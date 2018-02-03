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يوم السبت 03 فيفري 2018
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بتعلة الكيمياوي ورغم اعترافها بعدم امتلاك دليل.. واشنطن تهدّد بضربة عسكرية ضد دمشق
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بتعلة الكيمياوي ورغم اعترافها بعدم امتلاك دليل.. واشنطن تهدّد بضربة عسكرية ضد دمشق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

أشار وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أمس، إلى احتمال شن ضربة عسكرية جديدة ضد دمشق إذا تم التأكد من إعادة استخدامه غاز السارين، رغم تصريحه بأنه لا يوجد دليل ثابت على ذلك.

واشنطن (وكالات)
وقال ماتيس خلال تصريحات للصحافيين، أمس، نقلتها «رويترز»، «نشعر بقلق أشد إزاء احتمال استخدام السارين. ولا أملك الدليل. ما أقوله هو نقلا عن جماعات موجودة على الأرض، ومنظمات غير حكومية ومقاتلين، لذلك فنحن نبحث عن أدلة». وكان مسؤول أمريكي، قد حذر أول أمس، من أن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ «إجراء عسكري ضد سوريا «إذا اقتضى الأمر لمنع أو ردع استخدام الأسلحة الكيميائية»، مرجحاً قيام سوريا بتطوير أسلحة جديدة.
وكانت واشنطن قد نفّذت ، في السابع من أفريل العام الماضي، قصفاً بصواريخ عابرة من طراز «توماهوك»، استهدفت قاعدة الشعيرات التابعة للجيش السوري بريف حمص.
ومن جهته، اعتبر مصدر في الخارجية الروسية أن اتهامات واشنطن لدمشق بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى شيطنة الرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن المصدر قوله، إن واشنطن تستغل موضوع الكيميائي السوري لزرع لغم مدمر في عملية التسوية السياسية في سوريا.
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد نقلت أول أمس عن مصدر في البيت الأبيض لم تكشف اسمه، أن السلطات الأمريكية تشتبه بأن دمشق لا تزال تحتفظ بأسلحة كيميائية داخل مستودعات على أراضيها.
ووفقا للمصدر، فإن سوريا قد تعمل حاليا على تطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية، لتعزيز ترسانتها العسكرية بما يخالف الاتفاق حول تدمير وحظر الأسلحة الكيميائية السورية المبرم عام 2013.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب تنظر في إمكانية عمل عسكري ضد الحكومة السورية لمنع استخدامها السلاح الكيميائي في المستقبل.
وبدورها نفت دمشق صحة الادعاءات الأمريكية معتبرة أنها تفتقر الى الأدلة والمعطيات.

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بتعلة الكيمياوي ورغم اعترافها بعدم امتلاك دليل.. واشنطن تهدّد بضربة عسكرية ضد دمشق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

أشار وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أمس، إلى احتمال شن ضربة عسكرية جديدة ضد دمشق إذا تم التأكد من إعادة استخدامه غاز السارين، رغم تصريحه بأنه لا يوجد دليل ثابت على ذلك.

واشنطن (وكالات)
وقال ماتيس خلال تصريحات للصحافيين، أمس، نقلتها «رويترز»، «نشعر بقلق أشد إزاء احتمال استخدام السارين. ولا أملك الدليل. ما أقوله هو نقلا عن جماعات موجودة على الأرض، ومنظمات غير حكومية ومقاتلين، لذلك فنحن نبحث عن أدلة». وكان مسؤول أمريكي، قد حذر أول أمس، من أن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ «إجراء عسكري ضد سوريا «إذا اقتضى الأمر لمنع أو ردع استخدام الأسلحة الكيميائية»، مرجحاً قيام سوريا بتطوير أسلحة جديدة.
وكانت واشنطن قد نفّذت ، في السابع من أفريل العام الماضي، قصفاً بصواريخ عابرة من طراز «توماهوك»، استهدفت قاعدة الشعيرات التابعة للجيش السوري بريف حمص.
ومن جهته، اعتبر مصدر في الخارجية الروسية أن اتهامات واشنطن لدمشق بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى شيطنة الرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن المصدر قوله، إن واشنطن تستغل موضوع الكيميائي السوري لزرع لغم مدمر في عملية التسوية السياسية في سوريا.
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد نقلت أول أمس عن مصدر في البيت الأبيض لم تكشف اسمه، أن السلطات الأمريكية تشتبه بأن دمشق لا تزال تحتفظ بأسلحة كيميائية داخل مستودعات على أراضيها.
ووفقا للمصدر، فإن سوريا قد تعمل حاليا على تطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية، لتعزيز ترسانتها العسكرية بما يخالف الاتفاق حول تدمير وحظر الأسلحة الكيميائية السورية المبرم عام 2013.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب تنظر في إمكانية عمل عسكري ضد الحكومة السورية لمنع استخدامها السلاح الكيميائي في المستقبل.
وبدورها نفت دمشق صحة الادعاءات الأمريكية معتبرة أنها تفتقر الى الأدلة والمعطيات.

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