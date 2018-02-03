بإيجـــــــــــاز

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منع تصدير الأسلحة الى جنوب السودان
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على تصدير الأسلحة ومعدات الدفاع إلى جنوب السودان في خطوة تهدف إلى الضغط على جوبا لإنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية هناك.
إطلاق سراح رئيس المالديف السابق
أمرت المحكمة العليا في جزر المالديف أول أمس بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد نشيد و8 من زعماء المعارضة الآخرين، مع أنها أمرت أيضا بإعادة محاكمتهم.
ماي ترفض استقالة «الوزير المتأخر»
رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبول استقالة وزير التنمية الدولية في حكومتها مايكل بيتس، على خلفية تأخره دقيقة واحدة عن جلسة استماع في مجلس اللوردات.
روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة
قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي أمس، إنه «بالرغم من وجود عدة مجالات للتعاون بين موسكو وواشنطن، إلا أن روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة».
ميانمار ترفض
أعلن مجلس الأمن الدولي أول أمس أن حكومة ميانمار أبلغت المجلس أن الشهر الجاري «ليس الوقت المناسب» لزيارة وفود منه إلى أراضيها للاطلاع عن قرب على أزمة اللاجئين الروهينغا.
ترومب يتهم
الـ «إف بي آي»
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترومب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووزارة العدل بتسييس التحقيق لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين في ملف صلاته المزعومة بروسيا.
منع تصدير الأسلحة الى جنوب السودان
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على تصدير الأسلحة ومعدات الدفاع إلى جنوب السودان في خطوة تهدف إلى الضغط على جوبا لإنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية هناك.
إطلاق سراح رئيس المالديف السابق
أمرت المحكمة العليا في جزر المالديف أول أمس بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد نشيد و8 من زعماء المعارضة الآخرين، مع أنها أمرت أيضا بإعادة محاكمتهم.
ماي ترفض استقالة «الوزير المتأخر»
رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبول استقالة وزير التنمية الدولية في حكومتها مايكل بيتس، على خلفية تأخره دقيقة واحدة عن جلسة استماع في مجلس اللوردات.
روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة
قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي أمس، إنه «بالرغم من وجود عدة مجالات للتعاون بين موسكو وواشنطن، إلا أن روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة».
ميانمار ترفض
أعلن مجلس الأمن الدولي أول أمس أن حكومة ميانمار أبلغت المجلس أن الشهر الجاري «ليس الوقت المناسب» لزيارة وفود منه إلى أراضيها للاطلاع عن قرب على أزمة اللاجئين الروهينغا.
ترومب يتهم
الـ «إف بي آي»
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترومب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووزارة العدل بتسييس التحقيق لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين في ملف صلاته المزعومة بروسيا.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018