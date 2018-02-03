الجيش السوري يقترب من مدينة سراقب الاستراتيجية

دمشق (وكالات)

حقق الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة تقدماً كبيراً في ريف إدلب. حيث باتت تفصلهم عن مدينة سراقب الاستراتيجية كيلومترات قليلة فقط، بعد أن حرروا العثمانية الكبرى أمس.

وسبق ذلك تحرير تل علوش التي واكبت منها الميادين في الساعات القليلة الماضية هذا التقدم بعد مواجهات مع "جبهة النصرة"، والفصائل المرتبطة بها. وفي ريف حلب الجنوبي، أفادت قناة «الميادين» بأن الجيش السوري استهدف مواقع المسلحين في بلدة جزرايا تمهيداً لاستعادتها. كما تحدثت القناة عن تعزيزات عسكرية للجيش في تل علوش تمهيداً للتقدم نحو سراقب.