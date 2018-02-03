دوّنوا على جدرانهم

-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018
رجاء بن سلامة
لن نحتمل ولن نقبل إعادة رسكلة الفاسدين بعد ثورة سقط من أجلها الكثيرون.
إعادة الربط بين الحزب والدّولة، وهرولة وزراء كانوا مستقلين إلى الحزب الحاكم للبقاء في الحكم وخوفا من الإقالة بسبب الفشل الواضح والذّريع لبعضهم.
عدم محاسبة النواب والمسؤولين عن ثرواتهم الجديدة.
طيّ الملفّات وحماية الفاسدين المنتمين لهذا الحزب الحاكم أو ذاك.
لن نقبل بالإفلاس الأخلاقيّ بعد ثورة الكرامة.
التعليقات
محسن لسود
نعم يا أستاذة رجاء فالوضع بعد الثورة لا يحتمل مزيدا من السكوت عن الفساد وبالتالي وجب ايجاد استراتيجية لمقاومة هذه الآفة.
عثمان بالحاج عمر
«قدرة الائتلاف بين النهضة والنداء على التأقلم مع المشهد وتجاوزهم للكثير من المطبات تؤهلهما لمزيد من العمل المشترك.. ولازلنا ندعو الى انتخابات مبكرة طالما لسنا راضين عن عمل الحكومة
التعليقات
معز الصوفي
كلامك يا سي عثمان وبالتحديد دعوتك الى انجاز انتخابات مبكرة في غير محلها لم العجلة وأليس من الأنسب الانتظار حتى حلول موعدها .
المنذر الزنايدي
إن كل التونسيين، خاصة النخب وقادة الرأي والرموز والشخصيات الوطنية، مدعوة إلى وضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، عبر الارتقاء بالممارسة السياسية بشكل يقطع مع الإسفاف و الرداءة ويؤسس لمرحلة جديدة تكافؤ الاستحقاق والتميز .هذا هو خيارنا الذي عملنا وسنعمل دائما على تكريسه وهذا هو العهد الذي قطعناه مع الله ومع شعبنا ومع أنفسنا: لن نكون طرفا في رداءة مقيتة أو سببا في تقسيم التونسيين أو عنصرا في تغذية الفتن
التعليقات
منية غراب
رجل دولة بامتياز.
رجاء بن سلامة
لن نحتمل ولن نقبل إعادة رسكلة الفاسدين بعد ثورة سقط من أجلها الكثيرون.
إعادة الربط بين الحزب والدّولة، وهرولة وزراء كانوا مستقلين إلى الحزب الحاكم للبقاء في الحكم وخوفا من الإقالة بسبب الفشل الواضح والذّريع لبعضهم.
عدم محاسبة النواب والمسؤولين عن ثرواتهم الجديدة.
طيّ الملفّات وحماية الفاسدين المنتمين لهذا الحزب الحاكم أو ذاك.
لن نقبل بالإفلاس الأخلاقيّ بعد ثورة الكرامة.
التعليقات
محسن لسود
نعم يا أستاذة رجاء فالوضع بعد الثورة لا يحتمل مزيدا من السكوت عن الفساد وبالتالي وجب ايجاد استراتيجية لمقاومة هذه الآفة.
عثمان بالحاج عمر
«قدرة الائتلاف بين النهضة والنداء على التأقلم مع المشهد وتجاوزهم للكثير من المطبات تؤهلهما لمزيد من العمل المشترك.. ولازلنا ندعو الى انتخابات مبكرة طالما لسنا راضين عن عمل الحكومة
التعليقات
معز الصوفي
كلامك يا سي عثمان وبالتحديد دعوتك الى انجاز انتخابات مبكرة في غير محلها لم العجلة وأليس من الأنسب الانتظار حتى حلول موعدها .
المنذر الزنايدي
إن كل التونسيين، خاصة النخب وقادة الرأي والرموز والشخصيات الوطنية، مدعوة إلى وضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، عبر الارتقاء بالممارسة السياسية بشكل يقطع مع الإسفاف و الرداءة ويؤسس لمرحلة جديدة تكافؤ الاستحقاق والتميز .هذا هو خيارنا الذي عملنا وسنعمل دائما على تكريسه وهذا هو العهد الذي قطعناه مع الله ومع شعبنا ومع أنفسنا: لن نكون طرفا في رداءة مقيتة أو سببا في تقسيم التونسيين أو عنصرا في تغذية الفتن
التعليقات
منية غراب
رجل دولة بامتياز.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018