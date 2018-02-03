زيارة ماكرون في ميزان «الفيسبوكيين» .. نجــــــاح ولكـــــــــن...

خلّفت الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي ماكرون الى بلادنا الكثير من الجدل في صفوف مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي واختلفت التقييمات حول نتائجها بين من يعتبرها زيارة ناجحة بكل المقاييس ومن يرى فيها أنها مجرد زيارة عادية .

فالكثير من مستعملي الفايسبوك رأوا فيها زيارة دولة ناجحة

فمحمد الخالقي رأى في تدوينه له أن الزيارة كانت موفقة وناجحة أكثر مما كنا نتصور لأنه أعلن عن مضاعفة قيمة المساعدات المالية ودعم الاستثمار والاقتصاد بصفة عامة كما أنه وعد بمساعدة بلادنا على استكمال المسار السياسي .

واعتبر معتز الطالبي على صفحة التواصل الاجتماعي أن الزيارة كانت متميزة ونجحت في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها وخاصة المسائل المالية والأمنية خاصة في ظل المخاطر التي تتربص بنا على الحدود الليبية «.

واعتبر النائب في مجلس نواب الشعب يوسف الجوني في تدوينة أن التقييم للزيارة كان على درجة كيرة من الايجابية لحزمة الوعود المقدمة من الرئيس الفرنسي لتونس كما أن الزيارة جاءت في وقت مناسب لتونس التي تعيش ازمة اقتصادية خانقه لمد يد المساعدة ماديا و معنويا على تخطي بعض الصعوبات و هذا ليس بغريب عن رئيس دولة صديقة وحليفة لتونس في أحلك الظروف.

وأشار خالد لبيض في تدوينة له الى أن الزيارة كانت ناجحة ألف في المائة في ظل ما أسفرت عنه من توقيع لاتفاقيات في سائر المجالات واعلانه عن مشروع ضخم في التعليم العالي اضافة الى الوعود التي أسفر عنها من خلال المنتدى الاقتصادي الفرنسي التونسي الذي عقد في تونس .

ولكن يوجد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي من قللوا من أهميتها، فقد أكد نورالدين المباركي( محلل سياسي) في تدوينه له : انهى ماكرون قبل قليل كلمته أمام مجلس نواب الشعب .. كلمة طغى عليها الطابع الحماسي و اهم ما جاء فيها الاعتراف مجددا بمسؤولية فرنسا و اوروبا و امريكا بما يحصل في ليبيا و تداعياته على تونس .

لفرنسا في بقية الكلام تأكيد على بعث جرعة اوكسجين جديدة في الفرنكوفونية ودور متقدم المتوسط ..

من جهته أكد الهادي العوني على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الزيارة لم تحقق أي شيء سوى كثرة الوعود التي مللنا منها ويكفينا أن نتذكر الوعود التي تقدمت من خلال المؤتمر الدولي للاستثمار الذي نظم في سنة 2016 وحزمة الاتفاقيات التي وقعت ولم يتحقق منها أي شيء فلنكن أكثر واقعية ونضع أرجلنا على الأرض ونكف عن الأوهام».