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يوم السبت 03 فيفري 2018
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الجيش السوري يقترب من مدينة سراقب الاستراتيجية
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الجيش السوري يقترب من مدينة سراقب الاستراتيجية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

دمشق (وكالات)

حقق الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة تقدماً كبيراً في ريف إدلب. حيث باتت تفصلهم عن مدينة سراقب الاستراتيجية كيلومترات قليلة فقط، بعد أن حرروا العثمانية الكبرى أمس.
وسبق ذلك تحرير تل علوش التي واكبت منها الميادين في الساعات القليلة الماضية هذا التقدم بعد مواجهات مع "جبهة النصرة"، والفصائل المرتبطة بها. وفي ريف حلب الجنوبي، أفادت قناة «الميادين» بأن الجيش السوري استهدف مواقع المسلحين في بلدة جزرايا تمهيداً لاستعادتها. كما تحدثت القناة عن تعزيزات عسكرية للجيش في تل علوش تمهيداً للتقدم نحو سراقب.

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الجيش السوري يقترب من مدينة سراقب الاستراتيجية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

دمشق (وكالات)

حقق الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة تقدماً كبيراً في ريف إدلب. حيث باتت تفصلهم عن مدينة سراقب الاستراتيجية كيلومترات قليلة فقط، بعد أن حرروا العثمانية الكبرى أمس.
وسبق ذلك تحرير تل علوش التي واكبت منها الميادين في الساعات القليلة الماضية هذا التقدم بعد مواجهات مع "جبهة النصرة"، والفصائل المرتبطة بها. وفي ريف حلب الجنوبي، أفادت قناة «الميادين» بأن الجيش السوري استهدف مواقع المسلحين في بلدة جزرايا تمهيداً لاستعادتها. كما تحدثت القناة عن تعزيزات عسكرية للجيش في تل علوش تمهيداً للتقدم نحو سراقب.

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بسبب أزمة الغاز .. لبنـــــــان يصعــــد ويتحــــدّى الصهاينـــــة
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال مسؤولون لبنانيون، أول أمس، إن بلادهم عازمة على مواصلة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية...
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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