بتعلة الكيمياوي ورغم اعترافها بعدم امتلاك دليل.. واشنطن تهدّد بضربة عسكرية ضد دمشق

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أشار وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أمس، إلى احتمال شن ضربة عسكرية جديدة ضد دمشق إذا تم التأكد من إعادة استخدامه غاز السارين، رغم تصريحه بأنه لا يوجد دليل ثابت على ذلك.
واشنطن (وكالات)
وقال ماتيس خلال تصريحات للصحافيين، أمس، نقلتها «رويترز»، «نشعر بقلق أشد إزاء احتمال استخدام السارين. ولا أملك الدليل. ما أقوله هو نقلا عن جماعات موجودة على الأرض، ومنظمات غير حكومية ومقاتلين، لذلك فنحن نبحث عن أدلة». وكان مسؤول أمريكي، قد حذر أول أمس، من أن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ «إجراء عسكري ضد سوريا «إذا اقتضى الأمر لمنع أو ردع استخدام الأسلحة الكيميائية»، مرجحاً قيام سوريا بتطوير أسلحة جديدة.
وكانت واشنطن قد نفّذت ، في السابع من أفريل العام الماضي، قصفاً بصواريخ عابرة من طراز «توماهوك»، استهدفت قاعدة الشعيرات التابعة للجيش السوري بريف حمص.
ومن جهته، اعتبر مصدر في الخارجية الروسية أن اتهامات واشنطن لدمشق بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى شيطنة الرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن المصدر قوله، إن واشنطن تستغل موضوع الكيميائي السوري لزرع لغم مدمر في عملية التسوية السياسية في سوريا.
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد نقلت أول أمس عن مصدر في البيت الأبيض لم تكشف اسمه، أن السلطات الأمريكية تشتبه بأن دمشق لا تزال تحتفظ بأسلحة كيميائية داخل مستودعات على أراضيها.
ووفقا للمصدر، فإن سوريا قد تعمل حاليا على تطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية، لتعزيز ترسانتها العسكرية بما يخالف الاتفاق حول تدمير وحظر الأسلحة الكيميائية السورية المبرم عام 2013.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب تنظر في إمكانية عمل عسكري ضد الحكومة السورية لمنع استخدامها السلاح الكيميائي في المستقبل.
وبدورها نفت دمشق صحة الادعاءات الأمريكية معتبرة أنها تفتقر الى الأدلة والمعطيات.
أشار وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أمس، إلى احتمال شن ضربة عسكرية جديدة ضد دمشق إذا تم التأكد من إعادة استخدامه غاز السارين، رغم تصريحه بأنه لا يوجد دليل ثابت على ذلك.
واشنطن (وكالات)
وقال ماتيس خلال تصريحات للصحافيين، أمس، نقلتها «رويترز»، «نشعر بقلق أشد إزاء احتمال استخدام السارين. ولا أملك الدليل. ما أقوله هو نقلا عن جماعات موجودة على الأرض، ومنظمات غير حكومية ومقاتلين، لذلك فنحن نبحث عن أدلة». وكان مسؤول أمريكي، قد حذر أول أمس، من أن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ «إجراء عسكري ضد سوريا «إذا اقتضى الأمر لمنع أو ردع استخدام الأسلحة الكيميائية»، مرجحاً قيام سوريا بتطوير أسلحة جديدة.
وكانت واشنطن قد نفّذت ، في السابع من أفريل العام الماضي، قصفاً بصواريخ عابرة من طراز «توماهوك»، استهدفت قاعدة الشعيرات التابعة للجيش السوري بريف حمص.
ومن جهته، اعتبر مصدر في الخارجية الروسية أن اتهامات واشنطن لدمشق بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى شيطنة الرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن المصدر قوله، إن واشنطن تستغل موضوع الكيميائي السوري لزرع لغم مدمر في عملية التسوية السياسية في سوريا.
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد نقلت أول أمس عن مصدر في البيت الأبيض لم تكشف اسمه، أن السلطات الأمريكية تشتبه بأن دمشق لا تزال تحتفظ بأسلحة كيميائية داخل مستودعات على أراضيها.
ووفقا للمصدر، فإن سوريا قد تعمل حاليا على تطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيميائية، لتعزيز ترسانتها العسكرية بما يخالف الاتفاق حول تدمير وحظر الأسلحة الكيميائية السورية المبرم عام 2013.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب تنظر في إمكانية عمل عسكري ضد الحكومة السورية لمنع استخدامها السلاح الكيميائي في المستقبل.
وبدورها نفت دمشق صحة الادعاءات الأمريكية معتبرة أنها تفتقر الى الأدلة والمعطيات.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018