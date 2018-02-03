الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 03 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بإيجـــــــــــاز
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف المدوّن ماهر زيد الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على... تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
العالمية
بإيجـــــــــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

منع تصدير الأسلحة الى جنوب السودان
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على تصدير الأسلحة ومعدات الدفاع إلى جنوب السودان في خطوة تهدف إلى الضغط على جوبا لإنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية هناك.
إطلاق سراح رئيس المالديف السابق
أمرت المحكمة العليا في جزر المالديف أول أمس بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد نشيد و8 من زعماء المعارضة الآخرين، مع أنها أمرت أيضا بإعادة محاكمتهم.
ماي ترفض استقالة «الوزير المتأخر»
رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبول استقالة وزير التنمية الدولية في حكومتها مايكل بيتس، على خلفية تأخره دقيقة واحدة عن جلسة استماع في مجلس اللوردات.
روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة
قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي أمس، إنه «بالرغم من وجود عدة مجالات للتعاون بين موسكو وواشنطن، إلا أن روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة».
ميانمار ترفض
أعلن مجلس الأمن الدولي أول أمس أن حكومة ميانمار أبلغت المجلس أن الشهر الجاري «ليس الوقت المناسب» لزيارة وفود منه إلى أراضيها للاطلاع عن قرب على أزمة اللاجئين الروهينغا.
ترومب يتهم
الـ «إف بي آي»
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترومب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووزارة العدل بتسييس التحقيق لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين في ملف صلاته المزعومة بروسيا.

تقرؤون أيضا
حـــــــدث اليــــــــوم.. «الشروق» واكبتها في فلسطين ..مسيـرات حـاشدة في جمعة الغضب نصرة للقــدس
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يتابع المراقبون السياسيون باهتمام بالغ ما ستؤول إليه الأوضاع كل جمعة التي باتت تعرف بـ«جمعة الغضب»، دلالة...
المزيد >>
بإيجـــــــــــاز
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
منع تصدير الأسلحة الى جنوب السودان
المزيد >>
بتعلة الكيمياوي ورغم اعترافها بعدم امتلاك دليل.. واشنطن تهدّد بضربة عسكرية ضد دمشق
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أشار وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أمس، إلى احتمال شن ضربة عسكرية جديدة ضد دمشق إذا تم التأكد من إعادة...
المزيد >>
بسبب أزمة الغاز .. لبنـــــــان يصعــــد ويتحــــدّى الصهاينـــــة
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال مسؤولون لبنانيون، أول أمس، إن بلادهم عازمة على مواصلة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجـــــــــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 03 فيفري 2018

منع تصدير الأسلحة الى جنوب السودان
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على تصدير الأسلحة ومعدات الدفاع إلى جنوب السودان في خطوة تهدف إلى الضغط على جوبا لإنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية هناك.
إطلاق سراح رئيس المالديف السابق
أمرت المحكمة العليا في جزر المالديف أول أمس بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد نشيد و8 من زعماء المعارضة الآخرين، مع أنها أمرت أيضا بإعادة محاكمتهم.
ماي ترفض استقالة «الوزير المتأخر»
رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبول استقالة وزير التنمية الدولية في حكومتها مايكل بيتس، على خلفية تأخره دقيقة واحدة عن جلسة استماع في مجلس اللوردات.
روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة
قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي أمس، إنه «بالرغم من وجود عدة مجالات للتعاون بين موسكو وواشنطن، إلا أن روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة».
ميانمار ترفض
أعلن مجلس الأمن الدولي أول أمس أن حكومة ميانمار أبلغت المجلس أن الشهر الجاري «ليس الوقت المناسب» لزيارة وفود منه إلى أراضيها للاطلاع عن قرب على أزمة اللاجئين الروهينغا.
ترومب يتهم
الـ «إف بي آي»
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترومب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووزارة العدل بتسييس التحقيق لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين في ملف صلاته المزعومة بروسيا.

تقرؤون أيضا
حـــــــدث اليــــــــوم.. «الشروق» واكبتها في فلسطين ..مسيـرات حـاشدة في جمعة الغضب نصرة للقــدس
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يتابع المراقبون السياسيون باهتمام بالغ ما ستؤول إليه الأوضاع كل جمعة التي باتت تعرف بـ«جمعة الغضب»، دلالة...
المزيد >>
بإيجـــــــــــاز
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
منع تصدير الأسلحة الى جنوب السودان
المزيد >>
بتعلة الكيمياوي ورغم اعترافها بعدم امتلاك دليل.. واشنطن تهدّد بضربة عسكرية ضد دمشق
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أشار وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أمس، إلى احتمال شن ضربة عسكرية جديدة ضد دمشق إذا تم التأكد من إعادة...
المزيد >>
بسبب أزمة الغاز .. لبنـــــــان يصعــــد ويتحــــدّى الصهاينـــــة
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال مسؤولون لبنانيون، أول أمس، إن بلادهم عازمة على مواصلة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف المدوّن ماهر زيد الاعترافات الاولية للمسلح الذي تم القبض عليه على... تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج !
﻿