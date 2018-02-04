زياد غرسة في اختتام مهرجان الجموسي للموسيقى

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تختتم الاثنين 5 فيفري فعاليات مهرجان الجموسي للموسيقى المتوسطية بسهرة غنائية للفنان زياد غرسة بالمركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس وتشارك في هذه السهرة محرزية الطويل الى جانب حسن ناجي وليلى عزيز وفرقتي سفيان سيالة ومرشد بوليلة.