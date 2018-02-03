بإيجـــــــــــاز

منع تصدير الأسلحة الى جنوب السودان

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على تصدير الأسلحة ومعدات الدفاع إلى جنوب السودان في خطوة تهدف إلى الضغط على جوبا لإنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية هناك.

إطلاق سراح رئيس المالديف السابق

أمرت المحكمة العليا في جزر المالديف أول أمس بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد نشيد و8 من زعماء المعارضة الآخرين، مع أنها أمرت أيضا بإعادة محاكمتهم.

ماي ترفض استقالة «الوزير المتأخر»

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبول استقالة وزير التنمية الدولية في حكومتها مايكل بيتس، على خلفية تأخره دقيقة واحدة عن جلسة استماع في مجلس اللوردات.

روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة

قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي أمس، إنه «بالرغم من وجود عدة مجالات للتعاون بين موسكو وواشنطن، إلا أن روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة».

ميانمار ترفض

أعلن مجلس الأمن الدولي أول أمس أن حكومة ميانمار أبلغت المجلس أن الشهر الجاري «ليس الوقت المناسب» لزيارة وفود منه إلى أراضيها للاطلاع عن قرب على أزمة اللاجئين الروهينغا.

ترومب يتهم

الـ «إف بي آي»

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترومب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووزارة العدل بتسييس التحقيق لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين في ملف صلاته المزعومة بروسيا.