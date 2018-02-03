بسبب أزمة الغاز .. لبنـــــــان يصعــــد ويتحــــدّى الصهاينـــــة

بيروت (وكالات)

قال مسؤولون لبنانيون، أول أمس، إن بلادهم عازمة على مواصلة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، على الرغم من التهديدات الصهيونية والتصريحات الرسمية التي اعتبرت هذه الخطوة استفزازًا، مثل تصريح وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.

ومن المقرر أن يوقع لبنان الأسبوع المقبل عقودًا مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» الفرنسية و»إيني» الإيطالية و»نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في المياه الإقليمية اللبنانية، على أن تبدأ عمليات الاستكشاف العام المقبل.

وأعلنت سلطات الاحتلال، الأربعاء الماضي، أن الرقعة (البلوك) الرقم 9 ملك لها منتقدة ما وصفته بـ»التصرف الاستفزازي» من قبل الحكومة اللبنانية. وقال ليبرمان في هذا الصدد «يمنحون عروضًا على حقل للغاز. فيه رقعة هي ملكنا بكل المقاييس، إلى مجموعات دولية هي شركات محترمة ترتكب برأيي خطأ فادحًا يخالف كل القواعد والبروتوكول في حالات مماثلة».

وأثارت تصريحات ليبرمان تنديدًا لبنانيًا. وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني، سيزار أبو خليل، أول أمس، إنه «سيقوم العدو الإسرائيلي بكل ما في وسعه لمنعنا من الاستفادة من ثرواتنا النفطية. ونحن سنقوم بكل ما في وسعنا للدفاع عنها».

وكتب في تغريدات على حسابه في موقع تويتر «ليست المرة الأولى التي يصدر فيها عن العدو الإسرائيلي اعتداء على ثرواتنا وسبق أن أرسلت وزارة الخارجية كتابًا تحذيريًا الى الأمم المتحدة» معتبرًا أن كلام ليبرمان «اعتداء موصوف على الحقوق اللبنانية».