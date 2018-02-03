حـــــــدث اليــــــــوم.. «الشروق» واكبتها في فلسطين ..مسيـرات حـاشدة في جمعة الغضب نصرة للقــدس

يتابع المراقبون السياسيون باهتمام بالغ ما ستؤول إليه الأوضاع كل جمعة التي باتت تعرف بـ«جمعة الغضب»، دلالة على التحدي، رفضاً لقرار ترومب... «الشروق» رصدت التطورات الميدانية من جمعة أمس، وأعدت التقرير التالي.

فلسطين المحتلة (الشروق) مراسلنا ـ بهاء العبدالله

في نهار فلسطين عمت مسيرات الغضب، أمس، المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، في جمعة الغضب التاسعة، منذ إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة «إسرائيل»، وفي الليل قصفت طائرات الاحتلال قطاع غزة باربعة صواريخ.

واندلعت مواجهات غاضبة، أمس، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال «الإسرائيلي»، بمعظم مناطق التماس في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة.

وقال مصدر في الهلال الاحمر الفلسطيني أن طواقمها الميدانية تعاملت مع 250 إصابة بالضفة المحتلة. واضاف المصدر لـ»الشروق» «أن 95 بينها 7 بالرصاص الحي، و45 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و162 بالغاز، و3 بالضرب المبرح».

وفي القدس المحتلة، شهدت مدينة العيسوية، قمع قوات الاحتلال مسيرة جماهيرية غاضبة بعد أن ألقت القنابل الصوتية والغازية صوب المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 20 شاباً بجراح مختلفة. وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية لتفريق المتظاهرين والصحفيين.

وقالت مصادر محلية لـ»الشروق» إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والعيارات المعدنية بكثافة ما أدى إلى إصابة هذا العدد من الفلسطينيين خلال تفريق المسيرات التي انطلقت أمس، تنديدا بإعلان ترمب بشأن القدس، ورفضا لسياسات الاحتلال.

وفي مدينة غزة، نظمت حركة حماس والقوى والفصائل الوطنية وقفة احتجاجية وسط المدينة، ضمن فعالياتها المتواصلة نصرة للقدس، ورفضاً لقرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة «لإسرائيل».

وشهدت نقاط التماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال المتمركزة خلف السلك الفاصل.

ومنذ قرار ترمب حول القدس، تشهد الأراضي المحتلة حالة غليان واحتجاج ضد الاحتلال أدت لاستشهاد 26 فلسطينيا وإصابة نحو 5600 آخرين بالإضافة لاعتقال 1200 شخص بينهم أكثر من ثلاثمئة طفل.

وفي تطور اخر في قطاع غزة، قصف الطيران الحربي «الإسرائيلي» أمس، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، دون إصابات. وبين راصد ميداني لـ»الشروق» أن القصف استهدف النقطة بصاروخين قرب أبراج الندى، شمال شرق بلدة بيت لاهيا، ما تسبب بأضرار مادية.

وتأتي هذه التطورات، عقب ادعاء الاحتلال سقوط قذيفة صاروخية بمنطقة خالية قرب السياج الحدودي الفاصل بمحاذاة مستوطنات غلاف غزة.

وفي السياق ذاته وبعد مداولات استمرت أكثر من ساعة، في الرابع من أفريل الماضي، في مكتب وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في «الكرياه» (مقر وزارة الأمن) في تل أبيب، تقرر إقامة وحدة صاروخية تابعة للقوات البرية.

واعتبر المحلل العسكري، أليكس فيشمان، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي نشرت ذلك للمرة الأولى أمس الجمعة، أن الحديث عن قرار ينطوي على بذور تغيير في العقيدة القتالية للجيش، وذلك من خلال بناء منظومة صاروخية فعالة (صواريخ أرض – أرض) للمدى المتوسط تنتهي في العام 2020.

وسارع ليبرمان إلى المصادقة على المشروع، وتخصيص مبلغ نصف مليار شيكل لذلك من ميزانية الأمن.ويأتي ذلك بعد جدال استمر عشرات السنوات داخل الأجهزة الأمنية بشأن الحاجة إلى ذراع صاروخية للمدى 150 وحتى 300 كيلومتر

الاحتلال

«حماس» تسعى الى اختراقنا عن طريق البحر

القدس المحتلة (وكالات)

اتهم نائب وزير حرب الاحتلال إيلي بن داهان حركة حماس في قطاع غزة، أنها تحاول بشكل مستمر مهاجة كيان الاحتلال عن طريق البحر من خلال إرسال ضفادعها البشرية.وقال بن داهان في تصريح صحفي له، امس الجمعة، أعقب زيارته لقاعدة البحرية في قاعدة أسدود جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948 إن كيان الاحتلال العديد من التهديدات المعقدة وخاصة في حدوده البحرية.وذكر نائب ليبرمان أن أحد أبرز التهديد هي حركة حماس في قطاع غزة التي تعمل بشكل مستمر ومتواصل على حفر وبناء الأنفاق الأرضية وإرسال الغواصين ومحاولة اختراق الأراضي المحتلة والقيام بهجوم باستخدام تقنيات وأساليب متطورة”.

مخيّمات صهيونية تدرّب على قتل الفلسطينيين ومحاكاة العمليات

القدس المحتلة (وكالات)

نشرت ما تسمى بـ”الأكاديمية الإسرائيلية للأمن ومكافحة الإرهاب” عن “مخيم تدريبي” يمكّن السياح والزوار من محاكاة عملية طعن فدائية في أحد أسواق القدس بالإضافة إلى قنص فلسطينيين، وذلك مقابل مبلغ من المال. وتقدّم الأكاديمية المعروفة بـ”كاليبر 3» للسياح عروضاً مختلفة ضمن محاولات مستمرة للترويج للرسالة الصهيونية المعادية للفلسطينيين، ومن بين الخيارات التي يقدمها يمكن للزوار الدفع مقابل تجربة محاكاة لعملية استشهادية في أحد أسواق القدس تعقبها عملية طعن، كما أن هنالك عرض حي تستخدم فيه كلاب شرسة بالإضافة إلى مسابقة في القنص، يتعلم فيها الزوار كيفية قتل الفلسطينيين من مسافات بعيدة.

قوّة جديـــــدة بالجـــولان ترعــــب الصهــــــاينة

القدس المحتلة (وكالات)

أفادت هيئة الإذاعة التابعة للاحتلال الإسرائيلية بأنّ “حركة حماس” تسعى إلى تشكيل قوّة عسكرية في مرتفعات الجولان السورية، بهدف إطلاق صواريخ على إسرائيل، وفقًا لما نقله موقع “المونيتور”. وبحسب المصادر الأمنية «الإسرائيلية» فإنّ إيران دعمت “حماس” من أجل بناء قوة في مرتفعات الجولان، من أجل ضرب إسرائيل من جهة الشمال.“المونيتور” تواصل مع الناطق الرسمي باسم “حركة حماس” حازم قاسم، لاستيضاح المعلومات الإسرائيلية، إلا أنّه رفض الإدلاء بأي تعليق.