دوّنوا على جدرانهم

رجاء بن سلامة

لن نحتمل ولن نقبل إعادة رسكلة الفاسدين بعد ثورة سقط من أجلها الكثيرون.

إعادة الربط بين الحزب والدّولة، وهرولة وزراء كانوا مستقلين إلى الحزب الحاكم للبقاء في الحكم وخوفا من الإقالة بسبب الفشل الواضح والذّريع لبعضهم.

عدم محاسبة النواب والمسؤولين عن ثرواتهم الجديدة.

طيّ الملفّات وحماية الفاسدين المنتمين لهذا الحزب الحاكم أو ذاك.

لن نقبل بالإفلاس الأخلاقيّ بعد ثورة الكرامة.

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محسن لسود

نعم يا أستاذة رجاء فالوضع بعد الثورة لا يحتمل مزيدا من السكوت عن الفساد وبالتالي وجب ايجاد استراتيجية لمقاومة هذه الآفة.

عثمان بالحاج عمر

«قدرة الائتلاف بين النهضة والنداء على التأقلم مع المشهد وتجاوزهم للكثير من المطبات تؤهلهما لمزيد من العمل المشترك.. ولازلنا ندعو الى انتخابات مبكرة طالما لسنا راضين عن عمل الحكومة

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معز الصوفي

كلامك يا سي عثمان وبالتحديد دعوتك الى انجاز انتخابات مبكرة في غير محلها لم العجلة وأليس من الأنسب الانتظار حتى حلول موعدها .

المنذر الزنايدي

إن كل التونسيين، خاصة النخب وقادة الرأي والرموز والشخصيات الوطنية، مدعوة إلى وضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، عبر الارتقاء بالممارسة السياسية بشكل يقطع مع الإسفاف و الرداءة ويؤسس لمرحلة جديدة تكافؤ الاستحقاق والتميز .هذا هو خيارنا الذي عملنا وسنعمل دائما على تكريسه وهذا هو العهد الذي قطعناه مع الله ومع شعبنا ومع أنفسنا: لن نكون طرفا في رداءة مقيتة أو سببا في تقسيم التونسيين أو عنصرا في تغذية الفتن

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منية غراب

رجل دولة بامتياز.