمينا بالجزائر في ستينيات القرن الماضي ، وبعد تركيب ديكورات الفيلم التي ضمت وقتها دبابات واعلام فرنسية كانت منتشرة في كل أماكن التصوير باحد القرى النائية في الجزائر ، صاح أحد شيوخ القرية لم يكن يعرف ان المشهد هو مجرد ديكور سينمائي، " رجعتي يا العكري ، vive la France " .
ويذكر المخرج محمد لخضر حامينا عن الحادثة ان الشيخ الذي كان يستعد للوضوء وقتها ، و اداء صلاة الفجر خارج منزله ، رمى بإناء ماء الوضوء في باب المنزل وراح يصيح بأعلى صوته " vive la France " ، معتقدا ان فرنسا عادت الى الجزائر التي كانت وقتها حديثة الاستقلال.
تذكرت هذه النادرة أو الحادثة وانا أتأمل مقاطع الفيديو المتداولة على موقع فيسبوك حول زيارة الرئيس الفرنسي الى تونس و كيفية استقبال جانب من التونسيين له في الشارع بترديد عبارة الشيخ الجزائري " vive la France ". ولعل السؤال الذي يطرح هنا هو ، لماذا وصلنا الى هذا الحال ندعو لفرنسا بالحياة و نترجى الرئيس ماكرون ان يمنحنا او على الاقل يسهل علينا " الفيزا " او التاشيرة ، ويأخذنا معه الى فرنسا بعد ان طردناها ، او هي خرجت بإرادتها او ملت منا و من مشاكلنا على حد تعبير الممثل المصري الراحل محمد فرغلي في وصفه لخروج الانقليز من مصر في فيلم " المولد " !
خلال فترة حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي كتب أحد المدونين المصريين فيما معناه ، ان المصريين باتوا يحنون الى مبارك. وخلال حكم مبارك كانوا يحنون الى السادات ، و خلال حكم السادات كانوا يحنون الى جمال عبدالناصر ، وخلال حكم جمال عبدالناصر كانوا يحنون الى الملك فاروق. وتساءل المدون في الآخر انه يخشى على الشعب المصري مستقبلا من الحنين الى الانقليز ، فهل بلغ الشعب التونسي هذه المرحلة بعد ان يئس من كل الحكام الذين تعاقبوا عليه ، وخصوصا بعد 14 جانفي 2011 ؟
خلال تصوير فيلم "ريح الأوراس" للمخرج الجزائري محمد لخضر حمينا بالجزائر في ستينيات القرن الماضي ، وبعد تركيب ديكورات الفيلم التي ضمت وقتها دبابات واعلام فرنسية كانت منتشرة في كل أماكن التصوير باحد القرى النائية في الجزائر ، صاح أحد شيوخ القرية لم يكن يعرف ان المشهد هو مجرد ديكور سينمائي، " رجعتي يا العكري ، vive la France " .
ويذكر المخرج محمد لخضر حامينا عن الحادثة ان الشيخ الذي كان يستعد للوضوء وقتها ، و اداء صلاة الفجر خارج منزله ، رمى بإناء ماء الوضوء في باب المنزل وراح يصيح بأعلى صوته " vive la France " ، معتقدا ان فرنسا عادت الى الجزائر التي كانت وقتها حديثة الاستقلال.
تذكرت هذه النادرة أو الحادثة وانا أتأمل مقاطع الفيديو المتداولة على موقع فيسبوك حول زيارة الرئيس الفرنسي الى تونس و كيفية استقبال جانب من التونسيين له في الشارع بترديد عبارة الشيخ الجزائري " vive la France ". ولعل السؤال الذي يطرح هنا هو ، لماذا وصلنا الى هذا الحال ندعو لفرنسا بالحياة و نترجى الرئيس ماكرون ان يمنحنا او على الاقل يسهل علينا " الفيزا " او التاشيرة ، ويأخذنا معه الى فرنسا بعد ان طردناها ، او هي خرجت بإرادتها او ملت منا و من مشاكلنا على حد تعبير الممثل المصري الراحل محمد فرغلي في وصفه لخروج الانقليز من مصر في فيلم " المولد " !
خلال فترة حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي كتب أحد المدونين المصريين فيما معناه ، ان المصريين باتوا يحنون الى مبارك. وخلال حكم مبارك كانوا يحنون الى السادات ، و خلال حكم السادات كانوا يحنون الى جمال عبدالناصر ، وخلال حكم جمال عبدالناصر كانوا يحنون الى الملك فاروق. وتساءل المدون في الآخر انه يخشى على الشعب المصري مستقبلا من الحنين الى الانقليز ، فهل بلغ الشعب التونسي هذه المرحلة بعد ان يئس من كل الحكام الذين تعاقبوا عليه ، وخصوصا بعد 14 جانفي 2011 ؟
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018